Museos abiertos en Extremadura: visitas, conciertos, talleres y planes para todos

Los museos extremeños abren estos días sus salas a algo más que la contemplación. Habrá visitas comentadas, talleres, conciertos, cuentacuentos, puertas de par en par, arte contemporáneo, historia, vino y actividades para escolares y para toda la familia con motivo del Día Internacional de los Museos, que se celebra cada 18 de mayo. En esta ocasión lo hará bajo el lema ‘Museos uniendo un mundo dividido’.

La programación, organizada por los centros museísticos de la región en colaboración con la Consejería de Cultura, se reparte por Badajoz, Cáceres, Malpartida de Cáceres, Olivenza y Almendralejo. El objetivo es acercar los museos a nuevos públicos y recordar que estos espacios no solo conservan obras, piezas o documentos, sino que también pueden funcionar como lugares de encuentro, memoria y conversación.

El Día Internacional de los Museos se celebra cada año desde 1977, impulsado por el Consejo Internacional de Museos. En esta edición, el lema escogido invita a pensar estos espacios como lugares capaces de tender puentes en una sociedad fragmentada por los avatares de la actualidad.

MEIAC: cuentacuentos, muestras y música en el jardín

El Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo de Badajoz (MEIAC) ha preparado una programación que combina arte, lectura y música. Entre sus propuestas figura una serie de cuentacuentos a cargo de la compañía Zaragata, dirigida a escolares de 3º y 4º de Primaria, en la que se enlaza la narración oral con la obra del reconocido pintor extremeño Juan Barjola.

Javier Cintas

Durante todo el fin de semana, la biblioteca del museo ofrece a los visitantes una selección de libros y catálogos publicados por el propio centro. Además, el programa incorpora propuestas como una sesión con Vicente Robles, DJ Aftásico y picnic en el recinto.

El Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo mantiene también abiertas sus exposiciones temporales, entre ellas ‘El tendedero. Archivos imaginados’, ‘Símbolos migrantes’ y ‘Esto es lo verdadero’, junto a fondos de artistas extremeños, latinoamericanos y portugueses.

Arqueológico de Badajoz: Tartesos como encuentro entre culturas

El Museo Arqueológico Provincial de Badajoz se suma a la celebración internacional con el taller didáctico ‘Tartesos: unión de culturas’, que se desarrollará durante la próxima semana y está dirigido a centros escolares.

La actividad toma el mundo tartésico como punto de partida para reflexionar sobre el contacto entre pueblos y sociedades distintas. La propuesta conecta con el lema internacional de este año y plantea la historia como un ejemplo de intercambio, mezcla y enriquecimiento cultural.

Museo de Cáceres: familias, guitarra y recreación histórica

El Museo de Cáceres celebra estos días la actividad ‘Y tú, ¿qué me cuentas?’, destinada a familias y colegios en la sala de exposición permanente principal. La propuesta busca que los visitantes se acerquen a las piezas del museo desde la conversación, la curiosidad y el relato compartido.

El programa ideado para la ocasión ha sumado iniciativas como el concierto ‘La lira de Orpheo’, a cargo de Jacinto Sánchez González, con un recorrido por la guitarra desde el siglo XVI hasta la actualidad.

Este domingo, a las 11.15, se leerá el manifiesto del Día Internacional de los Museos y, después, se celebrará la recreación histórica ‘Memoria’, con entrada libre en dos pases, a las 11.30 y a las 12.15 horas.

Vostell Malpartida: tejidos, tambores yla pequeña Babel

El Museo Vostell Malpartida apuesta por una programación ligada a la creación contemporánea y al diálogo entre lenguajes artísticos. Durante estos días acoge la residencia de la artista textil francesa Deborah Lavot, titulada ‘Tejidos urbanos, tejidos salvajes’, incluida en la temporada ‘Escenas francesas’ del Institut Français de España.

El martes 19 habrá puertas abiertas y visitas comentadas. Entre las actividades destaca el taller ‘Tambores del alma. Construyendo ritmos, construyendo comunidad’, a cargo de Kátila Goreti y Sü, en colaboración con el festival Extremareggae y el IESO Los Barruecos de Malpartida de Cáceres.

El jueves 21, a las 20.30 horas, el museo ofrecerá el concierto ‘Pequeña Babel’, con Alicia Paredes a la voz, Carmen Agúndez al violonchelo, Eduardo D. Sánchez al piano y Lourdes Germain en la imagen.

Helga de Alvear: arte contemporáneo y educación artística

El Museo Helga de Alvear, en Cáceres, ha diseñado una programación centrada en su colección y en la relación entre arte contemporáneo, educación y pensamiento crítico. Durante estos días se celebra una maratón de visitas comentadas gratuitas para centros educativos, que permite acercarse a obras de artistas como Ai Weiwei, Thomas Hirschhorn, Olafur Eliasson o Katharina Grosse.

También se desarrollará la actividad colaborativa ‘La vida en un metro cuadrado’, dirigida a la comunidad educativa, para reflexionar sobre distintos valores a través del arte contemporáneo.

Del 19 al 22 de mayo, el museo celebrará la Semana de la Educación Artística 2026, bajo la pregunta ‘¿Qué significa ser humano?’. Habrá visitas guiadas, juegos de pistas y actividades vinculadas a la expresión, la colaboración y el diálogo intercultural. La semana se cerrará el viernes 22 con una sesión de DJ Black Caramel, dentro de las Helga’s DJ Sessions.

Olivenza: etnografía, grabados medievales y el Ártico

El Museo Etnográfico Extremeño González Santana, de Olivenza, celebrará el lunes 18 una jornada con entrada gratuita y visitas comentadas tanto a los grabados medievales de la Torre del Homenaje como a las 28 salas del centro.

Ese mismo día acogerá la conferencia ‘Las maravillas del Ártico’, impartida por el expedicionario y aventurero José Trejo Picado, que compartirá la experiencia de la expedición Mar de Hielo, desarrollada en 2005.

La programación continuará el viernes 29 con el concierto ‘Un viaje sonoro. Eolia Duo’, a cargo del pianista Álvaro Ruiz y la violinista Esther Otero.

Almendralejo: vino, cultura y puertas abiertas

El Museo de las Ciencias del Vino de Almendralejo celebrará este domingo una jornada de puertas abiertas. La conmemoración coincide, además, con el XIV Mayo Enológico, que durante todo el mes incluye conferencias, catas y otras actividades vinculadas a la cultura del vino.

La propuesta conecta el museo con uno de los elementos más reconocibles de Tierra de Barros: el vino como producto, paisaje, economía y memoria compartida.