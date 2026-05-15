Extremadura necesita nuevos médicos de familia, pero el MIR solo ha cubierto 3 de 98 plazas hasta ahora

Extremadura entra en la recta final del MIR tras cerrar la segunda semana de adjudicaciones. A solo ocho días de que termine el proceso selectivo, la elección de los futuros residentes deja entrever cómo las especialidades hospitalarias han avanzado a gran velocidad, mientras Medicina Familiar y Comunitaria apenas despega. De las 98 plazas ofertadas, solo constan tres adjudicadas y quedan 95 por cubrir, una cifra clave de cara al balance final en la Atención Primaria.

Por las características de la comunidad, Familia concentra la mayor oferta de toda la convocatoria. Es la especialidad que sostiene la red del sistema sanitario extremeño, lo que significa cubrir centros de salud y consultorios en una región extensa, envejecida y con mucha población dispersa. Las 95 plazas pendientes no son un dato menor para Extremadura, porque anticipa cómo puede quedar el relevo médico de los próximos años en los equipos que sostienen la primera puerta de entrada al sistema sanitario.

23 especialidades agotadas

Extremadura suma ya 23 especialidades MIR agotadas. La segunda semana ha acelerado el proceso y solo en los tres últimos días se han cerrado otras siete: Pediatría, Radiodiagnóstico, Neurología, Cirugía General y del Aparato Digestivo, Oncología Médica, Reumatología y Oncología Radioterápica. A ellas se suman las especialidades que también se agotaron entre el lunes y el martes: Urología, Obstetricia y Ginecología, Neurocirugía, Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia y Cirugía Pediátrica.

El cambio es relevante porque ya no se trata solo de especialidades con muy pocas plazas o con una demanda muy alta desde el primer día. En esta segunda fase también han completado su oferta áreas con más peso en los hospitales extremeños. Pediatría tenía diez plazas y ya están todas adjudicadas. Radiodiagnóstico y Cirugía General contaban con seis cada una y también han cerrado.

La fotografía, por tanto, ha cambiado. En los primeros días se agotaron especialidades como Dermatología, Cirugía Plástica, Cardiología, Oftalmología, Anestesiología, Angiología y Cirugía Vascular, Otorrinolaringología, Endocrinología, Aparato Digestivo o Cirugía Oral y Maxilofacial. Ahora se suman servicios con más volumen asistencial y presencia en varios hospitales de la comunidad.

La horquilla de elección en la comunidad va ya del número 108, que escogió Neurología en Cáceres el primer día, al 6.253, que ha optado por Neumología en el Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz.

Qué plazas siguen abiertas

Además de Familia, todavía quedan plazas en varias especialidades que ya han empezado a moverse. Medicina Interna conserva tres de sus nueve plazas; Psiquiatría, cuatro de siete; y Medicina Intensiva, tres de cinco.

También siguen abiertas Hematología y Hemoterapia, Nefrología y Neumología, con dos plazas pendientes cada una. Medicina de Urgencias y Emergencias y Medicina Física y Rehabilitación conservan una plaza.

Badajoz concentra la mitad del listado

El reparto territorial mantiene el peso de los grandes centros. Badajoz concentra 54 de las 108 adjudicaciones del listado completo. Le sigue Cáceres, con 34. Mérida suma 14, Don Benito-Villanueva de la Serena alcanza cuatro y Plasencia aparece ya con dos.

La explicación está en el tamaño de los servicios, el número de plazas acreditadas y el peso de los complejos hospitalarios universitarios. Badajoz vuelve a funcionar como el principal polo MIR de la comunidad, con presencia en buena parte de las especialidades que se han movido en estas dos semanas.

Cáceres también mantiene un papel relevante desde el arranque. Allí se adjudicó la primera plaza MIR extremeña de este año y también han aparecido elecciones en Cardiología, Oftalmología, Cirugía Plástica, Anestesiología, Traumatología, Radiodiagnóstico, Pediatría, Neurocirugía, Ginecología, Nefrología, Oncología Médica y Psiquiatría.

Familia, la gran clave pendiente

El balance final del MIR no se medirá solo por las especialidades hospitalarias que se han agotado pronto, sino por cuántas plazas de Atención Primaria acaban cubriéndose y si este año la región repetirá el pleno de adjudicaciones, como ocurrió el año pasado.

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Ahora mismo hay 125 vacantes, en un proceso de elección que continuará hasta el 27 de mayo. Quedan por delante las jornadas que medirán la capacidad de Extremadura para cubrir su gran bloque pendiente. El MIR ya ha dejado claro qué plazas han tenido más tirón en el arranque: las de oferta corta, las hospitalarias más demandadas y los servicios con mayor atractivo profesional.