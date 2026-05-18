Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 18 de mayo

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

El avance de Adelante Andalucía, que cuadruplica sus escaños, deja al PP a las puertas de la mayoría absoluta y complica el escenario de la formación de un gobierno en la comunidad que dependerá de Santiago Abascal

Activa las 24 horas, la unidad se desplaza a cualquier hospital de la región para conectar al paciente a un sistema que mantiene la circulación y oxigena la sangre durante el traslado al hospital de referencia

El informe técnico valida la justificación de costes de Uninges, permitiendo la adjudicación de la redacción del proyecto para el nuevo emplazamiento del mercadillo

La psiquiatra María Angustias García Herráiz, tras 26 años al frente del servicio provincial, advierte del aumento de menores de 15 años, casos más graves y nuevos perfiles vinculados a redes sociales, bullying y problemas emocionales

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El portal especializado Aire Flamenco comparte el vídeo del artista interpretando 'Reniego' unas horas antes de su muerte