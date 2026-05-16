Un proyecto extremeño, elegido en la subasta europea de hidrógeno verde

Un año después de la puesta en marcha de la primera planta impulsada por Turn2X, una instalación piloto ubicada en Miajadas, el proyecto de esta ‘startup’ alemana en Extremadura ha recibido un nuevo impulso. La construcción de una segunda central de mayor capacidad en esta misma localidad cacereña para producir gas natural a partir de hidrógeno y dióxido de carbono de origen biogénico ha sido seleccionada en la tercera subasta gestionada por la Comisión Europea para fomentar la producción de hidrógeno verde y combustibles renovables.

Único proyecto español seleccionado

Este proyecto, actualmente en fase de tramitación ambiental, ha sido el único español escogido en esta convocatoria europea. Con una capacidad prevista de electrólisis de 9 megavatios (MWe), recibirá una ayuda europea de 0,62 euros por kilogramo, lo que equivale a cerca de 4 millones de euros en subvenciones comunitarias, montante calculado a partir de una producción estimada de 6.390 toneladas de hidrógeno renovable.

Una ayuda para ganar competitividad

Estas subvenciones buscan cubrir parcialmente la diferencia entre los costes de producción del hidrógeno renovable y su precio de mercado, con el fin de impulsar la utilización de este vector energético sin dióxido de carbono (CO₂), aunque más caro que su equivalente obtenido a partir de combustibles fósiles. Con este apoyo «seremos realmente competitivos», resumió ayer Javier van Herpt, director de la planta que Turn2X tiene ya funcionando en Miajadas, para quien este hito supone «un espaldarazo muy importante para el proyecto».

Aunque esta firma emplea el hidrógeno en su proceso, no se trata del producto final que comercializa. La compañía produce gas natural que inyecta directamente en la red. Su objetivo a medio plazo es atender nada menos que un 10% de toda la demanda germana de este combustible.

Balance positivo de la planta piloto

Del primer año de producción de la planta piloto, Van Herpt hizo un balance «muy bueno». «Hemos aprendido mucho de la planta, más de lo que ya sabíamos», señaló, y añadió que han podido entregar todo el gas previsto durante este periodo a sus clientes. Además, en estos meses han abierto la posibilidad de trabajar «con nuevos 'offtakers' (compradores de la energía)’».

El plan es que las dos instalaciones de Miajadas sean las que abran el camino para otras muchas previstas en la península Ibérica. Varias de ellas se ubicarán en Extremadura, donde ya se están seleccionando emplazamientos.

«Estamos orgullosos de que uno de nuestros proyectos insignia en España haya ganado la subasta europea de hidrógeno», aseguró Philip Kessler, uno de los tres socios fundadores de Turn2X, en un mensaje publicado en redes sociales. Kessler destacó que la iniciativa sea uno de los «únicos 9 proyectos seleccionados en toda Europa», en una subasta que recibió «siete veces más solicitudes que capacidad disponible».

E-metano para la independencia energética

Igualmente, Kessler recordó que la UE sigue importando alrededor del 90% del gas natural que consume, con una parte importante de él procedente de Estados Unidos, Catar y Rusia. «Nuestra planta en Extremadura, una de las regiones de España con mayor riqueza solar, convertirá el excedente de electricidad renovable en e-metano limpio y soberano, que fluirá directamente hacia la infraestructura gasista que Europa ya tiene», esgrimió. «El camino hacia una auténtica independencia energética europea pasa por proyectos como este», apostilló.

Apoyo de la Junta de Extremadura

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, también subrayó la selección, por parte de la Unión Europea, del proyecto Turn2X entre los nueve desarrollos estratégicos que contarán con apoyo comunitario en el ámbito del hidrógeno verde, informa Efe.

«Extremadura cuenta con condiciones especialmente favorables para el desarrollo de esta industria, tanto en producción como en consumo, a lo que se suma su ubicación estratégica en el trazado del futuro hidroducto europeo, que atravesará la comunidad autónoma de norte a sur», defendió Santamaría.

Para Santamaría, esta iniciativa «pone de manifiesto el potencial de Extremadura en el ámbito de las energías renovables y su capacidad para atraer inversiones que generen empleo y riqueza en el territorio».

En total, la Comisión Europea seleccionó nueve proyectos de producción de hidrógeno renovable en siete países del Espacio Económico Europeo, que suman cerca de 1,1 gigavatios de capacidad de electrolizadores y prevén producir más de 1,3 millones de toneladas de hidrógeno durante sus diez primeros años de operación. Las subvenciones adjudicadas suman 1.090 millones de euros.