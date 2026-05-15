Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 15 de mayo

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Una sociedad extremeña asume el control del proyecto tras la marcha de Donald Huijsen y busca nuevos inversores

El cálculo incluye entrada, impuestos y gastos de compraventa; Badajoz es la provincia donde se necesita un mayor colchón inicial, con 22.790 euros

Los centros educativos de Plasencia trabajan en la prevención de estos retos virales y autolesiones mediante tutorías, orientación y charlas de expertos

Los familiares de la educadora se muestran indignados tras la absolución de la menor por el delito de asesinato y estudian plantear una posible responsabilidad patrimonial ante la Administración de Justicia

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La Asamblea rechaza dos iniciativas de Unidas por Extremadura sobre el campo y medidas económicas, con PP y Vox ya alineados en el nuevo ciclo parlamentario