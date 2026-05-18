La ambulancia extremeña que lleva un quirófano dentro: qué hace la ECMO móvil cuando el corazón o los pulmones ya no responden

Antes del verano de 2024, un paciente extremeño en estado crítico que sufría un fallo cardíaco o respiratorio en un hospital fuera de Badajoz tenía dos opciones, y ninguna era buena. O se arriesgaba a un traslado convencional que su cuerpo probablemente no aguantaría o se quedaba en el hospital de origen. Esa situación empezó a cambiar con la puesta en marcha del programa ECMO móvil, para dar cobertura a toda la región.

La Oxigenación por Membrana Extracorpórea es un sistema que permite sustituir de manera temporal la función del corazón y los pulmones, manteniendo con vida a pacientes en los que ni la medicación ni los respiradores resultan suficientes.

Hasta hace dos años esta tecnología solo estaba disponible en el hospital de Badajoz. La creación de la unidad móvil ha permitido llevar ese soporte fuera del centro, en una ambulancia específicamente preparada para iniciar allí mismo el procedimiento.

La diferencia es clave, porque el paciente ya no tiene que llegar a Badajoz para conectarse a la máquina, sino que puede empezar a recibir ese soporte en su hospital de origen y viajar después estabilizado.

El momento más crítico: conectar la vida

Esta situación ocurre en pacientes para los que una UVI móvil convencional ya no es suficiente. Por ejemplo, en casos de neumonía muy severa o insuficiencia respiratoria extrema, cuando ni siquiera el respirador consigue mantenerlos en una situación segura. Ahí es donde entra la ECMO, que permite oxigenar la sangre y que los pulmones dejen de trabajar al límite forzando la respiración artificial.

La otra gran indicación aparece cuando falla el corazón. Son casos en los que ya no puede bombear sangre suficiente para mantener el cuerpo vivo y no responde a los medicamentos. Entonces la máquina asume de forma temporal tanto la función cardíaca como la respiratoria, y gana un tiempo precioso para intentar una solución definitiva.

La ambulancia extremeña que lleva un quirófano dentro: qué hace la ECMO móvil cuando el corazón o los pulmones ya no responden / Jota Granado

Pero poner en marcha este sistema no es ni mucho menos sencillo. Todo empieza con una llamada desde un hospital de la región. Tras la valoración del caso, el equipo se activa y la ambulancia sale. Dentro viajan tres especialistas que tienen que conectar al paciente mediante unos tubos colocados en grandes vasos sanguíneos.

"Ese es el momento de mayor exigencia; hacerlo en un box de UCI de un hospital, con un paciente en situación extrema, requiere una coordinación muy fina", relata Luis Miguel Lara, enfermero perfusionista e integrante del equipo que viaja en la ECMO Móvil.

Una UCI en movimiento

El perfusionista, especialista en circulación extracorpórea, es quien se encarga de la máquina y prepara el circuito con precisión milimétrica para que esté listo antes de llegar. Ya en el hospital de origen, mientras el cirujano introduce los tubos, el médico intensivista comprueba mediante ecografía que todo está bien colocado. Cuando el paciente queda conectado y estable, comienza el traslado.

A través de esos tubos, la máquina extrae la sangre del paciente, la oxigena, elimina el dióxido de carbono y la devuelve al cuerpo. "En cuanto la máquina arranca y el paciente empieza a recibir el soporte que necesita, se produce un cambio visible: el cuerpo responde, los signos mejoran", explica Lara.

Por eso, la importancia del la unidad no está solo en contar con una tecnología compleja, sino en disponer de un equipo que sepa trabajar de forma acompasada cuando el tiempo aprieta y el contexto no es el ideal.

Detrás del viaje, todo un hospital

Pero el programa no termina en la carretera. Detrás de cada activación hay toda una estructura hospitalaria. Los cardiólogos evalúan a diario a los pacientes conectados a ECMO, siguen la evolución del corazón y participan en decisiones de gran peso, como retirar el soporte, plantear un trasplante o indicar un dispositivo de asistencia de larga duración.

Los anestesistas aportan su experiencia en el entorno quirúrgico, los fisioterapeutas forman parte de la rehabilitación y la enfermería de UCI sostiene el día a día de una terapia que puede prolongarse durante días o semanas, con vigilancia constante, alta exigencia técnica y acompañamiento a las familias.

67 activaciones en dos años

Desde aquella primera salida oficial al Hospital de Plasencia, el 16 de agosto de 2024, el dispositivo se ha convertido en una guardia permanente para las situaciones más extremas de la medicina crítica en Extremadura. Lara detalla que desde su arranque se han producido 67 activaciones, de las que 29 acabaron en traslado con la máquina en marcha. En el resto, tras la valoración in situ, el paciente pudo estabilizarse por otras vías o la situación ya no hacía viable el procedimiento.

Otro de los especialistas, el intensivista, explica que esta unidad ha cambiado la forma de mirar determinadas situaciones clínicas. Antes, cuando un paciente llegaba a un hospital de la región con los pulmones o el corazón al límite, había un punto en el que los médicos sabían que ya no podían hacer más con los medios disponibles.

"Ese punto sigue existiendo, pero ahora hay una posibilidad real donde antes no la había y para los pacientes extremeños significa que vivir lejos de Badajoz ya no les cierra la puerta a un tratamiento que puede salvarles la vida", subraya el intensivista.

Ganar tiempo "lo cambia todo"

La ECMO móvil es, además, la única unidad de este tipo que existe ahora mismo en la región. Según defiende el propio equipo, responde a las recomendaciones internacionales para una comunidad con las características de Extremadura: un único centro de referencia, con profesionales que acumulen experiencia y un volumen de casos suficiente como para garantizar los mejores resultados.

"Dividir este tipo de programa entre varios hospitales con menos actividad cada uno no mejoraría la cobertura; al contrario, diluiría la experiencia y empeoraría los resultados. La concentración de la especialización es, en este caso, la mejor garantía para el paciente", destaca Lara.

En una región determinada por las distancias y donde la dispersión geográfica condiciona la asistencia, la ECMO Móvil aporta algo indispensable: tiempo. Tiempo para sostener funciones vitales, tiempo para intentar una recuperación o buscar una solución definitiva. Y detrás de ese tiempo ganado hay un grupo de profesionales que hace posible que una tecnología tan compleja llegue hasta la cama del paciente cuando parece que no queda margen.