Tres asociaciones extremeñas reciben 15.000 euros para mejorar la vida de pacientes y familias

Tres asociaciones con sede en Extremadura recibirán financiación de la iniciativa solidaria ‘La voz del paciente’, impulsada por el laboratorio Cinfa, para desarrollar proyectos dirigidos a mejorar la calidad de vida de personas que conviven con una enfermedad o discapacidad y la de sus familias. En conjunto, las entidades de la región suman 15.000 euros para programas de apoyo terapéutico y psicológico.

Las asociaciones seleccionadas son la Asociación Princesa Rett, la Asociación Española de Cavernomas y APD-Asociación de personas con diabetes de Don Benito, Villanueva de la Serena y comarcas. Cada una recibirá 5.000 euros, repartidos en dos anualidades de 2.500 euros, tras situarse entre los 100 proyectos más votados a nivel nacional en la quinta edición de esta convocatoria.

En total, más de 420.000 personas han participado en las votaciones de esta acción solidaria, a la que se han presentado 436 asociaciones de toda España. Cinfa ha duplicado este año la cuantía de sus donaciones, hasta alcanzar una aportación global de medio millón de euros.

Los proyectos

En Extremadura, la Asociación Princesa Rett destinará la ayuda a un programa de becas para que niñas con síndrome de Rett puedan acceder a terapias en centros especializados de referencia. Entre ellas figuran fisioterapia, logopedia e hidroterapia, necesarias para mantener sus habilidades motoras y comunicativas.

Por su parte, la Asociación Española de Cavernomas pondrá en marcha el proyecto ‘Juntos Contigo’, centrado en el acompañamiento psicológico a pacientes con cavernomatosis y a sus familias durante 2026 y 2027. La iniciativa contempla talleres grupales telemáticos dirigidos por una psicóloga para trabajar la aceptación del diagnóstico, el miedo a las recaídas y la resiliencia.

La tercera entidad beneficiaria es APD-Asociación de personas con diabetes de Don Benito, Villanueva de la Serena y comarcas, que desarrollará un proyecto de atención psicológica para personas con diabetes y sus familias. El programa busca ayudarles a afrontar el diagnóstico, gestionar emociones como el miedo, la ansiedad o la depresión, favorecer la adherencia al tratamiento y promover hábitos de vida que mejoren el control de la glucosa.

El presidente de Grupo Cinfa, Enrique Ordieres, destaca en nota de prensa que ‘La voz del paciente’ ha vuelto a movilizar a cientos de miles de personas de todo el país. Según señala, los votos recibidos permitirán poner en marcha cien proyectos que contribuirán a mejorar el día a día de personas que afrontan una enfermedad o discapacidad, así como el de los familiares que las cuidan.

Con las donaciones de esta quinta edición, las ayudas concedidas por Cinfa a través de esta iniciativa alcanzarán los 1,6 millones de euros desde su puesta en marcha en 2019, lo que ha permitido impulsar 400 proyectos de entidades de pacientes de toda España.