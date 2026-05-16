Unidas alerta del problema de la vivienda en Extremadura: alquileres "abusivos" y precios disparados

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, defendió ayer en Plasencia la necesidad de impulsar un nuevo modelo de vivienda en la región que permita garantizar el acceso a un hogar a precios asequibles, especialmente para jóvenes y familias. Así se pronunció en la charla-debate ‘Casas para vivir, no para especular’, donde reivindicó una política de vivienda "social" que evite que las familias tengan que destinar más de un tercio de su sueldo al pago de una hipoteca o un alquiler.

La diputada advirtió de que la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones ciudadanas y señaló que este problema también se está agravando en Extremadura. Según afirmó, la región sufre ya "alquileres abusivos" y precios de compra "fuera del bolsillo de muchísimas familias". Instó a la Junta de Extremadura a tomar como referencia las políticas desarrolladas en otras comunidades autónomas, como Navarra, donde "se apuesta por reforzar el parque público de vivienda".

Frente a ello, De Miguel criticó as medidas planteadas hasta ahora por el Gobierno extremeño, que, a su juicio, responden a "las recetas de siempre". Entre ellas citó la liberalización del suelo, los beneficios fiscales para rentistas y grandes propietarios, así como las ayudas directas que terminan "enriqueciendo a bancos y constructoras".

Modelo navarro

En el acto participaron también la diputada de Unidas por Extremadura, Nerea Fernández; la concejala de Unidas Podemos Plasencia, Mavi Mata, que ha presentado y moderado la charla; el concejal Gonzalo Torre; y el portavoz de la Comisión de Vivienda en el Parlamento de Navarra, Daniel López Córdoba.

López Córdoba, representante de Contigo Zurekin, formación que tiene responsabilidades en materia de vivienda en el Gobierno navarro, explicó algunas de las medidas impulsadas en Navarra para facilitar el acceso a la vivienda y proteger a los inquilinos. Defendió la necesidad de apostar por "recetas sociales" frente a un modelo que ya se aplicó en el pasado y acabó derivando en "burbujas inmobiliarias" que perjudicaron a la ciudadanía.

Durante la charla, López Córdoba expuso la experiencia de Navarra, comunidad que, según Unidas por Extremadura, cuenta con el mayor parque de vivienda pública del Estado, y la contrapuso al modelo actual del Ejecutivo extremeño, al que la formación reprocha la falta de políticas públicas propias para garantizar el acceso a una vivienda digna.