Las víctimas de violencia de género suben en Extremadura y superan las 3.000 en un año

Extremadura cerró 2025 con 3.115 mujeres víctimas de violencia de género, 158 más que el año anterior. La cifra confirma un nuevo aumento en la comunidad y pone datos a un año especialmente duro, marcado además por tres asesinatos machistas: el de María, en Aldeanueva del Camino; el de Ilham, en Don Benito; y el de María Antonia Sánchez, la funcionaria de 29 años asesinada en Badajoz cuyo caso se instruye como violencia machista.

Los datos difundidos por el Instituto de Estadística de Extremadura, elaborados a partir de la información del Consejo General del Poder Judicial, recogen que las víctimas aumentaron un 5,3% en la comunidad, por encima de la subida registrada en el conjunto del país, que fue del 0,7%. Del total de mujeres víctimas contabilizadas en la región, el 89,5% eran españolas y el 10,5% extranjeras.

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Tres asesinatos machistas

El balance estadístico llega después de un ejercicio que ha dejado una huella especialmente dolorosa en Extremadura. En mayo fue asesinada María, de 38 años, en Aldeanueva del Camino, un municipio cacereño de apenas 700 habitantes. En agosto, Ilham, de 34 años, fue hallada muerta en Don Benito y su pareja fue detenida como presunto autor de los hechos.

A esos dos crímenes se suma el asesinato de María Antonia Sánchez, una funcionaria de 29 años natural de La Haba que fue encontrada sin vida el 25 de septiembre en una vivienda de la barriada pacense de Santa Marina, en Badajoz, tras un incendio. El caso, inicialmente investigado con varias hipótesis abiertas, se instruye ya como violencia machista después de que se levantara el secreto de las actuaciones y la Fiscalía solicitara remitir las diligencias al Juzgado de Violencia sobre la Mujer.

Carlos Gil

La joven acababa de incorporarse como funcionaria del Instituto Nacional de la Seguridad Social y su ausencia alertó a sus compañeros, que acudieron a su vivienda y se encontraron con el operativo de emergencias. La investigación apuntó después a signos de violencia previos al fuego y a heridas de arma blanca.

Cuarta menor tasa del país

Pese al aumento de víctimas, Extremadura se mantuvo entre las comunidades con menor incidencia relativa. La tasa fue de 58,5 víctimas por cada 10.000 mujeres, frente a las 74 por cada 10.000 registradas en España. Ese dato situó a la región como la cuarta comunidad autónoma con menor tasa.

Por provincias, la evolución fue desigual. Badajoz registró 1.797 mujeres víctimas, prácticamente las mismas que el año anterior, con un leve descenso del 0,2%. En Cáceres, en cambio, se contabilizaron 1.318 víctimas, lo que supuso un aumento del 14%.

Más hombres denunciados

El número de hombres denunciados también aumentó en Extremadura. En 2025 fueron 3.357, un 1,8% más que el año anterior. Esta cifra equivale a 63 denuncias por cada 10.000 mujeres.

La mayoría de las denuncias llegaron a los juzgados a través de atestados policiales, que representaron el 94,3% del total. Dentro de esa vía, las denuncias presentadas por la propia víctima supusieron el 74,1%; las formuladas por familiares, el 1,9%; y las derivadas de intervención directa policial, el 18,3%.

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Solo el 0,7% de los casos se presentó directamente en los juzgados por la propia víctima. Durante el año pasado se enjuició en la comunidad a 658 personas, de las que el 91% tenía nacionalidad española.

Menos denuncias, pero más protección

La estadística recoge un dato que matiza la evolución general: aunque crecieron las víctimas y los hombres denunciados, el número total de denuncias bajó. Extremadura registró 3.773 denuncias por violencia de género en 2025, un 6,6% menos que en 2024.

Sin embargo, sí aumentaron los asuntos en los que se iniciaron medidas cautelares u órdenes de protección. En total fueron 820 casos, un 11,4% más que el año anterior. En España, este indicador bajó un 2,5%.

De las órdenes de protección iniciadas, fueron adoptadas en el 73,5% de los casos y denegadas en el 26,2%. La mayoría fueron solicitadas por la propia víctima, con un 97,8% del total.

El 77,3% de las órdenes incoadas correspondieron a mujeres españolas mayores de edad, el 20,5% a mujeres extranjeras y el 2,2% a mujeres españolas menores de edad.

Exparejas y relaciones afectivas

La estadística también permite observar el vínculo entre víctima y denunciado. En el 41,8% de los casos, la relación era una exrelación afectiva; en el 28,3%, una relación afectiva; en el 20,5%, el denunciado era el cónyuge; y en el 9,4%, el excónyuge.

Entre los delitos más frecuentes figuraron las lesiones y malos tratos del artículo 153 del Código Penal, que representaron el 35,1%; las lesiones y malos tratos del artículo 173, con el 26,1%; las lesiones y malos tratos del artículo 148 y siguientes, con el 11,7%; los quebrantamientos de medidas, con el 8,9%; y los quebrantamientos de penas, con el 7,8%.

Alejamiento, comunicación y vivienda

Entre las medidas judiciales penales más habituales destacaron el alejamiento, que supuso el 40% del total, y la prohibición de comunicación, con el 37,7%. También se acordó la suspensión de la tenencia y uso de armas, que representó el 15,3% de las medidas penales.

En el ámbito civil, las medidas más frecuentes fueron la prestación de alimentos, con el 34,9%; la atribución de la vivienda, con el 30%; y la suspensión del régimen de visitas, con el 18,8%.