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Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 15 de mayo

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Donald Huijsen, durante el acto de la colocación de la primera piedra del parque acuático de Casar de Cáceres, en 2023.

Donald Huijsen, durante el acto de la colocación de la primera piedra del parque acuático de Casar de Cáceres, en 2023. / Juntaex

El Periódico Extremadura

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Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

La salida del principal inversor del parque acuático de Casar de Cáceres pone en jaque el proyecto: "Nos ha dejado tirados"

Una sociedad extremeña asume el control del proyecto tras la marcha de Donald Huijsen y busca nuevos inversores

Comprar una vivienda de 80 metros en Extremadura exige tener ahorrados más de 22.000 euros

El cálculo incluye entrada, impuestos y gastos de compraventa; Badajoz es la provincia donde se necesita un mayor colchón inicial, con 22.790 euros

Más institutos de Plasencia han detectado casos de autolesiones en estudiantes por retos virales

Los centros educativos de Plasencia trabajan en la prevención de estos retos virales y autolesiones mediante tutorías, orientación y charlas de expertos

El abogado de la familia de Belén Cortés: "Es increíble que un error judicial repercuta sobre la víctima"

Los familiares de la educadora se muestran indignados tras la absolución de la menor por el delito de asesinato y estudian plantear una posible responsabilidad patrimonial ante la Administración de Justicia

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