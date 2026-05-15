Extremadura entra en el récord nacional de trasplantes: 39 donantes y 75 pacientes en 48 horas

España ha vuelto a marcar un récord en trasplantes y Extremadura ha formado parte del operativo que lo ha hecho posible. En solo 48 horas, entre el martes 24 y el miércoles 25 de marzo, coincidiendo con el Día Nacional del Trasplante, 39 personas han permitido realizar 75 intervenciones en todo el país, según los datos difundidos por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y el Ministerio de Sanidad.

El récord ha sido posible por la aceptación de 34 familias a la donación de órganos tras el fallecimiento de un allegado y por la decisión de otras cinco personas que han donado un órgano en vida. La actividad ha implicado a 46 hospitales de diez comunidades autónomas, entre ellas Extremadura, junto a Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid y Murcia.

Badajoz, en el mapa del operativo

La dimensión del récord no se ha medido solo en quirófanos. También ha exigido una coordinación logística extraordinaria para mover órganos y equipos de trasplante en cuestión de horas. Para ello se han movilizado cinco aviones privados, con la participación de los aeropuertos de Badajoz, Barcelona, Madrid, Murcia, Valencia y Zaragoza.

Ese dato sitúa a Extremadura dentro de una cadena sanitaria de alta precisión en la que cada minuto cuenta. La ONT no ha detallado cuántos trasplantes o donaciones han correspondido específicamente a la comunidad, pero sí ha incluido a la región entre los territorios implicados en una actividad que ha permitido salvar o mejorar la vida de decenas de pacientes.

Riñón, hígado, pulmón y corazón

De los 75 trasplantes realizados en esas 48 horas, 49 han sido renales, 14 hepáticos, 8 pulmonares, 2 cardiacos y uno de páncreas-riñón. Entre las personas trasplantadas se encontraban además cuatro pacientes incluidos en el Plan Nacional de Acceso al Trasplante de pacientes Hiperinmunizados (PATHI), dirigido a enfermos con enormes dificultades para recibir un órgano por sus características inmunológicas.

Sanidad ha subrayado que este pico de actividad ha sido fruto de un "gran trabajo en equipo" y del esfuerzo de cientos de profesionales y organismos coordinados por la ONT para transformar la donación en trasplantes efectivos.

Un récord tras otro

El nuevo máximo solo resulta comparable con el anterior récord, registrado el 17 de abril de 2024, cuando se realizaron 48 trasplantes en 24 horas a partir de 19 donantes fallecidos. La nueva marca eleva ahora la cifra a 39 donantes en 48 horas y confirma, según Sanidad, la fortaleza del modelo español de donación y trasplantes.

España encadena ya más de tres décadas como líder mundial. En 2025 se realizaron 6.334 trasplantes de órganos, con una tasa de 129 trasplantes por millón de población. Esa actividad fue posible gracias a 2.547 donantes fallecidos y 408 donantes vivos.

Pese al nuevo récord, la ONT ha recordado que todavía hay más de 5.000 personas esperando un órgano cada día en España.

Extremadura 80 trasplantes en 2025

El nuevo récord nacional llega después de un año de menor actividad en Extremadura. La comunidad cerró 2025 con 80 trasplantes realizados en el complejo hospitalario universitario de Badajoz, el único centro extremeño que practica este tipo de intervenciones, frente a los 103 del ejercicio anterior, que había marcado el mejor dato histórico de la región. En concreto, se llevaron a cabo 53 trasplantes renales y 27 hepáticos.

También descendió la donación de órganos. Extremadura pasó de 67 a 53 donantes en números absolutos y su tasa se situó en 50,5 donantes por millón de población, ligeramente por debajo de la media nacional, fijada en 51,9. Pese a esa caída, los registros extremeños continúan dentro de un modelo español que sigue situado entre los más sólidos del mundo y que vuelve a apoyarse en dos pilares difíciles de sustituir: la decisión de las familias y la coordinación sanitaria.