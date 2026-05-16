El apoyo psicológico para pacientes con parkinson llega a casa: nuevo servicio online en Extremadura

Convivir con el parkinson no solo implica afrontar los síntomas físicos de una enfermedad neurodegenerativa, crónica e irreversible. También supone gestionar el impacto emocional que provoca en quienes la padecen y en su entorno más cercano. Para responder a esa realidad, la Asociación Regional Parkinson Extremadura ha puesto en marcha un nuevo servicio de atención psicológica online dirigido a personas con párkinson y enfermedades afines, así como a sus familiares y cuidadores.

La iniciativa nace con el objetivo de facilitar el acceso al acompañamiento profesional sin necesidad de desplazamientos, eliminando barreras especialmente importantes en una provincia extensa como Badajoz. A través de esta modalidad telemática, la entidad pretende llegar a un mayor número de personas y adaptar sus recursos a las necesidades actuales de los usuarios.

El servicio cuenta con la colaboración de la Diputación de Badajoz y permitirá ofrecer apoyo psicológico especializado a quienes conviven con la enfermedad, pero también a familiares y cuidadores, que desempeñan un papel fundamental en el día a día de los pacientes.

No solo temblor

Desde la asociación recuerdan que el parkinson sigue siendo una enfermedad rodeada de desconocimiento y que su impacto va mucho más allá de los síntomas motores más conocidos. La patología puede ir acompañada de alteraciones psicológicas como depresión o ansiedad, además de trastornos del sueño, dificultades cognitivas o problemas gastrointestinales, síntomas que influyen directamente en la calidad de vida.

De hecho, los síntomas neuropsiquiátricos pueden tener un peso determinante en la evolución de la enfermedad. Entre el 20% y el 50% de las personas con parkinson convive con depresión; alrededor de un tercio presenta ansiedad; más del 15% puede tener dificultades para controlar sus impulsos; y un alto porcentaje sufre alteraciones del sueño REM. Además, entre el 40% y el 50% puede experimentar sintomatología psicótica en algún momento del proceso.

Estos síntomas, muchas veces menos visibles, pueden llegar a ser altamente incapacitantes e interferir de forma negativa en distintos ámbitos de la vida de la persona afectada, desde el entorno social y familiar hasta el laboral. Por ello, desde la entidad insisten en la necesidad de mirar más allá de las manifestaciones físicas de la enfermedad y reforzar los recursos vinculados a la salud mental.

En Extremadura se estima que entre 3.000 y 4.000 personas padecen parkinson, aunque no existen datos exactos. La complejidad del diagnóstico, que puede demorarse entre uno y cinco años, hace que muchas personas tarden en recibir una respuesta clara, ya que la variedad de síntomas puede confundirse con otras patologías.

Con este nuevo recurso online, Parkinson Extremadura busca reforzar la atención y el acompañamiento emocional, especialmente para aquellas personas que tienen más dificultades para acudir de forma presencial a los servicios de la entidad. El objetivo es ofrecer una atención más accesible, cercana y flexible, manteniendo el apoyo especializado desde las distintas áreas de intervención.

Las personas interesadas en acceder a este nuevo servicio de atención psicológica online o en recibir más información sobre su funcionamiento pueden contactar con la asociación a través de los teléfonos 924 303 224 y 674 094 501, así como mediante el correo electrónico saludmentalparkinson@gmail.com. Desde la entidad animan a pacientes, familiares y cuidadores a solicitar orientación para conocer las posibilidades de atención y acompañamiento disponibles.