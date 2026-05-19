El comercio extremeño recibe Bizum con optimismo, pero con dudas sobre su implantación

Pagar una prenda de ropa en una tienda o abonar un café en un bar haciendo un Bizum es ya una posibilidad real. El sistema de pagos instantáneos usado por más de 28 millones de personas en España ha dado oficialmente su salto a los establecimientos físicos este lunes, con la variante Bizum Pay. No obstante, su aplicación es todavía restringida y se encuentra lejos de alcanzar una implantación masiva.

La novedad permitirá pagar con el móvil en tiendas, bares y restaurantes directamente desde la aplicación bancaria, utilizando tecnología ‘contactless’ y sin necesidad de introducir tarjetas físicas. Sin embargo, la disponibilidad dependerá de varios factores: que el banco haya activado la función, que el usuario la configure en su ‘app’ y que el establecimiento tenga un terminal compatible.

La banca española llevaba meses preparando este movimiento, considerado uno de los mayores cambios en el ecosistema de pagos móviles desde la expansión de Apple Pay y Google Wallet. La diferencia es que, en este caso, el sistema nace desde las propias entidades financieras españolas y se integra directamente en sus aplicaciones.

Desde la ‘app’ bancaria

«Se va a poder acceder a Bizum Pay desde tu propia ‘app’ bancaria», explica Jorge Nevado, director de Marketing de Sipay, una de las compañías tecnológicas que participa en la integración de las pasarelas de pago y la infraestructura del sistema. Según detalla, «Bizum Pay es una funcionalidad nueva que se integra en los engranajes que ya hay», lo que permitirá a muchos comercios adaptarse sin necesidad de cambiar completamente sus terminales de pago.

«Todo lo que sea facilitar la compra al cliente siempre va a ser algo bueno. Además, es un sistema que ha crecido exponencialmente y que está muy extendido», señala Paqui Campos, presidenta de la Federación de Asociaciones de Comercio de Extremadura (Fedacoex). Por este motivo, en un contexto en el que «el efectivo ha perdido muchísimo peso» en los últimos años a la hora de hacer las compras en comercios físicos, pronostica que este va a acabar siendo un medio de pago «muy utilizado».

No obstante, Campos puntualiza que de momento las entidades financieras no han facilitado información a los comercios sobre cómo se implementará este sistema ni las tarifas que tendrá para ellos. Cuestiones en las que «andamos aún un poco perdidos», resume. «Esto no va a sustituir a las tarjetas, va a convivir con ellas. Pero que yo sepa por parte de ninguna entidad bancaria se ha recibido información sobre si la comisión será inferior o superior a la de las tarjetas en comercio», sostiene.

Diferente ritmo

Aunque el lanzamiento oficial de Bizum Pay ha arrancado este lunes, distintas entidades financieras reconocen que el despliegue será progresivo durante las próximas semanas e incluso meses. Algunas de ellas ya han comenzado las primeras activaciones, mientras que otras lo harán de manera escalonada a lo largo del verano. La propia operativa también será distinta según cada banco. En algunos casos, el usuario tendrá que activar manualmente Bizum Pay dentro de la ‘app’ bancaria para poder utilizar el móvil como método de pago en establecimientos físicos.

Además, no todos los comercios estarán preparados desde el primer día. Aunque gran parte de los TPV actuales ya son técnicamente compatibles con pagos NFC, todavía falta completar procesos de integración y activación con las entidades adquirentes y plataformas tecnológicas.

El objetivo inicial está especialmente dirigido a sectores donde el pago rápido con móvil ya es habitual. «El sector HORECA (HOteles, REstaurantes y CAfeterías) suele tener un ticket corto», apunta Nevado, en referencia a bares, cafeterías y restauración, uno de los entornos donde la banca espera acelerar la adopción del sistema.

No es casualidad. Según datos del sector financiero, cuatro de cada diez transacciones en España ya se realizan con el móvil, una tendencia que ha cambiado por completo los hábitos de pago en apenas unos años.

«Obviamente dará facilidades a la hora de poder pagar las consumiciones que se puedan hacer en los establecimientos, ya sea de hotelería o de hostelería», apunta también Ignacio Cortés, presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de Extremadura (Cetex), que incide en el carácter voluntario de su uso para los establecimientos y consumidores: «Lo va a utilizar quien quiera y es una forma más de darle al cliente una opción añadida de pago», esgrime.

Inicio limitado

Desde la Unión de Consumidores de Extremadura (UCEx) se informa asimismo de que esta posibilidad «solo se encontrará activa en varias entidades bancarias» por el momento, si bien «se prevé que todas las demás lo incorporen». «En todos los casos, arrancarán con un grupo seleccionado o limitado de usuarios, con una aceptación muy localizada en pocos comercios, y en muchos casos rodarán proyectos piloto previos antes de ir abriendo el servicio al mercado. El despliegue será progresivo por la complejidad de los desarrollos tecnológicos, la penetración entre los usuarios y la aceptación en comercios», aduce en una nota publicada en su web.

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Así, el uso solo será viable cuando la active el banco y en las tiendas que la acepten, puntualiza UCEx, que también hace hincapié en que este nuevo método de pago no tiene ningún coste para el cliente, solo para el comercio, como ocurre con las tarjetas. «Las tiendas, como la banca, deben realizar las correspondientes adaptaciones tecnológicas para aceptar los pagos. Algunos ya tienen la certificación y llevan semanas probando», se matiza, para concluir que «se trata de un servicio más a negociar con la banca. No hay topes ni umbrales de comisiones al servicio».