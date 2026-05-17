De Eurovisión a los fondos europeos: Soraya Arnelas será el reclamo de una campaña en Extremadura

Soraya Arnelas volverá a mirar a Europa, esta vez desde Extremadura. La artista, que representó a España en Eurovisión en 2009, será uno de los principales reclamos de la campaña ‘En Extremadura, hacemos pueblo’, una iniciativa impulsada conjuntamente por la Junta de Extremadura y la Unión Europea para mostrar cómo los fondos comunitarios contribuyen a mejorar la vida cotidiana en la región.

La cantante actuará el próximo 5 de junio, a las 20.00 horas, en la explanada municipal de Malpartida de Plasencia, en una cita presentada por Sara Cisneros. El concierto reunirá al público local en una velada de música y entretenimiento con la que se busca reforzar la oferta cultural y la participación comunitaria en la zona.

La campaña se desarrollará del 12 de mayo al 12 de junio y forma parte de ‘Europa en mi región’, una acción de comunicación europea destinada a poner en valor proyectos cofinanciados por la UE con impacto directo sobre el territorio. En el caso extremeño, se quiere dar visibilidad a espacios y programas que contribuyen al desarrollo a largo plazo de la comunidad y generan oportunidades para quienes viven, estudian y trabajan en ella.

Cuatro iniciativas

A lo largo de un mes, ‘En Extremadura, hacemos pueblo’ pondrá el foco en ejemplos concretos de cómo la financiación europea impulsa la educación, la sostenibilidad, la innovación y la cultura en las comunidades locales. La campaña se centrará en cuatro iniciativas extremeñas que muestran cómo el apoyo de la UE permite reforzar infraestructuras, modernizar servicios públicos y ampliar oportunidades.

Una de ellas es la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de Badajoz, un moderno centro universitario situado junto al Hospital Provincial que amplía la capacidad de formación de futuros profesionales sanitarios en medicina, enfermería y fisioterapia. También se destacará el Programa de escuelas energéticamente eficientes, orientado a mejorar la eficiencia energética en centros de educación infantil y primaria, reducir las emisiones de CO₂ y crear entornos de aprendizaje más saludables para el alumnado.

La cultura estará representada por el Espacio Matadero de Arte de Malpartida de Plasencia, un antiguo matadero transformado en centro cultural con espacios para teatro, música y actividades artísticas. A ello se suma la Red Circular Fab de la provincia de Cáceres, integrada por centros de innovación y fabricación digital en Arroyo de la Luz, Cáceres-El Círculo, Miajadas, Moraleja, Trujillo, Valencia de Alcántara y Malpartida de Plasencia.

La consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, subraya que la financiación europea "desempeña un papel clave en el desarrollo de Extremadura" y en la creación de "nuevas oportunidades" para las comunidades. Según señala, estas iniciativas permiten enseñar cómo la cooperación entre las instituciones europeas y las autoridades regionales se traduce en mejoras concretas para la ciudadanía, "desde la educación y la innovación hasta la sostenibilidad y la cultura".

Por su parte, la directora general de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea, Themis Cristofidou, explica que esta acción forma parte de un esfuerzo de comunicación más amplio impulsado en colaboración con más de 80 regiones europeas. El objetivo, indica en nota de prensa, es dar visibilidad a historias de personas, lugares y proyectos que dan forma a la vida cotidiana y fortalecen las comunidades.

Por último, indicar que desde el año 2018, ‘Europa en mi región’ ha puesto en marcha más de 80 campañas en 16 Estados miembros de la Unión Europea. Extremadura acoge ahora la segunda edición de esta iniciativa en España, tras la celebrada en Asturias en octubre de 2025.