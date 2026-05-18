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Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 18 de mayo

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

El candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, ejerciendo su derecho a voto en las elecciones andaluzas

El candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, ejerciendo su derecho a voto en las elecciones andaluzas / Álex Zea / LMA

El Periódico Extremadura

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Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

El PP pierde la mayoría absoluta en Andalucía y queda en manos de Vox, el PSOE se hunde y la izquierda andalucista da la sorpresa

El avance de Adelante Andalucía, que cuadruplica sus escaños, deja al PP a las puertas de la mayoría absoluta y complica el escenario de la formación de un gobierno en la comunidad que dependerá de Santiago Abascal

La ambulancia extremeña que lleva un quirófano dentro: qué hace la ECMO móvil cuando el corazón o los pulmones ya no responden

Activa las 24 horas, la unidad se desplaza a cualquier hospital de la región para conectar al paciente a un sistema que mantiene la circulación y oxigena la sangre durante el traslado al hospital de referencia

La intrahistoria de la nueva parcela del mercadillo: una baja anormal justificada para dar solución a la última gran polémica en Cáceres

El informe técnico valida la justificación de costes de Uninges, permitiendo la adjudicación de la redacción del proyecto para el nuevo emplazamiento del mercadillo

"Tenemos niñas de 10 años y adolescentes que pierden 15 kilos en semanas": la alerta de la unidad de trastornos alimentarios de Badajoz

La psiquiatra María Angustias García Herráiz, tras 26 años al frente del servicio provincial, advierte del aumento de menores de 15 años, casos más graves y nuevos perfiles vinculados a redes sociales, bullying y problemas emocionales

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