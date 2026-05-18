Guardiola defiende que su pacto con Vox vale para toda España y ve a Moreno investido "sin renunciar a sus valores"

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha defendido este lunes que el acuerdo firmado con Vox en la comunidad "vale para toda España" y ha asegurado que el candidato del PP a la reelección como presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, logrará ser investido "sin tener que renunciar a sus valores".

Guardiola se ha pronunciado así antes de entrar en la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP, celebrada al día siguiente de las elecciones andaluzas del 17M, que han dejado a Moreno como ganador, pero sin mayoría absoluta y con necesidad de apoyos para seguir gobernando. La presidenta extremeña ha situado el pacto de Extremadura como una referencia válida para otros territorios, siempre que se enmarque, según ha subrayado, en el "respeto constitucional", el Estado de Derecho y la separación de poderes.

El acuerdo extremeño como referencia

Preguntada por si el pacto entre PP y Vox en Extremadura puede servir también para Andalucía, Guardiola ha respondido que lo firmado en la comunidad "se va a cumplir" porque, según ha defendido, "prioriza el cumplimiento estricto de la legalidad". Por eso, ha añadido, "vale para toda España".

La presidenta extremeña ha evitado marcar el camino concreto a Moreno, pero ha reivindicado que el presidente andaluz en funciones "ya tiene medidas y ayudas que priorizan el arraigo" en su comunidad. Lo ha hecho al ser preguntada por la posibilidad de que el PP andaluz acepte el concepto de "prioridad nacional", uno de los puntos más sensibles del acuerdo firmado en Extremadura con Vox.

"Yo no he oído a Juanma Moreno criticar que hayamos firmado nada, le he oído decir que cada uno vende políticamente y cuenta el relato como le parece", ha señalado Guardiola.

"Sin renunciar a sus valores"

Guardiola ha felicitado a Moreno por un resultado que ha calificado de "magnífico" y ha dado la enhorabuena a los andaluces por poder seguir teniendo, en sus palabras, "el mejor presidente que ha tenido Andalucía en su historia".

La presidenta extremeña se ha mostrado convencida de que Moreno conseguirá los apoyos necesarios para ser investido y formar gobierno "sin tener que renunciar a sus valores y a las políticas de progreso". En ese punto, ha vuelto a mirar a Extremadura como ejemplo de que el PP puede pactar con Vox y, al mismo tiempo, defender que mantiene su marco político.

"Compartimos los valores, el respeto constitucional, el Estado de Derecho y la separación de poderes, estamos unidos en el Partido Popular en eso, y es lo que quieren todos los españoles", ha remarcado.

El eco del 17M andaluz

Las declaraciones de Guardiola llegan en pleno debate sobre los pactos postelectorales del PP tras el 17M andaluz. Moreno ha ganado las elecciones, pero necesita apoyos para ser investido, lo que vuelve a situar a Vox como actor decisivo en una comunidad clave para los populares.

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En ese escenario, el acuerdo extremeño adquiere dimensión nacional. Guardiola, que fue investida presidenta de la Junta gracias al pacto con Vox, ha defendido que esa fórmula puede ofrecer estabilidad siempre que se cumpla dentro de la ley. La presidenta ha presentado así el caso extremeño no como una excepción, sino como un modelo posible para otros gobiernos autonómicos.

Vox presiona a Moreno

Vox, por su parte, ha advertido a Moreno del riesgo de "marcarse un Guardiola" después de que el presidente andaluz en funciones haya apostado por gobernar en solitario. Fuentes de la dirección nacional del partido consideran que el dirigente popular se ha precipitado al plantear esa posición de salida, como si mantuviera la mayoría absoluta.

La expresión alude directamente a la presidenta extremeña, que inicialmente se resistió a gobernar con Vox y finalmente alcanzó un acuerdo con el partido de Santiago Abascal para mantenerse al frente de la Junta. En Vox entienden que marcar máximos antes de sentarse a negociar resulta arriesgado y que el ruido y las posiciones de partida demasiado cerradas "lo complican todo".

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha sostenido que Moreno no tendrá más remedio que sentarse a negociar tras perder la mayoría absoluta. Ha afirmado que su partido no desaprovechará la oportunidad de condicionar el nuevo Gobierno andaluz y que hará valer sus votos "con humildad, responsabilidad y consciente de la proporcionalidad" de los resultados electorales.

La prioridad nacional

Garriga no ha precisado si Vox exigirá entrar en el futuro Gobierno andaluz, pero sí ha señalado que la negociación seguirá criterios similares a los empleados en Extremadura y Aragón, donde los de Abascal forman parte de los ejecutivos autonómicos, así como en Castilla y León, donde las conversaciones continúan "sin prisa" y "medida a medida".

Entre esas medidas volverá a estar la "prioridad nacional", uno de los elementos principales de los pactos con Vox. El partido espera que Moreno lo asuma como ya lo han hecho otros barones populares y sostiene que "no será un escollo".

Según Garriga, primero se hablará de políticas y después llegará "otra pantalla", la relativa a quién debe impulsar o gestionar las medidas pactadas con el PP.

"El sanchismo ha cerrado su ciclo"

Guardiola también ha utilizado el resultado andaluz para lanzar un mensaje en clave nacional. A su juicio, "el sanchismo ha cerrado su ciclo" después de acumular "un montón de fracasos en cada una de las autonomías".

La presidenta extremeña ha defendido que los españoles quieren poner fin a una etapa de "bloqueo absoluto" en el Gobierno de España y apostar por ejecutivos de "prosperidad y progreso", que, según ha afirmado, son los que ofrece el Partido Popular.

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"Animo a que haya un gobierno de estabilidad en Andalucía, que es lo que necesitan los andaluces, que es lo que han pedido en las urnas, y estoy convencida de que es lo que va a ofrecer Juanma Moreno", ha concluido.