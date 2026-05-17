El tráfico aéreo en Extremadura supera los 36.000 pasajeros y crece cinco veces más que la media

El tráfico aéreo en Extremadura mantiene el impulso con el que cerró 2025. El Aeropuerto de Badajoz registró 36.258 pasajeros entre enero y abril, lo que supone un 17,9% más que en el mismo periodo del año anterior, según los datos provisionales de Aena. El aumento también se refleja en la actividad de la terminal pacense, que contabilizó 1.345 operaciones en los cuatro primeros meses de 2026, con un aumento del 16,8%.

La evolución del aeródromo extremeño sobresale dentro del conjunto nacional. Mientras Badajoz creció un 17,9% en pasajeros hasta abril, la media de los aeropuertos españoles de Aena se situó en el 3,3%, con 93,9 millones de usuarios. Es decir, la infraestructura aeroportuaria pacense avanzó más de cinco veces por encima de la media nacional.

Además, Badajoz se sitúa entre los aeropuertos con mejor comportamiento relativo en lo que va de año. En términos porcentuales, es el noveno aeropuerto español que más crece en pasajeros, aunque algunos de los que aparecen por delante parten de cifras de tráfico muy reducidas. En cualquier caso, su evolución mejora la de otros con mucho más volumen, como Sevilla, Málaga, Valencia, Bilbao, Alicante-Elche o Almería.

Un año récord

La tendencia da continuidad al buen comportamiento registrado el año pasado, cuando el Aeropuerto de Badajoz alcanzó su récord histórico, con 107.002 pasajeros en 2025. Esta cifra supuso un 17% más que en 2024 y superó el anterior máximo anual, registrado en 2007, cuando se contabilizaron 91.585 usuarios. La práctica totalidad correspondió a vuelos comerciales, con 106.712 personas, un 19,5% más.

También creció entonces la actividad operativa. En 2025, el aeropuerto gestionó 4.543 aterrizajes y despegues, un 31,8% más que el año anterior, de los que 2.244 fueron operaciones comerciales, un 12,6% más. Además, diciembre dejó otro hito, con 10.854 pasajeros, el mejor mes de la historia del aeródromo pacense.

El dato mensual de abril, aunque más moderado que el acumulado del año, mantiene la evolución al alza. Solo en ese mes, la terminal extremeña movió 10.196 pasajeros, un 2,8% más que en abril de 2025, y registró 390 operaciones, lo que representa un incremento del 31,8%. La actividad aérea creció así con más intensidad que el número de usuarios en el cuarto mes del año.

Conexiones clave

El crecimiento del tráfico aéreo llega en un momento en el que la Junta de Extremadura prepara la nueva licitación para garantizar las rutas con Madrid y Barcelona, consideradas esenciales para la movilidad de extremeños y visitantes. El mantenimiento de estas conexiones obligará al Ejecutivo autonómico a asumir un déficit anual máximo de 7,15 millones de euros en 2027 y 2028.

La cuantía supone un 23% más que en el contrato anterior y responde, según explicó la portavoz de la Junta, Elena Manzano, al encarecimiento de los costes de explotación y de los insumos necesarios para prestar el servicio, especialmente el combustible. La administración autonómica defiende así la continuidad de dos enlaces que resultan clave para sostener la actividad del aeropuerto pacense.

A nivel nacional

En el conjunto del país, los aeropuertos de la red de Aena gestionaron 28,2 millones de pasajeros en abril, un 3,7% más que en el mismo mes de 2025. El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas volvió a situarse a la cabeza, con 5.776.833 viajeros, seguido de Barcelona-El Prat, Palma de Mallorca, Málaga-Costa del Sol y Alicante-Elche Miguel Hernández.

Entre enero y abril, las terminales registraron además 807.211 movimientos de aeronaves, un 3,1% más, y transportaron 438.810 toneladas de mercancía, con un incremento del 5,4%. En este contexto, Madrid-Barajas volvió a concentrar el mayor volumen de carga, con más de 260.800 toneladas en el acumulado del año, por delante de Barcelona-El Prat, Zaragoza y Vitoria, los principales nodos de mercancías de la red de Aena.