El PSOE extremeño denuncia pueblos sin 5G: "La gente tiene que irse a la puerta de la iglesia para conseguir una raya de cobertura"

La falta de cobertura en algunos puntos de la geografía extremeña ha servido al PSOE para ilustrar su balance crítico sobre la política económica y digital de la Junta. La portavoz de Economía y Empleo del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura, Piedad Álvarez, ha denunciado este viernes que Extremadura sigue siendo "la peor comunidad autónoma en cobertura 5G" y ha resumido esa situación con una imagen muy gráfica: "Hay pueblos donde la gente tiene que irse a la puerta de la iglesia para conseguir una raya de cobertura".

La diputada socialista ha realizado estas declaraciones durante la Comisión de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Asamblea, donde ha acusado al consejero del ramo, Guillermo Santamaría, de haber convertido la legislatura de María Guardiola en "un fracaso político y económico condicionado permanentemente por la extrema derecha". Según ha sostenido, el Gobierno autonómico "abortó voluntariamente la legislatura para terminar dependiendo todavía más de Vox", cuyos planteamientos ha resumido en "la falsa receta de que todo se resuelve con la llamada prioridad nacional".

"Ustedes están maniatados por la extrema derecha, pero lo peor es que quienes están pagando las consecuencias son los extremeños y las extremeñas", ha afirmado Álvarez.

"Mucha literatura y cero resultados"

La portavoz socialista ha reprochado al consejero que haya repetido, a su juicio, "el mismo discurso y las mismas promesas vacías de hace tres años", sin avances reales en materia de industrialización, empleo o transformación digital. "Nos ha vuelto a hablar de suelo industrial, de grandes proyectos, de menos burocracia y de internacionalización. Exactamente lo mismo que prometió hace tres años. Mucha literatura, mucho titular y cero resultados", ha señalado.

Álvarez ha asegurado además que el Ejecutivo autonómico sigue viviendo "de proyectos heredados" de los gobiernos socialistas de Guillermo Fernández Vara, entre los que ha citado la gigafactoría de Navalmoral de la Mata, la plataforma logística de Badajoz o la implantación de Amazon. "Intentan esconder esos proyectos porque saben perfectamente quién los impulsó realmente", ha afirmado.

La diputada también ha criticado que la Junta trate, según ha dicho, de apropiarse de indicadores económicos que atribuye a las políticas del Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez. En ese sentido, ha vinculado la mejora del poder adquisitivo, la reducción de la temporalidad y el incremento del empleo a medidas como la subida del salario mínimo, el aumento de las pensiones y la reforma laboral, iniciativas a las que, ha recordado, "el PP siempre se opuso". "Las medallas ajenas ya no cuelan", ha sentenciado.

Jóvenes que se marchan

Álvarez ha cuestionado también el relato del Gobierno regional sobre el mercado laboral y ha advertido de que la bajada del paro "no responde a una creación sólida de empleo". Para justificarlo, ha comparado el descenso del desempleo con el aumento de las afiliaciones.

Javier Cintas

"¿Cómo es posible que el paro baje en más de 12.500 personas y, sin embargo, las altas en la Seguridad Social no lleguen a 6.000? La respuesta es sencilla: los jóvenes se marchan de Extremadura y miles de personas se están jubilando", ha explicado.

La portavoz socialista ha alertado de que la región sigue sufriendo "un gravísimo problema de éxodo juvenil" y ha acusado al Gobierno autonómico de mirar "hacia otro lado" mientras Extremadura continúa perdiendo población. También ha denunciado la situación del empleo femenino y ha señalado que, según los datos de la EPA citados por el PSOE, solo el 23% del empleo creado corresponde a mujeres.

Prevención laboral

La diputada ha cargado además contra la ejecución presupuestaria de los programas de prevención de riesgos laborales y formación para el empleo. Ha recordado que en los dos primeros meses de 2026 han fallecido seis trabajadores en accidente laboral, un 50% más que en el mismo periodo del año anterior, mientras que la Junta "solo ejecutó el 54% de los fondos destinados a prevención".

Especialmente crítica se ha mostrado con el programa de mejora de las condiciones de trabajo, del que ha asegurado que apenas ejecutó un 5% de su presupuesto. "Es una auténtica vergüenza", ha afirmado.

Asimismo, Álvarez ha acusado al Gobierno regional de dejar "cuatro de cada diez euros sin ejecutar" en políticas de formación para el empleo, algo que, según ha advertido, compromete la capacidad de Extremadura para atraer nuevas inversiones y preparar a sus trabajadores para los sectores de futuro.

A la cola en 5G

En materia de transformación digital, la portavoz socialista ha sostenido que Extremadura sigue "a la cola" en conectividad y digitalización. En ese contexto ha denunciado que la comunidad es, según sus palabras, "la peor comunidad autónoma en cobertura 5G", una situación que afecta especialmente al medio rural.

"Hay pueblos donde la gente tiene que irse a la puerta de la iglesia para conseguir una raya de cobertura", ha insistido Álvarez, que también ha reprochado al consejero el incumplimiento de sus anuncios sobre el clúster regional de ciberseguridad, prometido en 2023 y que, según ha dicho, "nadie ha visto todavía".

Para concluir, la diputada socialista ha acusado al Ejecutivo autonómico de vivir "instalado en la propaganda" y ha advertido de que Extremadura "no puede perder el buen momento económico que vive España por culpa de un Gobierno sin rumbo".

"Mientras no reconozcan que seguimos a la cola en PIB per cápita, que tenemos un problema gravísimo de empleo juvenil y femenino y que estamos muy lejos de la transformación digital que prometieron, seguirán decepcionando a Extremadura", ha concluido.