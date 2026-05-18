Actualidad
Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 18 de mayo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
El PP pierde la mayoría absoluta en Andalucía y queda en manos de Vox, el PSOE se hunde y la izquierda andalucista da la sorpresa
El avance de Adelante Andalucía, que cuadruplica sus escaños, deja al PP a las puertas de la mayoría absoluta y complica el escenario de la formación de un gobierno en la comunidad que dependerá de Santiago Abascal
La ambulancia extremeña que lleva un quirófano dentro: qué hace la ECMO móvil cuando el corazón o los pulmones ya no responden
Activa las 24 horas, la unidad se desplaza a cualquier hospital de la región para conectar al paciente a un sistema que mantiene la circulación y oxigena la sangre durante el traslado al hospital de referencia
La intrahistoria de la nueva parcela del mercadillo: una baja anormal justificada para dar solución a la última gran polémica en Cáceres
El informe técnico valida la justificación de costes de Uninges, permitiendo la adjudicación de la redacción del proyecto para el nuevo emplazamiento del mercadillo
"Tenemos niñas de 10 años y adolescentes que pierden 15 kilos en semanas": la alerta de la unidad de trastornos alimentarios de Badajoz
La psiquiatra María Angustias García Herráiz, tras 26 años al frente del servicio provincial, advierte del aumento de menores de 15 años, casos más graves y nuevos perfiles vinculados a redes sociales, bullying y problemas emocionales
El último cante de Matías de Paula antes de morir de un disparo en Villanueva de la Serena
El portal especializado Aire Flamenco comparte el vídeo del artista interpretando 'Reniego' unas horas antes de su muerte
- Muere un hombre en un tiroteo en Villanueva de la Serena
- Extremadura pierde 7.400 hectáreas protegidas tras la revisión de 39 ZEPA
- La Junta de Extremadura aprueba una segunda tanda de nombramientos en el nuevo Ejecutivo con Vox
- Las extremeñas ya lideran una de cada cuatro explotaciones agrarias: 'Somos esenciales en el mundo rural
- Extremadura pierde por Salamanca la alternativa directa para viajar en tren al País Vasco y al norte
- Baile de sillones en la Asamblea de Extremadura: nuevos diputados, cambio de papeles y bronca por la 'prioridad nacional
- Los dos proyectos empresariales que toman impulso para atraer más de 1.600 millones a Extremadura
- Seguid mirándome como una maestra', la carta de la nueva consejera de Educación a las familias extremeñas