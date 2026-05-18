Extremadura se convierte en el mejor escaparate autonómico del PP

Extremadura vuelve a aparecer en el mapa nacional del PP. No solo por el pacto que permitió a María Guardiola mantenerse al frente de la Junta, sino también por el resultado electoral que los populares han convertido este lunes en argumento político tras las elecciones andaluzas. El partido ha subrayado que, entre las cuatro citas autonómicas celebradas en los últimos seis meses, la comunidad extremeña ha sido donde mayor apoyo ha recibido, con el 43,2% de los votos.

El dato permite al PP extremeño mirar por encima del resto de resultados recientes del partido. En Andalucía, Juanma Moreno ha ganado este domingo con el 41,6% de los votos; en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco obtuvo el 35,5%; y en Aragón, Jorge Azcón se quedó en el 34,3%. La comparación deja a Extremadura como el territorio donde el PP ha logrado su mejor porcentaje autonómico en este ciclo electoral.

Extremadura como escaparate

La lectura llega al día siguiente del 17M andaluz, donde Moreno ha ganado las elecciones, pero sin mayoría absoluta. Ese resultado ha devuelto al primer plano la relación entre PP y Vox y ha situado de nuevo a Extremadura como referencia: aquí los populares lograron su mayor respaldo reciente y aquí acabaron cerrando un acuerdo con la formación de Santiago Abascal.

La presidenta de la Junta y líder del PP regional, María Guardiola, ha reforzado este lunes esa lectura al defender que el acuerdo firmado con Vox en Extremadura "vale para toda España", siempre que se enmarque en el respeto a la Constitución, el Estado de Derecho y la separación de poderes.

Guardiola ha evitado marcar el camino concreto a Moreno, pero se ha mostrado convencida de que el presidente andaluz en funciones será investido "sin tener que renunciar a sus valores". La presidenta extremeña ha presentado así el pacto alcanzado en la comunidad como una fórmula compatible con la estabilidad institucional y con el marco político del PP.

"Compartimos los valores, el respeto constitucional, el Estado de Derecho y la separación de poderes, estamos unidos en el Partido Popular en eso, y es lo que quieren todos los españoles", ha afirmado Guardiola antes de participar en la Junta Directiva Nacional del PP.

El mejor porcentaje del ciclo

La comparación territorial refuerza el sesgo extremeño de la lectura. El PP ganó en Aragón con el 34,3% de los votos y 26 escaños; se impuso después en Castilla y León con alrededor del 35,5% y 33 procuradores; ha vuelto a ganar ahora en Andalucía con el 41,6% y 53 escaños; pero su techo porcentual en esta secuencia sigue estando en Extremadura, donde alcanzó el 43,2%.

Ese dato permite a los populares reivindicar que la victoria de Guardiola no fue un resultado menor dentro del ciclo abierto en varias comunidades, sino el respaldo más alto obtenido por el PP en porcentaje de voto. Andalucía tiene más peso político y demográfico, pero Extremadura aparece ahora como la comunidad que más apoyo relativo dio a los populares.

Un pacto que gana peso nacional

El acuerdo extremeño adquiere además una dimensión mayor porque Andalucía se encuentra ante una negociación de investidura. Moreno ha ganado, pero necesita apoyos para seguir gobernando. Y en ese escenario, Extremadura funciona para el PP como doble argumento: fue el territorio donde obtuvo su mayor respaldo y también el lugar donde acabó articulando una mayoría con Vox.

Guardiola ha felicitado a Moreno por un resultado que ha calificado de "magnífico" y ha dado la enhorabuena a los andaluces por poder seguir teniendo, en sus palabras, "el mejor presidente que ha tenido Andalucía en su historia". La presidenta extremeña ha defendido que el dirigente andaluz podrá formar gobierno "sin tener que renunciar a sus valores y a las políticas de progreso".

Al ser preguntada por la posibilidad de que el PP andaluz asuma el concepto de "prioridad nacional", uno de los puntos sensibles del acuerdo firmado en Extremadura con Vox, Guardiola ha recordado que Moreno ya aplica medidas y ayudas que priorizan el arraigo en su comunidad. "Yo no he oído a Juanma Moreno criticar que hayamos firmado nada, le he oído decir que cada uno vende políticamente y cuenta el relato como le parece", ha señalado.

Vox se reivindica como socio decisivo

La lectura de Vox ha ido en dirección contraria a la del PP. En Extremadura, el diputado y portavoz adjunto de la formación en la Asamblea, Álvaro Luis Sánchez-Ocaña Vara, ha felicitado a Moreno Bonilla, aunque ha subrayado que el PP "daba por hecho una mayoría absoluta" y que "el sentir de las urnas es otro bien distinto".

Sánchez-Ocaña ha remarcado que Vox vuelve a ser "decisiva", como, según ha recordado, ya ha ocurrido en otras comunidades donde se han celebrado elecciones: Extremadura, Aragón y Castilla y León. Preguntado por la posibilidad de que Moreno dialogue con otras formaciones políticas de cara a la investidura, ha defendido que "la única alternativa seria y de sentido común" es sentarse a negociar con Vox.

"Moreno nos puede sorprender de muchas maneras", ha afirmado el portavoz adjunto de Vox, aunque ha insistido en que un acuerdo entre PP y Vox beneficiaría a los ciudadanos. Ese pacto, ha añadido, debería incluir la "prioridad nacional" y propuestas similares a las defendidas por Vox en otras regiones, aunque adaptadas a "la idiosincrasia particular de Andalucía".

La sombra extremeña sobre Andalucía

La dirección nacional de Vox también ha utilizado Extremadura como espejo para advertir a Moreno del riesgo de "marcarse un Guardiola" si insiste en gobernar en solitario. La expresión alude al recorrido de la presidenta extremeña, que inicialmente rechazó un gobierno con Vox y finalmente alcanzó un acuerdo con el partido de Santiago Abascal para garantizar su investidura.

En Vox entienden que Moreno no podrá actuar como si conservara la mayoría absoluta y que tendrá que sentarse a negociar. La formación sostiene que hará valer sus votos, aunque sin concretar todavía si exigirá entrar en el futuro Gobierno andaluz.

El resultado del 17M ha vuelto a colocar, por tanto, a Extremadura en el centro de la política nacional. Para el PP, como su mejor resultado autonómico reciente. Para Vox, como prueba de que sus votos son necesarios para construir mayorías. Y para Guardiola, como ejemplo de que el pacto sellado en la comunidad puede presentarse no como una excepción, sino como una fórmula exportable a otros territorios.