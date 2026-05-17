De cara a comprender con mayor facilidad este síndrome, puede ser de utilidad conocer la procedencia de su denominación, muy vinculada a las características del síndrome en cuestión. Dicho origen lo encontramos en el mito griego de Procusto. Procusto, también conocido como Damastes, es, según la mitología griega, uno de los hijos del dios Poseidón. Este ser acogía en su hogar a los viajeros y les dispensaba una gran hospitalidad, con un trato amable y dispuesto, proponiéndoles pasar la noche en su morada.

Sin embargo, al dormirse los invitados, Procusto los amordazaba y comprobaba si su tamaño difería con el de la cama de hierro en la que les acostaba. En el caso de que la persona en cuestión sobrepasaba el tamaño de la cama, Procusto pasaba a cortar los elementos que sobresalieran de ella. Si por el contrario era más baja y no la ocupaba por entero, le rompía los huesos con un mazo con el fin de estirarlo. En resumen, hacía que sus visitantes se ajustaran siempre a las medidas de su lecho.

Esto llegaría a su fin con la llegada de Teseo, quien le propondría contemplar si el propio Procusto cumplía con las medidas de su cama, y, tras observar que era de mayor tamaño, procedería a aplicarle el mismo castigo que el que Procusto proporcionaba a sus invitados, cortándole la cabeza y matándolo. Este mito refleja la presión a la uniformidad que es característica del síndrome con su mismo nombre, así como la actitud inicialmente afectuosa y acogedora que muchas personas que manifiestan este síndrome imprimen a su interacción, sin que aparentemente exista ningún tipo de malestar o conflicto.

El síndrome de Procusto se da en personas con un elevado nivel de frustración y poca sensación de control, teniendo una autoestima baja o lábil. En ocasiones han sufrido vejaciones y diferentes eventos estresantes y traumáticos que han provocado que duden de su propia capacidad, con lo que personas que se perciben como superiores o con posibilidades a serlo les son aversivas. También puede ocurrir el caso contrario, una persona con una autoestima exagerada hasta límites casi narcisistas que vea que otros destacan y son más tenidos en cuenta que ellos mismos.

Quien ejerce esta actitud puede llevarla a cabo tanto de manera consciente como inconsciente. Mientras que los primeros tratarían directamente de producir un perjuicio a la persona sobresaliente al verse amenazados, los segundos tenderan a pensar que su punto de vista es el correcto y que son los demás quienes deben adaptarse a ella.

Posibles causas

Entre las posibles causas están la inseguridad y baja autoestima (sienten que el éxito o talento de otros amenaza su propia valía); envidia y celos profesionales (incapacidad para alegrarse por los logros de los demás, percibiéndolos como una amenaza); miedo al cambio y a la zona de confort (temor a salir de sus rutinas establecidas o a no estar a la altura de nuevas ideas); narcisismo o egocentrismo (creencia de que su forma de hacer las cosas es la única correcta, ignorando otras perspectivas); frustración y falta de control (altos niveles de frustración que proyectan en el entorno laboral o personal).

Síntomas Actitud dominante: Cuando alguien tiene el síndrome de Procusto suele adoptar una actitud dominante para ocultar sus inseguridades y el sentimiento de inferioridad. Es por ello por lo que se sienten amenazados por alguien que sobresale y pueda superarlos. Está a la defensiva: Normalmente las personas con este síndrome suelen pensar que todo es una amenaza para su autoestima e integridad personal. Por ello suelen reaccionar ante cualquier comentario o actitud poniéndose a la defensiva. Deformas la realidad a su favor: En algunos casos las personas con el síndrome de Procusto suelen distorsionar la realidad para que esta se adapte a sus ideas. Es decir, en lugar de fijarse en aquellos datos objetivos, suelen manipular esta información para sentirse mejores ante aquellos que sobresalen. Acumula demasiadas responsabilidades: Para poder sobresalir las personas con el síndrome de Procusto pueden llegar a asumir muchas responsabilidades con el objetivo de intentar ser mejores que las demás. Desarrolla una fuerte resistencia al cambio: La mayoría de las personas tenemos una gran resistencia al cambio, pero aquellas personas con el síndrome de Procusto suelen ser más resistentes ya que tienen el temor de no poder adaptarse a otros entornos. De hecho, cualquier cosa que les haga salir de su zona de confort les genera cierto rechazo y miedo. Expresa juicios en forma de verdades absolutas: Para las personas con el síndrome de Procusto, las únicas ideas que son válidas son las suyas. De esta forma, intentan que los demás acaben viendo sus propias ideas y juicios como válidos.

Estrategias de afrontamiento Saber los límites: Aprende a ser consciente de cuáles son tus límites y establécelos, poniendo énfasis en tus puntos fuertes, internos, diferentes de los de otra persona, pero igual de válidos. Comunicación asertiva y empática: Te ayuda a transmitir lo que quieres, lo que no quieres, lo que puedes y no puedes, construye relaciones interpersonales más independientes y fructíferas. Gestión emocional: Es importante gestionar tus emociones, tus miedos y inseguridades que surgen al sentirte amenazado, saca de esas sensaciones y emociones puntos positivos para reforzar tu fortaleza interna. Refuerza tu autoestima: Escribe una vez a la semana tus puntos fuertes, tus habilidades y capacidades para reforzarlas en tu ámbito laboral y personal. Aprende a compartir: Las relaciones humanas son complejas, aprender a compartir puntos de vista nos ayuda a crecer mutuamente. Busca ayuda profesional: No tengas vergüenza en buscar la ayuda de un profesional de la salud mental si sentimos que tenemos problemas en la gestión de nuestras emociones y actos ante los demás, trabajar en una autoestima funcional evitará algunos de estos síntomas.

Para cualquier consulta sobre el síndrome de Procusto se puede escribir al correo electrónico mluzmilagros@gmail.com

Luz Milagro Moreno Guzmán es terapeuta ocupacional en Badajoz