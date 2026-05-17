Enrique Pérez Comendador: el escultor del alma histórica de Cáceres

Enrique Pérez Comendador es el autor de la emblemática escultura de San Pedro de Alcántara que preside la plaza de Santa María de Cáceres. De niño asistió a la escuela de don Wenceslao en su localidad natal, un entorno sencillo donde pronto comenzó a destacar por su habilidad manual y su sensibilidad hacia el dibujo. Aquellos primeros años, marcados por la disciplina escolar y la cercanía del paisaje extremeño, forjaron en él una mirada atenta hacia la figura humana y las costumbres populares que, con el tiempo, se convertirían en temas centrales de su obra. La vida familiar cambió cuando su padre consiguió empleo en una fábrica de harinas y la familia se trasladó a Sevilla. El joven Enrique pasó entonces de la tranquilidad rural a una ciudad bulliciosa, llena de iglesias, talleres artesanales y tradiciones festivas que ampliaron su horizonte cultural. Continuó sus estudios con los Salesianos y en el Colegio de San Ramón, donde demostró constancia y disciplina.

Pérez Comendador con la escultura de Rodríguez Marín / EL PERIÓDICO

A los catorce años ingresó en la Escuela de Artes, Industrias y Bellas Artes. Allí obtuvo el título de perito aparejador, una formación técnica que le proporcionó conocimientos de dibujo, proporción y construcción. Esta base académica resultaría decisiva más adelante, pues le permitió abordar la escultura no solo como arte, sino también como arquitectura del volumen y del espacio. El verdadero despertar artístico llegó cuando, gracias a la intermediación de un tío jesuita, ingresó como aprendiz en el taller del escultor Joaquín Bilbao Martínez. Allí permaneció hasta los diecinueve años. El taller fue su auténtica escuela: aprendió a modelar el barro, a tallar la piedra y a fundir el bronce. Más que técnicas, adquirió el respeto por el oficio y la paciencia del artesano. Durante esas largas jornadas comprendió que la escultura sería su camino definitivo.

La observación directa del cuerpo humano, la búsqueda del gesto preciso y la expresividad del rostro comenzaron a definir su estilo. En 1919 consiguió una beca del Ayuntamiento de Sevilla y de la Diputación de Cáceres, lo que le permitió trasladarse a Madrid. Este viaje marcó el inicio de una nueva etapa. También recorrió otras regiones de España y países como Italia y Francia, ampliando su cultura visual.

Por aquellos años conoció al duque del Infantado, quien se convirtió en su protector y le encargó retratos familiares. Estos trabajos le dieron estabilidad económica y prestigio social. En 1920 obtuvo la Primera Medalla Regional de Badajoz, reconocimiento temprano que confirmó su talento.

Figuras del arte

En Madrid entró en contacto con importantes figuras del arte, como el escultor Miquel Blay, Higueras y pintores como José Moreno Carbonero. El intercambio con estos creadores enriqueció su lenguaje plástico y le abrió nuevas perspectivas estéticas. Su carrera se consolidó rápidamente. A los veinticuatro años recibió la Tercera Medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes. Después llegarían la Segunda Medalla en 1930 y la Primera en 1932. Estos premios situaron su nombre entre los escultores más destacados de su generación.

Escultura de Pérez Comendador en Cáceres. / El Periódico

En 1925 ganó el concurso para erigir un monumento al poeta Gabriel y Galán en Cáceres, obra que reforzó su vínculo con Extremadura. Más tarde, en 1929, obtuvo la Medalla de Oro en la Exposición Iberoamericana de Sevilla, y en 1935 el Premio Nacional de Escultura. En el plano personal, contrajo matrimonio con la pintora francesa Madeleine Leroux Morel, con quien compartió vida y vocación artística, formando una pareja creativa de gran complicidad. En 1934 obtuvo el Premio de Roma y se instaló en la capital italiana, becado por la Academia Española de Bellas Artes en Roma. Permaneció allí hasta 1939, etapa decisiva para su evolución.

Escultura clásica

El contacto directo con la escultura clásica grecorromana transformó su estilo. Estudió la armonía de las proporciones, la serenidad de los rostros y la monumentalidad de las formas antiguas. El desnudo femenino, tratado con elegancia y equilibrio, se convirtió en uno de sus temas predilectos. También se interesó por el arte etrusco y por la pintura al fresco. Tras viajar por Grecia, Inglaterra, Austria y Francia, regresó a Madrid en 1941. Comenzó entonces una intensa labor docente como profesor de Modelado del Natural y Composición Escultórica en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde formó a generaciones de escultores hasta 1970. Más tarde fue nombrado director de la Academia Española en Roma.

La obra de Pérez Comendador se caracteriza por la unión del clasicismo aprendido en Roma con un regionalismo costumbrista presente en sus primeras piezas. Con el paso del tiempo, sus esculturas adquirieron mayor monumentalidad y un tono casi épico. Realizó monumentos públicos, retratos, imaginería religiosa para la Semana Santa y numerosas representaciones de la figura humana.

Su actividad académica y cultural fue constante: ocupó cargos en museos, organizó exposiciones internacionales y recibió múltiples distinciones oficiales. Entre ellas destacan la Medalla de Oro al Mérito del Trabajo y la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio. También fue reconocido como Hijo Predilecto de Hervás e Hijo Adoptivo de Sevilla. En 1975 obtuvo el Premio Miguel de Cervantes -un galardón simbólico que celebraba su aportación cultural- y continuó trabajando hasta sus últimos años con la misma dedicación que en su juventud. Hoy, su memoria permanece viva en el Museo Pérez Comendador-Leroux, situado en su localidad natal. Este museo conserva una parte esencial de la obra del matrimonio y permite comprender la magnitud de su legado.

Así, la trayectoria de Enrique Pérez Comendador se presenta como la historia de un artista que, partiendo de una infancia humilde, logró convertir el estudio, el viaje y la disciplina en herramientas para alcanzar una voz propia. Su escultura, firme y humana, sigue dialogando con el espectador y recordando que el arte puede ser al mismo tiempo memoria, emoción y permanencia.

El autor es doctor en Historia del Arte y cronista oficial de Trujillo