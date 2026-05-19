La Comisión Europea reivindica el papel clave de Extremadura en Europa: "Juntos somos más fuertes"

Las Plazas de Europa llegan hoy a Villanueva del Fresno, en la provincia de Badajoz, dentro de una iniciativa que la Comisión Europea está desarrollando en distintos puntos del territorio español. Estos encuentros se celebran en las plazas de los pueblos y buscan acercar las instituciones europeas a la ciudadanía rural, escuchar sus preocupaciones y recoger sus propuestas.

Además, estos diálogos permiten a los participantes conocer de primera mano las políticas europeas en materia de medioambiente, consumo sostenible, desarrollo rural y otros ámbitos que influyen directamente en la vida cotidiana de los ciudadanos.

María Canal Fontcuberta, portavoz y jefa de prensa de la Representación de la Comisión Europea en España, explica el sentido de esta iniciativa y el papel que puede desempeñar Extremadura en la construcción europea.

¿Qué son Las Plazas de Europa y qué se hará hoy en Villanueva del Fresno?

Las Plazas de Europa es una iniciativa que desarrollamos desde el año 2022. La cita de Villanueva del Fresno es ya la número 23. Se trata de un encuentro que permite a los vecinos poner cara a las instituciones europeas y, para nosotros, supone una magnífica oportunidad para escuchar y dialogar con la ciudadanía. Europa se construye entre todos y, para hacerlo, es necesario conocer qué preocupa a la gente en su día a día. Esta tarde, en la plaza del pueblo, representantes de las instituciones europeas, junto al alcalde de Villanueva del Fresno, dialogarán con los ciudadanos, explicarán qué hace Europa por ellos, cómo mejora su vida cotidiana y escucharán sus inquietudes.

¿Están los extremeños concienciados de lo que es Europa y de lo que aporta?

Tengo la sensación de que sí. Creo que los extremeños comparten con la mayoría de los españoles un alto nivel de europeísmo, entendido como el convencimiento de que juntos somos más fuertes.

¿Hay datos de cuántos fondos europeos han llegado a Extremadura?

Sí, aunque no es posible dar una cifra global porque los fondos se distribuyen por programas. Si miramos, por ejemplo, los fondos de cohesión, Extremadura recibió hasta 2022 más de 10.000 millones de euros de la Unión Europea. En el actual ciclo presupuestario, que abarca siete años, recibirá otros 4.000 millones. En el ámbito agrario, hay que recordar que la agricultura tiene un peso en el PIB extremeño muy superior a la media española. En 2024 se destinaron más de 330 millones de euros en pagos directos a más de 30.000 agricultores y ganaderos extremeños.

Sobre el acuerdo con Mercosur, ¿en qué momento está y cómo puede afectar a los productores extremeños?

Es un acuerdo estratégico y muy bien calibrado. Se encuentra en aplicación provisional desde el pasado 1 de mayo, algo que permiten los tratados y para lo que la Comisión Europea recibió autorización del Consejo de la Unión Europea, es decir, de los Estados miembros, entre ellos España. El acuerdo abre una ventana enorme de oportunidades para todos los sectores de la Unión Europea, especialmente para el sector agroalimentario. Permite entrar en un mercado en crecimiento de 300 millones de consumidores en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, tres de ellos países de habla hispana, lo que supone una ventaja para los exportadores españoles. Además, es un mercado que demanda producto europeo porque lo considera de calidad.

En materia de inmigración, ¿lo está haciendo bien España con la regularización?

La regularización es una competencia nacional. No obstante, es importante que los Estados miembros, al formar parte de un espacio común, tengan en cuenta las posibles repercusiones que sus decisiones puedan tener en el conjunto de la Unión. Las autorizaciones de residencia y trabajo para nacionales de terceros países solo tienen aplicación en el territorio del Estado que las concede. Si una persona con esa autorización se desplaza de manera irregular a otro Estado miembro, deberá ser devuelta al país que concedió el permiso. Para ello es necesaria una cooperación sincera y leal entre Estados.

Almaraz tiene los días contados según los planes del Gobierno central. Europa ha pedido retrasar los plazos, pero no puede obligar. ¿Podría hacerlo?

Partimos de una premisa: el mix energético de los Estados miembros es una competencia nacional. Corresponde a cada Estado decidir qué fuentes incorpora y cuáles no. En el contexto de la respuesta a la crisis de combustibles generada por el cierre del Estrecho de Ormuz, la Comision Europea ha formulado recomendaciones a los Estado Miembros. Por ejemplo, considera conveniente reducir la dependencia energética, avanzar en innovación y tecnología nuclear puntera, un ámbito en el que Europa siempre ha sido líder, y evitar el cierre prematuro de determinadas centrales nucleares. Pero la decisión sobre si la nuclear entra o no en el mix energético corresponde a los Estados miembros.

¿Qué papel puede jugar una ciudad fronteriza como Badajoz?

Toda la integración europea se basa en la idea de que cooperando con otros Estados miembros somos más fuertes. Por eso, dentro del presupuesto de la Unión Europea y de los fondos Feder, existe el programa Interreg, que favorece proyectos de cooperación transfronteriza. La Euroace, integrada por Centro, Alentejo y Extremadura, es un ejemplo de iniciativas conjuntas. Pienso, por ejemplo, en Alqueva, en el río, las playas fluviales o los espacios de recreación. Son ejemplos de cómo juntos podemos ser más fuertes y de cómo se pueden establecer lazos entre regiones que dependen unas de otras. Badajoz y toda la zona de la raya cuentan con un enorme potencial.

En una provincia como Badajoz preocupa mucho el empleo juvenil. ¿Qué puede hacer Europa para evitar que los jóvenes tengan que marcharse?

Europa está muy preocupada por la despoblación. Las zonas rurales representan el 80% de nuestra superficie y en ellas construye su vida el 30% de la población. Somos conscientes de que el futuro de Europa, de nuestra agricultura y de muchos otros sectores depende de que siga siendo posible vivir y prosperar en una zona rural.

Ahora mismo, Europa está trabajando en una comunicación, prevista para finales de año, sobre el llamado derecho a quedarse en el pueblo o la ciudad de origen. Es la otra cara de la libertad que ofrece el mercado interior: no solo poder irse de Erasmus o a trabajar fuera, sino también querer y poder quedarse. El pasado 6 de mayo lanzamos una consulta pública, abierta hasta principios de junio, para escuchar a quienes conocen mejor esta realidad. Queremos saber qué funciona y qué no para que una persona pueda construir su vida y su futuro en una zona rural. Animo a los jóvenes extremeños a participar en esta consulta a través del portal europeo Have Your Say. Finaliza el próximo 5 de junio.

Después de visitar Badajoz y Extremadura, ¿con qué idea le gustaría que se quedaran los ciudadanos sobre el papel de Europa aquí?

Me gustaría que se quedaran con dos ideas. La primera, que Europa ha aportado mucho y que los pueblos deben tener memoria. La segunda, que Extremadura también ha aportado mucho a Europa.

La Europa extremeña cuenta, y mucho. Queremos escucharla y debe seguir construyendo Europa. Tiene un papel fundamental en áreas prioritarias como la reducción de la dependencia energética, gracias al peso de las energías renovables, y también en la seguridad alimentaria, porque Extremadura es una potencia agroalimentaria. Necesitamos escuchar al sector para saber cómo ayudarle a ser más competitivo y a afrontar los cambios del contexto geopolítico. También pensamos en el talento de la juventud extremeña: queremos que pueda desarrollarse donde desee, también en Extremadura.

En Badajoz existe un barrio, Tulio, sin red de saneamiento ni abastecimiento. El ayuntamiento sostiene que solo podría resolverse con fondos europeos. ¿Sería posible?

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La vivienda asequible y digna preocupa mucho a la ciudadanía europea y también a la Unión Europea. El presupuesto europeo pone a disposición de los Estados miembros fondos y programas, como el Feder, que pueden permitir la presentación de proyectos para garantizar el saneamiento o la conexión de determinadas zonas. Ahora bien, la selección de los proyectos que se financian a través de estos programas es una cuestión nacional. Por tanto, no puedo pronunciarme sobre este caso concreto, solo remitirme a las posibilidades generales que existen en materia de vivienda e infraestructuras.