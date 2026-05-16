El MIR que Extremadura necesita empieza en una consulta de pueblo: "los médicos de familia sostienen el sistema sanitario"

Manuela Rubio recorre cada día 55 kilómetros desde Cáceres para llegar al consultorio de Huertas de Ánimas. La mañana suele empezar pasando consulta a vecinos a los que conoce desde hace años, de modo que sabe quién vive solo, quién ha tenido una caída reciente o quién necesita ayuda porque se hace un lío con las pastillas que tiene que tomar.

El trabajo, además, no se queda solo en la consulta, porque Rubio visita a pacientes en centros residenciales, atiende a personas inmovilizadas en sus domicilios y sale cuando surge una urgencia en carretera o en cualquier punto del entorno. En una comunidad con población dispersa, envejecida y con "múltiples problemas de cronicidad", el médico de familia es, junto con el enfermero, "el principal —y a veces único— referente sanitario".

Extremadura cuenta con 111 centros de salud, la mayoría rurales, y 415 consultorios locales. Esa red explica por qué la Atención Primaria no puede verse únicamente como la primera puerta del sistema sanitario, ya que en muchos pueblos es la asistencia más cercana, la que conoce al paciente y la que responde cuando no hay otro recurso sanitario a mano.

Ahora que los Médicos Internos Residentes, los MIR, están eligiendo especialidad y destino, el asunto no afecta solo a los profesionales, sino también a la población que depende de ellos. En esta convocatoria, Extremadura ofrece 233 plazas de formación sanitaria especializada y el bloque más numeroso es Medicina Familiar y Comunitaria, con 98 puestos. Tras dos semanas de proceso, solo tres aparecen adjudicados. La elección seguirá abierta hasta el 27 de mayo, de modo que la cifra no es definitiva, pero enciende una preocupación conocida en la región, donde parte de las plazas de Familia han quedado desiertas en convocatorias anteriores.

La importancia de tener el mismo médico

Desde una consulta rural como Huertas de Ánimas, a Rubio este inicio de adjudicación le parece "preocupante, pero no sorprendente". Confía en que al final puedan cubrirse todas las plazas, aunque cree que el problema viene de la escasa presencia real que esta especialidad tiene todavía en la universidad. "La mayoría de los estudiantes no llegan a conocer lo que significa ejercer la Medicina de Familia, no ya en entornos urbanos, cuanto menos en entornos rurales: la complejidad clínica, la capacidad resolutiva o el vínculo con los pacientes son conceptos que desconocen", afirma.

La médica rural, Manuela Rubio González en la puerta del consultorio de Huerta de Ánimas / Cedida

La falta de médicos estables no afecta solo a la organización interna del centro de salud. La Medicina de Familia se basa en la continuidad, en lo que técnicamente se llama longitudinalidad, es decir, que el mismo médico y la misma enfermera acompañen al paciente a lo largo del tiempo. Cuando eso se rompe, se pierde "calidad, seguridad y humanidad en la atención".

Para Rubio, esa continuidad también ayuda a evitar pruebas repetidas, derivaciones innecesarias o visitas a urgencias que podrían haberse resuelto antes en el centro de salud. En una población con muchos pacientes mayores y varias enfermedades crónicas, conocer a la persona no es solo una ventaja, sino casi una herramienta clínica.

Hacer atractivas las plazas

Rubio cree que la clave está en hacer atractivas las plazas en zonas rurales con mejores condiciones laborales, más medios para resolver en Atención Primaria, tutores con tiempo protegido para la docencia y la investigación, y contratos estables al terminar la residencia. Lo resume con una frase: "Hay que hacer individualmente atractivo lo socialmente conveniente".

Los contratos de estabilización de tres años son, para ella, "un gran avance", pero no resuelven por sí solos el problema. La residencia también tiene que ser atractiva mientras se está haciendo, y eso exige tutores con "tiempo real para la docencia, la investigación y el trabajo comunitario", no profesionales que tengan que formar a los MIR mientras sacan adelante la consulta diaria.

Qué puede ofrecer Extremadura a un MIR

A los futuros residentes que dudan entre elegir Medicina de Familia en Extremadura o marcharse a comunidades con hospitales más grandes, Rubio les diría que la especialidad "no se define solo por el tamaño del hospital", sino por la competencia clínica que se alcanza, la autonomía, la docencia, la investigación y el impacto que tiene el trabajo en la vida de los pacientes.

La región, defiende, puede ser una buena opción para formarse porque ofrece una tutorización "directa, cercana, con un seguimiento muy estrecho" de las necesidades de cada residente, además de rotaciones rurales que permiten conocer una medicina que obliga a salir de la consulta para atender domicilios, residencias y actividades comunitarias. "Por el tamaño de las unidades docentes, nos tratamos como una verdadera familia profesional", explica Rubio, que destaca además la existencia de tutores formados y dispuestos a transmitir ese conocimiento a nuevas generaciones.

Cubrir las plazas de Medicina de Familia en Extremadura significa garantizar relevo en los centros de salud y consultorios locales, pero también mantener una atención cercana para quienes dependen de profesionales que no solo atienden enfermedades, sino que acompañan a las personas "a lo largo del tiempo".