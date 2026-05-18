Extremadura se blinda ante los grandes incendios tras Jarilla: cuatro aviones anfibios y más de mil efectivos

Agosto de 2025. Jarilla arde y Extremadura llora. El mayor incendio forestal registrado en la comunidad desde que hay datos deja más de 17.300 hectáreas calcinadas en el norte de Cáceres y un operativo llevado al límite en una de las campañas más duras que se recuerdan. Aquel verano, con pueblos pendientes del viento, vecinos desalojados y el monte convertido en ceniza, dejó una certeza difícil de olvidar: prevenir antes que apagar.

"La lucha contra los incendios no puede afrontarse solo desde la emergencia, tiene que abordarse desde la prevención, la ordenación del territorio, el desarrollo rural y el compromiso compartido de toda la sociedad extremeña". Son palabras del vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, que este lunes ha comparecido en la Asamblea de Extremadura para exponer la hoja de ruta de su departamento en esta legislatura.

Abel Bautista, vicepresidente de la Junta de Extremadura y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias. / ASAMBLEAEX.ES

Plan Infoex

Como gran novedad, la gestión de todas las emergencias queda concentrada en la misma cartera, con la intención de reforzar la coordinación, anticipar riesgos y dar una respuesta más integrada en un contexto de fenómenos extremos cada vez más frecuentes e intensos con incendios forestales más rápidos y complejos, episodios de lluvias torrenciales, borrascas e inundaciones que obligan a repensar la gestión de las emergencias más allá de la respuesta inmediata.

Tras la gestión del incendio de Jarilla, Bautista se estrena en esta legislatura con las competencias del Plan de Lucha contra Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Plan Infoex), que antes dependía de la extinta Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.

En ese contexto, el vicepresidente ha presentado el refuerzo del Infoex como una de las prioridades de su departamento. La Junta quiere llegar a los grandes incendios con más músculo operativo, más medios aéreos, más personal y una estructura más preparada para actuar durante todo el año, no solo en los meses de mayor riesgo. El objetivo, según ha defendido Bautista, es que el operativo sea más eficaz en la extinción, pero también más fuerte en prevención, vigilancia, planificación y reducción del combustible forestal.

Cuatro aviones anfibios y 1.077 efectivos

La entrada en servicio del cuarto avión anfibio reforzará la capacidad de respuesta aérea ante grandes incendios forestales. Extremadura pasará así de los dos aparatos con los que contaba en 2023 a cuatro en 2026, una ampliación que el Ejecutivo regional vincula directamente con la necesidad de estar mejor preparado ante fuegos cada vez más rápidos, extensos y complejos.

Las imágenes | Diez días de incendio en Jarilla: el adiós al paraíso verde / Carlos Gil

A ese refuerzo se suma la creación de 85 nuevas plazas de bomberos forestales, con una inversión cercana a los seis millones de euros. De ellas, 36 se destinarán a la creación de nuevas unidades en Zafra, Trujillo y Coria; 28 servirán para reforzar unidades ya existentes, y otras 21 se dedicarán a puestos de segunda actividad vinculados a tareas administrativas, logísticas y de vigilancia.

Además, la Junta creará seis nuevas plazas de bombero forestal coordinador de zona para completar la estructura prevista de tres coordinadores por cada zona del Infoex. Estas medidas se suman a la conversión ya realizada de 138 bomberos forestales a jornada completa.

El factor humano

El vicepresidente ha situado el refuerzo del equipo humano como "uno de los pilares fundamentales" de su acción de gobierno. Ha recordado que los profesionales del Infoex son visibles en verano durante la extinción, pero que también trabajan en invierno en labores de prevención y han intervenido en emergencias provocadas por borrascas e inundaciones.

"No hay palabras suficientes para agradecer la profesionalidad, la entrega y la fortaleza que demuestran en cada intervención", ha señalado Bautista, que ha defendido la puesta en marcha del plan de ordenación de recursos humanos del Infoex tras la negociación con las organizaciones sindicales.

Comisión de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias de la Asamblea de Extremadura. / ASAMBLEAEX.ES

Ese plan incluye el reconocimiento del complemento de disponibilidad para los bomberos forestales y la reducción de los periodos de disponibilidad exigidos a los trabajadores. La Junta pretende así estabilizar y reforzar una plantilla que, tras lo ocurrido el pasado verano, ha vuelto a situarse en el centro de la política regional de emergencias.

Más seguridad y nuevos centros

La comparecencia también ha servido para anunciar un servicio de prevención de riesgos laborales especializado en incendios forestales y agentes del medio natural. Bautista ha destacado que ya se han entregado 57 desfibriladores automáticos para todos los vehículos pesados del Infoex, que la plantilla ha recibido formación y que los equipos estarán plenamente operativos para la campaña de 2026.

La Junta construirá además nuevos centros de trabajo en Hervás, Villanueva de la Vera, Coria, Trujillo y Zafra. A ellos se suman los que ya se están ejecutando en Rincón de Ballesteros, Don Benito y Deleitosa. El Ejecutivo regional prevé también renovar la flota del operativo. El objetivo es incorporar 16 nuevos camiones autobomba pesados a lo largo de la legislatura y adquirir 30 autobombas ligeras nuevas en 2026, además de otras 40 entre 2026 y 2029.

Prevenir antes de apagar

Bautista ha insistido en que la lucha contra los incendios no puede afrontarse solo desde la emergencia. Por eso, ha anunciado la creación de una unidad administrativa de prevención de incendios, concebida como un órgano de coordinación de todas las actuaciones en esta materia. Su función será ordenar y centralizar las competencias preventivas entre servicios, administraciones y agentes implicados.

La Junta ha puesto ya en marcha el proyecto Mosaico de La Vera junto a la Universidad de Extremadura, con medidas para reducir el combustible forestal mediante la agricultura y la ganadería tradicional, especialmente en las zonas de interfaz urbano-forestal. Además, trabaja en un nuevo proyecto Mosaico para Gata y Las Hurdes, dos de las áreas históricamente más castigadas por el fuego en la región.

Toni Gudiel / Jorge Valiente

El vicepresidente ha avanzado que los planes periurbanos de Nuñomoral y Casares de Hurdes estarán finalizados antes de la campaña de peligro alto de 2026. También se encuentran en tramitación los de Gata, Cadalso, San Martín de Trevejo, Perales del Puerto y Casar de Palomero, junto a los trabajos previos en Valencia de Alcántara y sus alquerías.

Voluntariado y territorio

Otra de las novedades será un nuevo decreto del voluntariado para canalizar la colaboración de personas civiles en situaciones de emergencia. Bautista ha precisado que estos grupos estarán pensados para intervenir en una fase inicial del incendio y asumir tareas auxiliares de apoyo al Infoex, siempre bajo las directrices del director del plan. El vicepresidente ha dejado claro que no actuarán en grandes fuegos ni sustituirán al operativo profesional, sino que desempeñarán funciones principalmente logísticas.

La Junta mantendrá además activa la Mesa del Fuego de Extremadura como órgano de consulta y debate sobre incendios forestales, con mayor protagonismo para los actores del medio rural, organizaciones agrarias, empresas forestales, maderistas, cazadores, asociaciones profesionales y empresarios vinculados al turismo de naturaleza.

La respuesta de los grupos

Los grupos han coincidido en reconocer el trabajo del dispositivo y el propio Bautista durante el incendio de Jarilla, aunque han introducido matices sobre la gestión del Infoex. Desde Unidas por Extremadura, Nerea Fernández ha valorado positivamente las 85 nuevas plazas anunciadas, pero ha pedido aclarar si estarán estabilizadas durante todo el año y ha cuestionado el traslado de la base forestal de Nuñomoral a Vegas de Coria. También ha reclamado avances en la jubilación anticipada de los bomberos forestales y explicaciones sobre el encaje de los agentes del medio natural en la nueva estructura de emergencias.

Por su parte, Alfredo Galavis, de Vox, ha defendido que la prevención debe apoyarse en el pastoreo extensivo, la agricultura tradicional y la limpieza del monte, con menos burocracia para agricultores y ganaderos.

Desde el PSOE, Raquel Medina ha pedido explicaciones sobre la coordinación del Infoex en la nueva vicepresidencia, ha preguntado por la comisión de investigación del incendio de Jarilla que quedó pendiente tras el adelanto electoral y ha cuestionado cómo se abordará la prevención con un socio de gobierno que, según ha señalado, "niega el cambio climático".