Guardiola, Cotrina, Óscar Fernández y el misterioso caso de los correos perdidos en Extremadura

La política extremeña ha encontrado en los últimos tiempos un nuevo actor inesperado. No es un portavoz, ni un grupo parlamentario, ni siquiera una consejería. Es el correo electrónico. Más concretamente, ese territorio incierto en el que conviven la bandeja de entrada, el spam, los problemas informáticos y los mensajes que aparecen justo después de haber dado pie a una rueda de prensa.

El último capítulo lo ha protagonizado este lunes el PSOE de Extremadura, que ha aclarado que no recibió correctamente el correo en el que la presidenta de la Junta, María Guardiola, aceptaba mantener una reunión institucional con su secretario general, Álvaro Sánchez Cotrina. Según los socialistas, la respuesta sí salió de Presidencia el pasado jueves, pero no llegó bien por un "problema informático".

El matiz ha llegado después de que el portavoz socialista, Manuel José González Andrade, hubiera señalado por la mañana que ni la formación ni Cotrina habían recibido aún contestación a la carta remitida a Guardiola. Horas después, el PSOE ha confirmado que la Junta sí había respondido ese mismo jueves y que el escrito se ha recibido finalmente este lunes.

Correos con vida propia

El episodio recuerda inevitablemente a otro momento reciente de la política regional, cuando Vox explicó que un correo enviado por el PP para solicitar una nueva reunión durante las negociaciones de investidura había terminado en la carpeta de spam. Aquel mensaje, según la versión de la formación de Óscar Fernández, no fue localizado hasta que el asunto saltó públicamente.

Desde entonces, la comunicación política extremeña parece necesitar algo más que voluntad de diálogo. Quizá una llamada, un WhatsApp, un acuse de recibo o, directamente, una persona encargada de vigilar cada cierto tiempo el correo no deseado. En unos meses, los partidos han pasado de discutir sobre pactos, proporcionalidad, oposición responsable y estabilidad institucional a tener que explicar por qué un mensaje llegó tarde, cayó donde no debía o se quedó atrapado en algún pliegue del sistema.

En el caso actual, la carta de Cotrina pedía una reunión con Guardiola para abordar el marco de relación entre el Gobierno autonómico y el principal grupo de la oposición. El líder socialista defendía una oposición "firme, exigente y rigurosa", pero compatible con la lealtad institucional y con mantener abiertos los canales de diálogo.

Guardiola respondió también por carta y aceptó ese encuentro bajo el planteamiento de que Extremadura "merece" que sus responsables públicos mantengan abiertos esos canales y den "ejemplo de moderación y diálogo". La respuesta existía. El problema, según el PSOE, es que la tecnología no acompañó.

La democracia del acuse de recibo

La anécdota deja una imagen irónica: dirigentes hablando de grandes retos, servicios públicos, vivienda, dependencia, mundo rural, infraestructuras, salud mental o convivencia democrática, mientras un correo decide complicar la escena por su cuenta.

La política extremeña no ha llegado aún al punto de convocar una comisión de investigación sobre las bandejas de entrada, pero el material empieza a acumularse. Primero fue el spam. Ahora, el problema informático. A este paso, el próximo gran acuerdo regional quizá no dependa solo de una negociación discreta, sino de revisar bien la configuración del correo, activar las notificaciones y desconfiar un poco de los filtros automáticos.

Mientras tanto, Guardiola y Cotrina mantienen pendiente esa reunión institucional. La presidenta ha aceptado verse con el líder socialista y el PSOE ya reconoce que la respuesta salió de Presidencia. Falta, por tanto, lo más sencillo en teoría y lo más difícil en la práctica política: que el mensaje llegue, que se lea y que alguien conteste.