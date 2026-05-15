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Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 15 de mayo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
La salida del principal inversor del parque acuático de Casar de Cáceres pone en jaque el proyecto: "Nos ha dejado tirados"
Una sociedad extremeña asume el control del proyecto tras la marcha de Donald Huijsen y busca nuevos inversores
Comprar una vivienda de 80 metros en Extremadura exige tener ahorrados más de 22.000 euros
El cálculo incluye entrada, impuestos y gastos de compraventa; Badajoz es la provincia donde se necesita un mayor colchón inicial, con 22.790 euros
Más institutos de Plasencia han detectado casos de autolesiones en estudiantes por retos virales
Los centros educativos de Plasencia trabajan en la prevención de estos retos virales y autolesiones mediante tutorías, orientación y charlas de expertos
El abogado de la familia de Belén Cortés: "Es increíble que un error judicial repercuta sobre la víctima"
Los familiares de la educadora se muestran indignados tras la absolución de la menor por el delito de asesinato y estudian plantear una posible responsabilidad patrimonial ante la Administración de Justicia
Mercosur e Irán, los primeros reveses parlamentarios de la nueva legislatura extremeña
La Asamblea rechaza dos iniciativas de Unidas por Extremadura sobre el campo y medidas económicas, con PP y Vox ya alineados en el nuevo ciclo parlamentario
- Extremadura pierde 7.400 hectáreas protegidas tras la revisión de 39 ZEPA
- La emotiva despedida de Cristian Lay, la empresa más potente de Extremadura, a una histórica trabajadora
- La Junta de Extremadura aprueba una segunda tanda de nombramientos en el nuevo Ejecutivo con Vox
- Las rebajas fiscales de PP y Vox ahorrarán hasta 4.000 € en la compra de vivienda en Extremadura
- Las extremeñas ya lideran una de cada cuatro explotaciones agrarias: 'Somos esenciales en el mundo rural
- Extremadura pierde por Salamanca la alternativa directa para viajar en tren al País Vasco y al norte
- Los dos proyectos empresariales que toman impulso para atraer más de 1.600 millones a Extremadura
- Seguid mirándome como una maestra', la carta de la nueva consejera de Educación a las familias extremeñas