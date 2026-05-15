Muere el cantaor Matías de Paula por arma de fuego en Villanueva de la Serena

El cantaor Matías de Paula ha muerto este viernes en Villanueva de la Serena tras un suceso con arma de fuego registrado en la plaza Rafael Alberti.

Según comentan a Efe fuentes cercanas al cantaor, Matías de Paula estuvo más de veinte años actuando en tablaos de Madrid, donde llegó a actuar con artistas como Pitingo, y regresó a su ciudad natal, donde impulso la creación de la peña flamenca de Villanueva de la Serena 'Diego El Chucarro', en homenaje a su padre, en la que también daba clases.

Matías Corraliza Fernández, que es su verdadero nombre, es hermano del guitarrista Diego de Paula y de la bailaora Sandra Fernández.

Los hechos han ocurrido poco después de las tres de la tarde y han obligado a activar un dispositivo en el que han intervenido distintos servicios de emergencia y cuerpos de seguridad.

A la zona se han desplazado efectivos de la Policía Judicial de Don Benito-Villanueva de la Serena, sanitarios del Servicio Extremeño de Salud y agentes de la Policía Local.

La investigación ha quedado en manos de la Policía Nacional, que trabaja para aclarar lo sucedido y reconstruir las circunstancias en las que se ha producido la muerte.

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Hasta el momento no se han facilitado datos sobre sobre la existencia de posibles detenciones.