Así cambiaría la Asamblea de Extremadura con los resultados de Andalucía: quién sube y quién baja

No es una encuesta al uso, pero sí una fotografía política útil. Andalucía y Extremadura no votan igual, no tienen el mismo sistema de partidos ni responden a las mismas dinámicas territoriales. Pero ambas elecciones dejan una pauta común: el ciclo autonómico sigue inclinándose a la derecha, aunque no hacia una mayoría popular autosuficiente. Juanma Moreno ha ganado en Andalucía, como María Guardiola ganó en Extremadura, y ambos resultados conducen a la misma conclusión política: el PP necesita a Vox para gobernar.

Casi cinco meses después del 21D, si Extremadura hubiera votado como Andalucía el PP habría vuelto a ganar las elecciones autonómicas, pero tampoco habría alcanzado la mayoría absoluta. La aplicación de los resultados andaluces del 17M al sistema electoral extremeño, con sus dos circunscripciones provinciales y el reparto por D'Hondt, dejaría a Guardiola con 30 diputados, uno más que en diciembre. Vox bajaría de los 11 que tiene actualmente a 9 escaños y el PSOE seguiría retrocediendo hasta los 16 representantes. Hay que recordar que los socialistas actualmente tienen 18 diputados en la Asamblea, el suelo parlamentario de este partido en Extremadura.

La izquierda alternativa

La simulación obliga a hacer una distinción en la izquierda alternativa. Por Andalucía (la suma de Izquierda Unida, Podemos, Movimiento Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Verdes Equo, Alternativa Republicana y Alianza Verde) sí permite una comparación más directa con Unidas por Extremadura (IU, Podemos y Alianza Verde), al tratarse de una coalición situada a la izquierda del PSOE. Si su 6,3% andaluz se trasladara al sistema extremeño, obtendría 4 diputados, por debajo de los 7 que Unidas por Extremadura tiene actualmente en la Asamblea.

Diputados de Unidas por Extremadura en el pleno de la Asamblea. / ASAMBLEAEX.ES

Más compleja es la lectura de Adelante Andalucía. El movimiento representa un voto andalucista de izquierdas, con una fuerte carga territorial y sin candidatura equivalente en Extremadura. Si se buscara una comparación, estaría más cerca del espacio extremeñista o regionalista que de la coalición de izquierdas, aunque con una diferencia esencial: las fuerzas extremeñistas no han alcanzado en Extremadura una implantación similar a la que Adelante ha conseguido ahora en Andalucía.

Por eso, en una simulación matemática, Adelante aparecería con 6 diputados en la Asamblea, pero políticamente esos escaños deben leerse como un voto territorial sin traducción directa al mapa extremeño. No serían diputados de Unidas por Extremadura ni pueden atribuirse sin más a las fuerzas extremeñistas. Funcionan, más bien, como una advertencia sobre la capacidad que puede tener un discurso de identidad territorial cuando logra conectar con el malestar social.

Así quedaría la Asamblea si Extremadura votara como Andalucía. / El Periódico

La felicitación de Guardiola

Ese juego de espejos entre Andalucía y Extremadura ha entrado también en la lectura política de los partidos extremeños. La presidenta de la Junta, María Guardiola, ha felicitado a Juanma Moreno por su "importante victoria" y ha interpretado el resultado andaluz como un nuevo respaldo al proyecto del PP. "Los andaluces han hablado y han respaldado el proyecto de progreso y moderación de Juanma Moreno. Enhorabuena por esta victoria tan importante. De nuevo, unas elecciones en las que el Partido Popular marca la diferencia", ha escrito en su perfil en la red social X.

Guardiola ha añadido que es una "alegría" ver "cómo se reconocen los resultados del trabajo hecho con el corazón y con respeto a la ciudadanía". Su lectura ha sido completada después por el secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, que ha llevado la comparación directamente al 21D. A su juicio, el resultado andaluz da más valor al "apabullante resultado" que obtuvo el PP extremeño en diciembre, cuando María Guardiola logró el 43,2% de los votos.

El PP reivindica sus resultados

Bautista ha defendido que aquel respaldo "cobra aún más sentido en el día de hoy", después de conocer los datos de Andalucía. El también vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias ha admitido que cualquier partido trabaja "evidentemente" para alcanzar la mayoría absoluta, pero ha subrayado que Juanma Moreno ha logrado "un grandísimo resultado", a solo dos escaños de esa barrera, en una comunidad con una historia política y una base sociológica distintas.

El dirigente popular ha aprovechado esa lectura para reivindicar el resultado de Guardiola, al que, según ha dicho, "no se supo o no se le dio la importancia que merecía en aquel momento". Bautista ha sostenido que se está demostrando su afirmación de que la extremeña iba a ser una de las "tres presidentas más votadas de toda España".

El vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, en declaraciones a los medios en Mérida / EUROPA PRESS

En ese punto ha introducido además el efecto del sistema electoral. En declaraciones recogidas por Efe, Bautista ha hablado de "lo diabólico de la Ley D’Hondt" y ha señalado que el PP extremeño, pese a un crecimiento de casi el 4,4% y un respaldo del 43,2%, solo sumó un escaño más el 21D. "Es evidente que fue injusto y que no nos favoreció la aplicación de la Ley Electoral, pero son las reglas del juego", ha afirmado. También ha considerado que a Moreno "tampoco" le ha beneficiado ahora, porque, pese a haber obtenido más votos, ha perdido varios escaños y se ha quedado a dos de la mayoría absoluta.

Sobre el escenario de pactos en Andalucía, el secretario general del PP extremeño ha evitado pronunciarse. "Ahí no entramos; libertad y autonomía", ha indicado, antes de recordar que "la realidad de Andalucía y la composición del arco parlamentario es distinta que la de Extremadura".

Vox, el socio decisivo

Desde Vox Extremadura, el diputado Álvaro Sánchez-Ocaña ha felicitado a Moreno Bonilla, aunque ha subrayado que el PP "daba por hecho una mayoría absoluta" y que "el sentir de las urnas es otro bien distinto". Su lectura se ha centrado en el papel de Vox como fuerza necesaria para la gobernabilidad, también en Andalucía.

El portavoz adjunto de Vox en la Asamblea de Extremadura, Álvaro Luis Sánchez-Ocaña Vara, en declaraciones a los medios en Mérida / EUROPA PRESS

Sánchez-Ocaña ha remarcado que su formación vuelve a ser "decisiva", como, según ha recordado, ya ha ocurrido en otras comunidades donde se han celebrado elecciones: Extremadura, Aragón y Castilla y León. Preguntado por la posibilidad de que Juanma Moreno dialogue con otras formaciones políticas de cara a la investidura, ha defendido que "la única alternativa seria y de sentido común" es sentarse a negociar con Vox.

"Moreno nos puede sorprender de muchas maneras", afirma el portavoz adjunto de la formación, pero ha insistido en que un acuerdo entre PP y Vox beneficiaría a los ciudadanos. Ese pacto, ha añadido, debería incluir la "prioridad nacional" y propuestas similares a las defendidas por Vox en otras regiones, aunque adaptadas a "la idiosincrasia particular de Andalucía".

El PSOE pide autocrítica

El portavoz del PSOE de Extremadura, Manuel José González Andrade, ha reconocido que los socialistas andaluces han obtenido un "mal resultado sin paliativos". "Cualquier resultado que no permita la gobernabilidad del Partido Socialista es un mal resultado para el Partido Socialista", ha afirmado en una rueda de prensa en la sede regional del partido.

González Andrade ha comparado esa situación con la vivida por el PSOE extremeño tras el 21D y ha defendido que su partido "ya ha demostrado en multitud de ocasiones que es capaz de levantarse de los momentos más difíciles, que es capaz de renovarse, que es capaz de rearmarse". En ese contexto ha situado el Congreso Regional del pasado 25 de abril, en el que el PSOE extremeño renovó su ejecutiva después de las primarias que dieron la secretaría general a Álvaro Sánchez Cotrina tras la dimisión de Miguel Ángel Gallardo.

El portavoz del PSOE de Extremadura, Manuel José González Andrade, en una rueda de prensa en la sede regional del partido este lunes. / PSOE EXTREMADURA

Sin referirse expresamente a la candidata socialista andaluza, María Jesús Montero, el portavoz socialista ha señalado que el PSOE logrará levantarse solo "si es capaz de hacer autocrítica, si es capaz de pensar, si es capaz de recuperar la confianza y si es capaz de volver a reconectar con la ciudadanía". "La historia política nos demuestra que las grandes transformaciones surgen de los momentos más difíciles, y eso es lo que esperamos que ocurra en el Partido Socialista andaluz como va a ocurrir, y está empezando a ocurrir ya en el Partido Socialista de Extremadura", ha añadido.

González Andrade también ha puesto el foco en Juanma Moreno. A su juicio, el presidente andaluz ha pasado "una mala noche" después de haber planteado la cita electoral en términos de "o mayoría absoluta o lío". El portavoz socialista ha ligado esa expresión con la situación extremeña y con el pacto de María Guardiola con Vox. "No sabemos si se ha producido ya alguna llamada del presidente Bonilla a la presidenta Guardiola, pero estamos seguros de que los consejos no van a ser nada positivos", ha ironizado, antes de concluir que "este lío en el que ahora mismo está Andalucía, como en el que está Extremadura, es un problema para los andaluces y las andaluzas".