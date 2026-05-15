El Pimentón de la Vera echa raíces: comienza la plantación del cultivo que dará sabor al norte de Extremadura

La campaña 2026 del Pimentón de la Vera ya está oficialmente en marcha. El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida ha anunciado el inicio de la plantación del pimiento en las comarcas de La Vera, Campo Arañuelo, Valle del Ambroz y Valle del Alagón, en el norte de Extremadura. De estas tierras cacereñas saldrá de nuevo uno de los productos más reconocibles de la despensa extremeña, marcado por su aroma ahumado y por una elaboración tradicional ligada al territorio.

De los semilleros a la tierra

Según ha explicado el Consejo Regulador en una nota de prensa, las plantas llegan a esta fase después de pasar “meses de preparación en los semilleros”. Ahora comienza su trasplante definitivo a las parcelas incluidas dentro de la demarcación geográfica exclusiva de la DOP. El proceso abre una etapa clave para los agricultores, que durante las próximas semanas deberán completar la implantación del cultivo en las zonas autorizadas de la provincia de Cáceres.

Declaración de cultivo hasta el 15 de junio

Los productores tendrán hasta el próximo 15 de junio para presentar la Declaración de Cultivo, el documento en el que se detalla la superficie plantada, la ubicación exacta de las parcelas y la variedad sembrada. Será a partir de ese trámite cuando se conozcan las cifras definitivas de terreno dedicado este año al pimiento destinado a la elaboración de Pimentón de la Vera.

El verano marcará la evolución del pimiento

El cultivo se desarrollará durante todo el verano, una fase especialmente sensible por la influencia del clima en las características organolépticas del producto amparado por la Denominación de Origen Protegida. La evolución de las temperaturas y la ausencia de incidencias meteorológicas serán determinantes para que el pimiento alcance las condiciones necesarias antes de la recolección.

Una previsión similar a la de 2025

En la campaña de 2025 participaron unos 400 agricultores de las cuatro comarcas, con alrededor de 1.300 hectáreas cultivadas, una superficie similar a la de años anteriores. El presidente del Consejo Regulador de la DOP Pimentón de la Vera, Juan Hernández, ha señalado a EFE que este año “será algo similar”. La previsión apunta, por tanto, a una nueva campaña estable en superficie y participación, en línea con el peso que mantiene este cultivo en el norte de Extremadura.

Una cosecha anterior sin grandes contratiempos

Hernández ha recordado que la producción del año pasado se situó entre los 3,25 y los 3,5 millones de kilos de pimiento, una cifra superior a la de ejercicios anteriores. Según ha explicado, esa mejora se debió a que no se registraron imprevistos como lluvias “muy persistentes” o frío “a destiempo”. La ausencia de episodios meteorológicos adversos permitió cerrar una campaña especialmente favorable para los agricultores vinculados a la DOP.

El calor, aliado imprescindible

“El pimiento es un cultivo que requiere sobre todo calor”, ha subrayado Juan Hernández, presidente del Consejo Regulador. Tras la buena cosecha de 2025, el sector confía en que la nueva campaña avance sin sobresaltos. El objetivo de agricultores y Consejo Regulador es que el ciclo del cultivo se desarrolle con normalidad hasta la llegada de la recolección, prevista para mediados de septiembre.

Secado tradicional con humo de encina y roble

Una vez recogido el pimiento, comenzará una de las fases más identificativas del Pimentón de la Vera: el secado tradicional con humo de encina y roble. Ese proceso artesanal es el que aporta al producto su característico sabor ahumado, una seña de identidad que diferencia al pimentón verato dentro y fuera de Extremadura.