Extremadura mira al turista que gasta casi 300 euros al día para abrirse hueco en Norteamérica

Extremadura ha llevado su oferta turística hasta Montreal para intentar ganar presencia en el mercado norteamericano, uno de los objetivos de la promoción exterior española por el perfil de sus viajeros: estancias más largas, mayor capacidad de gasto e interés por experiencias vinculadas a la cultura, la naturaleza y la gastronomía. La Dirección General de Turismo de la Junta ha participado esta semana en las jornadas Spain Tourism Summits, organizadas por Turespaña en la ciudad canadiense.

El encuentro ha reunido a compradores de Estados Unidos y Canadá con alrededor de 60 destinos, hoteles y proveedores de experiencias turísticas de España. En este marco, la delegación extremeña ha mantenido reuniones profesionales con 78 turoperadores y agentes de viajes de ambos países, a los que ha presentado los principales atractivos de la comunidad autónoma. Entre ellos figuran el patrimonio histórico, los espacios naturales, la gastronomía regional y la agenda cultural y de ocio.

Según destaca el gobierno autonómico en un comunicado, la cita de Montreal forma parte de la estrategia para atraer a España a viajeros de Estados Unidos y Canadá y para diversificar la oferta más allá del tradicional sol y playa. En ese escaparate, Extremadura busca posicionarse como un destino de interior con propuestas ligadas al turismo cultural, sostenible y gastronómico.

Gasto medio

Los datos de Turespaña, entre enero y marzo de 2026, reflejan que el gasto de los turistas estadounidenses en España alcanzó los 1.725 millones de euros, un 14,1% más que en el mismo periodo del año anterior. Además, su desembolso medio diario se situó cerca de los 300 euros por persona.

En el caso de Canadá, el visitante destaca por una elevada demanda de turismo cultural y por el interés en itinerarios que combinan varias regiones, un perfil que encaja con la promoción de Extremadura como destino ligado al patrimonio, la naturaleza, la gastronomía y las experiencias de interior.