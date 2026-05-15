Piedra, tierra, madera y cal para rehabilitar mejor las casas tradicionales de Extremadura

Piedra, tierra, madera y cal no son solo materiales del pasado en Extremadura. Forman parte de una manera de construir ligada al clima, al territorio y a la vida rural. Ahora, esos sistemas tradicionales han sido analizados desde una perspectiva energética para facilitar rehabilitaciones más eficientes y, al mismo tiempo, respetuosas con el patrimonio.

El proyecto europeo Feenert ha desarrollado el documento Estudio y catálogo: fichas sistemas constructivos tradicionales en zona EUROACE. Caracterización energética, una herramienta técnica que estudia materiales, elementos y soluciones propias de la arquitectura tradicional extremeña. El objetivo es conocer mejor cómo se comportan estos edificios ante el calor, el frío o la humedad, una cuestión clave en una región marcada por veranos cada vez más exigentes y por un amplio patrimonio construido en pueblos y entornos rurales.

El estudio se centra en soluciones presentes en la arquitectura vernácula y tradicional, como muros de piedra, muros de tierra, entramados de madera, forjados, bóvedas y cubiertas. También incorpora información sobre morteros, pastas y cerámicos, materiales que han dado forma durante generaciones a viviendas, dependencias agrarias y edificios históricos repartidos por Extremadura.

Eficiencia energética y patrimonio

La rehabilitación energética de edificios antiguos se ha convertido en uno de los grandes retos para arquitectos, administraciones y propietarios. En muchos pueblos extremeños, las casas tradicionales necesitan adaptarse a las exigencias actuales de confort, sostenibilidad y eficiencia, pero cualquier intervención debe hacerse con cuidado para no eliminar los valores constructivos, patrimoniales y territoriales que las hacen reconocibles.

El catálogo de Feenert parte precisamente de esa tensión: mejorar las condiciones de habitabilidad sin convertir los edificios tradicionales en construcciones ajenas a su propia historia. Para ello, analiza variables térmicas que permiten comprender el comportamiento de los cerramientos, los materiales y los sistemas constructivos empleados históricamente en la región.

Ese conocimiento puede resultar útil para evitar soluciones uniformes o poco compatibles con este tipo de inmuebles. En lugar de aplicar recetas genéricas, el estudio ofrece una base técnica para valorar qué medidas pueden mejorar la eficiencia energética manteniendo la identidad constructiva de la arquitectura extremeña.

Una herramienta para técnicos y administraciones

El resultado está pensado para arquitectos, técnicos, investigadores, administraciones públicas y profesionales de la rehabilitación. La información reunida permite estudiar soluciones de mejora energética a partir de datos sobre materiales y sistemas ya existentes, lo que facilita una intervención más ajustada a cada edificio.

La utilidad del documento no se limita a proyectos concretos de rehabilitación. Según la información difundida por Feenert, también puede servir como apoyo para futuras guías, inventarios patrimoniales, bases de datos técnicas y procesos de formación vinculados a la rehabilitación energética.

En el caso de Extremadura, donde buena parte del patrimonio tradicional se concentra en núcleos pequeños y en comarcas rurales, este tipo de herramientas puede ayudar a ordenar futuras actuaciones. La mejora energética de una vivienda antigua no solo afecta al confort de quienes la habitan, sino también a la conservación de paisajes urbanos y rurales que forman parte de la memoria de la región.

Cambio climático y edificios tradicionales

El trabajo forma parte de una actividad dedicada a la evaluación de riesgos asociados al cambio climático en entornos construidos de carácter tradicional. Esa línea de análisis resulta especialmente relevante en territorios como Extremadura, donde el parque edificado histórico debe responder a condiciones climáticas cada vez más severas sin perder su carácter.

El estudio permite avanzar en una lectura más completa de estos edificios: no solo como piezas patrimoniales, sino también como construcciones con un comportamiento energético propio. En muchos casos, las soluciones tradicionales respondían a las condiciones del entorno con muros gruesos, materiales locales y técnicas adaptadas al clima.

La clave ahora está en saber cómo intervenir sobre esas construcciones con criterios actuales, pero sin romper la lógica que las hizo posibles. Ahí se sitúa el valor del catálogo: aportar información técnica para que la rehabilitación energética no se convierta en una pérdida de patrimonio, sino en una oportunidad para conservarlo mejor.

Un proyecto europeo en la zona EUROACE

El estudio se enmarca en el proyecto Feenert, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del programa Interreg España-Portugal (POCTEP). Su ámbito de trabajo se vincula a la zona EUROACE, espacio de cooperación transfronteriza en el que Extremadura comparte desafíos con territorios portugueses próximos.

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El documento completo puede consultarse en el apartado de documentación de la web de Feenert. Su publicación abre una vía de trabajo para mejorar la eficiencia de los edificios tradicionales extremeños desde el conocimiento técnico, sin desvincularlos de los materiales, oficios y paisajes que explican su valor.