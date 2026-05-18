Comienza la cuarta semana de huelga médica tras 200.000 consultas y 1.970 operaciones suspendidas en Extremadura

El cuarto paro semanal de la huelga nacional de médicos ha arrancado este lunes en Extremadura con el conflicto todavía abierto y con un impacto acumulado que ya ha dejado en la región 199.783 consultas anuladas y 1.970 operaciones suspendidas entre diciembre de 2025 y abril de 2026.

La nueva convocatoria, que se prolongará hasta el viernes 22 de mayo, se enmarca en la protesta contra el borrador del Estatuto Marco elaborado por el Ministerio de Sanidad. En esta primera jornada, el seguimiento ha sido del 17,67% en Extremadura, según los datos facilitados por el Servicio Extremeño de Salud (SES). Por provincias, la adhesión ha alcanzado el 17,31% en Badajoz y el 18,24% en Cáceres.

Carlos Gil

El SES ha precisado que el impacto total de esta semana se conocerá el próximo lunes, cuando se ofrezca el balance completo de consultas e intervenciones canceladas.

Casi 200.000 consultas anuladas

El conflicto médico acumula ya varios episodios de huelga desde finales del año pasado. Las convocatorias desarrolladas entre diciembre de 2025 y abril de 2026 han provocado en Extremadura 199.783 consultas anuladas y 1.970 operaciones suspendidas, según los datos del Servicio Extremeño de Salud.

Solo la última huelga nacional de médicos, celebrada entre el 27 y el 30 de abril, dejó en la comunidad 40.490 consultas anuladas y 352 intervenciones quirúrgicas suspendidas. En aquella convocatoria, el seguimiento fue del 17,37% el lunes, del 18,16% el martes, del 18,38% el miércoles y del 22,01% el jueves.

A esas cifras habrá que sumar ahora el efecto de esta nueva semana de paro, que vuelve a alterar las agendas sanitarias y obligará a reprogramar parte de la actividad asistencial prevista.

Urgencias y tratamientos críticos, cubiertos

El SES mantiene activados los servicios mínimos fijados para esta convocatoria, que abarcan los paros previstos entre febrero y junio, incluida la semana del 18 al 22 de mayo. La orden publicada en el DOE garantiza la atención urgente, la protección de pacientes vulnerables y la continuidad de los procesos que no pueden demorarse sin riesgo clínico.

En la práctica, quedan cubiertos al completo los servicios de urgencias y emergencias en Atención Primaria, así como el personal médico de Urgencias Hospitalarias. También se garantiza la asistencia urgente y no demorable en hospitales, además de áreas especialmente sensibles como diálisis, reanimación y cuidados críticos, cirugía urgente, cirugía oncológica ya programada, tratamientos de oncología radioterápica, hospitales de día oncohematológicos, cuidados paliativos, pruebas urgentes, farmacia, laboratorio y consultas de alto riesgo obstétrico y de oncología y oncohematología.

Fotogalería | Los médicos se plantan y vuelven a las calles: las imágenes de la manifestación en Extremadura / Carlos Gil

La atención continuada queda cubierta al 100% tanto en Atención Primaria como en Atención Hospitalaria, mientras que en hospitalización se garantiza la atención con el 33% de los profesionales durante la jornada ordinaria para situaciones cuya demora pueda afectar a la evolución clínica del paciente.

El Estatuto Marco, origen del conflicto

Los sindicatos convocantes rechazan el borrador del Estatuto Marco planteado por el Ministerio de Sanidad y reclaman un estatuto propio para los médicos que reconozca la singularidad de la profesión. También piden mejoras retributivas en las guardias, jubilaciones anticipadas voluntarias y la eliminación de la movilidad forzosa.

El comité de huelga está integrado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA).

Estas organizaciones insisten en abrir una vía de negociación exclusiva con el Ministerio de Sanidad, al margen de los sindicatos presentes en la mesa del Estatuto Marco.

Sanidad defiende el texto

Desde el Ministerio, la titular de Sanidad, Mónica García, defiende que el documento mejora las condiciones laborales del personal sanitario. Entre otras medidas, el texto plantea reducir las guardias de 24 a 17 horas, con días de libranza antes y después, y establecer jornadas máximas semanales de 45 horas, frente a las 48 que marca la legislación europea.

Sanidad sostiene que el acuerdo se ha cerrado tras más de tres años de negociación con los sindicatos de la mesa del Estatuto Marco (CCOO, UGT, CSIF, Satse-FSES y Cig Saúde) y que buena parte de las reivindicaciones médicas ya están recogidas en el documento.

El Ministerio también argumenta que algunas demandas, como el precio de las guardias, la jornada de 35 horas o la jubilación, no son competencia directa de Sanidad o no tienen encaje en una norma como el Estatuto Marco.

Movilizaciones esta semana

El nuevo paro se prolongará durante toda la semana, ya sea dentro de la convocatoria estatal o de los paros autonómicos programados de forma paralela por distintas organizaciones sindicales. El miércoles 20 de mayo está previsto que se celebren movilizaciones en varios puntos del país, incluida Extremadura.

En algunas comunidades, los paros autonómicos han quedado suspendidos tras acuerdos entre sindicatos médicos y consejerías en materias de competencia regional, como las retributivas. No ha ocurrido así en todos los territorios. En Madrid, Amyts ha mantenido la huelga tras una reunión que calificó de "corta y decepcionante", mientras que CESM también mantiene paros autonómicos en Aragón y Comunidad Valenciana.

En Extremadura, el primer dato de esta nueva convocatoria se mueve en una horquilla similar a la de los paros anteriores. El dato más relevante llegará el próximo lunes, cuando el SES detalle cuántas consultas y operaciones se han suspendido en esta cuarta semana de huelga médica.