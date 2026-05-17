Bases biológicas y evidencia arqueológica de la cooperación en la evolución humana

La cooperación constituye uno de los rasgos más distintivos de la evolución humana y, al mismo tiempo, uno de los fenómenos más complejos de explicar desde una perspectiva evolutiva. Lejos de responder a una causa única o a un determinismo biológico simple, emerge de la interacción entre predisposiciones biológicas heredadas, procesos cognitivos y dinámicas culturales acumulativas. En este marco, no existe un “gen de la cooperación”, sino un conjunto de mecanismos neurobiológicos, cognitivos y sociales modelados por la selección natural en interacción constante con el entorno cultural, en los que intervienen además procesos cognitivos intermedios que median entre las disposiciones biológicas y la acción social, como la atribución de intenciones, la comprensión de normas y la anticipación de la conducta ajena (Tomasello, 2016).

La cooperación constituye, en última instancia, el fundamento estructural de la vida social humana

Desde el punto de vista neurobiológico, la cooperación se asocia a sistemas que regulan la afiliación social, la confianza y la conducta prosocial. Entre ellos destacan la oxitocina y la vasopresina, implicadas en el apego, el reconocimiento social y la formación de vínculos, así como los sistemas dopaminérgico y serotoninérgico, vinculados a la recompensa, el control de impulsos y la sensibilidad a normas sociales. Estos sistemas no determinan conductas fijas, sino que establecen un rango de plasticidad altamente dependiente del contexto. Esta plasticidad conductual constituye un rasgo adaptativo clave, ya que permite modular estratégicamente la cooperación o la competencia en función de la estructura social y ecológica del entorno. La cooperación debe entenderse, por tanto, como un fenómeno dinámico emergente de la interacción entre biología y entorno, donde individuos con perfiles neurobiológicos similares pueden desarrollar patrones sociales divergentes en función del marco cultural en el que se inscriben (Zak, 2020).

Un valor adaptativo

En los primeros homínidos, la cooperación tuvo un valor adaptativo decisivo. La vida en grupo permitió afrontar la depredación, mejorar la eficiencia en la caza, compartir recursos y proteger a individuos vulnerables. A ello se suma la crianza cooperativa de crías con largos periodos de dependencia, lo que incrementó la supervivencia y la transmisión de conocimientos. En este contexto, la selección de parentesco proporcionó una base evolutiva fundamental, favoreciendo conductas hacia individuos emparentados en términos de aptitud inclusiva.

Sin embargo, la cooperación no se limita al parentesco biológico. El altruismo recíproco explica la cooperación entre no emparentados basada en expectativas de reciprocidad futura, especialmente en grupos pequeños y estables. La repetición de interacciones permite el desarrollo de estrategias basadas en la reputación y la memoria social, que constituyen la base de sistemas normativos que son emergentes (Nowak & Highfield, 2011). La evolución de Homo sapiens supuso una expansión sin precedentes de estas dinámicas. La cooperación a gran escala con individuos no emparentados se hizo posible gracias a innovaciones cognitivas y culturales como el lenguaje simbólico, la capacidad de abstracción y la institucionalización de normas compartidas. Estas innovaciones permitieron coordinar acciones complejas más allá de la interacción directa, ampliando radicalmente la escala de la cooperación humana.

Un elemento decisivo en este proceso fue el desarrollo de mecanismos de control social. La cooperación no depende únicamente de disposiciones altruistas, sino también de sanciones frente al comportamiento oportunista. La evidencia experimental muestra que los individuos castigan la violación de normas incluso a coste propio, fenómeno conocido como castigo altruista o reciprocidad fuerte (Fehr& Gächter, 2002). Este mecanismo, junto con la exclusión social de los no cooperadores, estabiliza la cooperación en grupos amplios.

En las sociedades complejas, la cultura amplifica y regula la cooperación mediante instituciones como religiones, sistemas legales y mercados, que facilitan la confianza entre desconocidos. Estos sistemas generan identidades colectivas, formalizan normas y permiten la coordinación entre individuos sin relaciones directas. En este marco, la cooperación humana debe entenderse como el resultado de un proceso de coevolución genético-cultural en el que la biología proporciona predisposiciones y la cultura estructura su expresión (Henrich, 2015; Boyd&Richerson, 2018). Este proceso no es estático, sino acumulativo: cada innovación cultural modifica el entorno selectivo sobre el que operan las predisposiciones biológicas, generando un bucle de retroalimentación evolutiva.

En este sentido, la evolución no ha producido individuos exclusivamente altruistas ni egoístas, sino organismos flexibles capaces de modular su comportamiento según el contexto social, integrando cooperación y competencia de forma adaptativa. Esta plasticidad conductual ha sido clave para la expansión ecológica y social de la especie.

Patrones sociales

La evidencia arqueológica refuerza este marco teórico de forma indirecta. El registro fósil no permite observar conductas, pero sí inferir patrones sociales consistentes. Uno de los indicadores más robustos de cooperación es la supervivencia prolongada de individuos con discapacidades severas en Homo neanderthalensis. El caso de Shanidar 1, en la cueva de Shanidar, muestra múltiples lesiones graves compatibles con dependencia prolongada de cuidados grupales, incluyendo alimentación y protección.

Los enterramientos intencionales constituyen otra evidencia clave. En La Chapelle-aux-Saints se documentan inhumaciones deliberadas neandertales, lo que sugiere cohesión social y posibles prácticas simbólicas. En el caso de Sunghir, los enterramientos de Homo sapiens muestran una elevada inversión material y simbólica, indicando normas sociales consolidadas y estructuras rituales complejas.

La cooperación en la subsistencia se observa claramente en la caza de grandes animales, actividad que requiere coordinación, comunicación y división de tareas. En La Cotte de St Brelade se han propuesto estrategias de caza cooperativa basadas en la conducción de presas hacia puntos de control natural. En Homo sapiens, estas estrategias se amplían mediante planificación logística, mayor especialización de roles y desarrollo tecnológico.

La organización espacial de los asentamientos proporciona otra línea de evidencia. En la cueva de Gorham’s se observa una estructuración funcional del espacio con áreas diferenciadas de actividad y ocupaciones recurrentes, lo que sugiere convivencia organizada. En Homo sapiens, esta organización evoluciona hacia redes de asentamientos estacionales interconectados.

Asimismo, la prolongada dependencia infantil constituye un fuerte indicador de cooperación. El desarrollo lento característico de Homo sapiens implica crianza cooperativa, donde múltiples individuos participan en el cuidado de las crías, lo que se refleja indirectamente en la estructura demográfica de los yacimientos.

Finalmente, las redes de intercambio a larga distancia en Homo sapiens evidencian formas avanzadas de cooperación intergrupal. La circulación de materiales como obsidiana o conchas marinas indica la existencia de sistemas de confianza y reciprocidad entre grupos no emparentados, ampliando significativamente la escala de la cooperación.

Una estrategia evolutiva

En conjunto, la evidencia teórica, neurobiológica y arqueológica permite afirmar que la cooperación no constituye un rasgo reciente ni accesorio, sino una estrategia evolutiva profundamente arraigada en la historia del linaje humano. En Homo neanderthalensis ya se observan formas significativas de ayuda mutua y organización social, mientras que en Homo sapiens estas capacidades se expanden hacia sistemas normativos, simbólicos y económicos de gran escala. La cooperación constituye, en última instancia, el fundamento estructural de la vida social humana y uno de los principales motores de su evolución biológica y cultural.

¿Hasta qué punto las formas contemporáneas de cooperación humana siguen dependiendo de los mismos mecanismos evolutivos que favorecieron la supervivencia en los primeros grupos homínidos, y en qué medida la complejidad cultural ha transformado esos fundamentos biológicos?

El autor es vocal del Colegio Oficial de Biólogos de Extremadura