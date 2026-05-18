Suceso
Quintana espera detenciones "dentro de poco" por la muerte del cantaor Matías de Paula
El delegado del Gobierno ya confirmó el pasado sábado que la muerte de Matías de Paula se investigaba como un asesinato.
EFE
El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha señalado este lunes que por el momento no hay detenidos por la muerte del cantaor flamenco Matías de Paula, asesinado el pasado viernes por la tarde en Villanueva de la Serena, aunque ha avanzado que se espera que pueda haber arrestos “dentro de poco”.
Quintana ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios tras inaugurar unas jornadas enmarcadas en la Semana de la Administración Abierta. Según ha explicado, la Policía Nacional mantiene abierta la investigación, que continúa bajo secreto de sumario, después de que ya se haya practicado la autopsia al fallecido.
Avances de la investigación
El delegado del Gobierno ha evitado ofrecer más detalles sobre el caso para no perjudicar las pesquisas, aunque ha insistido en que la investigación sigue avanzando. “Esperamos que vaya a haberlos dentro de poco”, ha afirmado en referencia a posibles detenciones.
Quintana ya confirmó el pasado sábado que la muerte de Matías de Paula se investigaba como un asesinato.
Matías de Paula, nombre artístico de Matías Corraliza Fernández, contaba con una reconocida trayectoria en el mundo del flamenco. Durante más de veinte años actuó en tablaos de Madrid como el Corral de la Pacheca o el Café Chinitas, y compartió escenario con artistas como Pitingo, Enrique Morente o José Mercé.
Tras regresar a su ciudad natal, impulsó la creación de la peña flamenca de Villanueva de la Serena ‘Diego El Chucarro’, en homenaje a su padre, donde también impartía clases. Era hermano del guitarrista Diego de Paula y de la bailaora Sandra Fernández.
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