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Caso Plus Ultra

Cotrina expresa su "sorpresa" por la imputación de Zapatero y pide "respeto a la justicia"

El secretario general del PSOE extremeño defiende la presunción de inocencia del expresidente y espera que "se libre de todo este asunto judicial"

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina / Javier Cintas / Europa Press

Lola Luceño Barrantes

Jonás Herrera

Cáceres / Badajoz

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha expresado este martes su "sorpresa" por la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra y ha reclamado "respeto a la justicia" y "presunción de inocencia" mientras avanza la investigación judicial.

"Pues tengo que decir tres cosas: estoy sorprendido, presunción de inocencia y respeto a la justicia", ha señalado Cotrina al ser preguntado por la decisión del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que ha citado a Zapatero a declarar el próximo 2 de junio en calidad de investigado.

El dirigente socialista extremeño ha reconocido el impacto político de la noticia, al tratarse de una figura de referencia dentro del PSOE. "Zapatero es una persona referente del Partido Socialista y, obviamente, de muchos ciudadanos progresistas que estarán sorprendidos en el día de hoy", ha afirmado.

Presunción de inocencia

Cotrina ha insistido en que la causa debe seguir sus tiempos en sede judicial y ha evitado dar por acreditados los hechos que se investigan. "Entendemos que la justicia tiene sus tiempos y primero, ante todo, hay que contemplar la presunción de inocencia", ha indicado.

En ese sentido, el secretario general de los socialistas extremeños ha expresado su deseo de que la investigación acabe sin consecuencias penales para el expresidente. "Espero que en un año el titular que aparezca sea que Zapatero se libra de todo este asunto judicial porque no había nada. Eso es lo que espero", ha añadido.

La causa judicial

El juez José Luis Calama investiga el presunto uso irregular del rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. La causa, según las informaciones conocidas este martes, indaga si Zapatero pudo haber ejercido influencia en aquella operación y si se produjeron pagos a través de sociedades vinculadas a su entorno.

La Audiencia Nacional ha ordenado además registros en el despacho del expresidente en Madrid y en varias mercantiles, entre ellas una empresa vinculada a sus hijas. El procedimiento se centra en presuntos delitos de tráfico de influencias y otros conexos, siempre dentro de una investigación que se encuentra en fase de instrucción.

Según la información trasladada por la Audiencia Nacional, el juez considera que Zapatero podría haber ocupado un papel relevante en una presunta "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" orientada a obtener beneficios económicos mediante intermediaciones ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra.

Quintana ironiza con Rajoy

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, también se ha pronunciado este martes sobre la citación judicial de Zapatero. Lo ha hecho con cautela y asegurando que no disponía de mucha información sobre el caso. "No conozco el caso, poco puedo hacer", ha señalado en Badajoz.

No obstante, Quintana ha añadido una comparación con la investigación de la Gürtel y la financiación ilegal del PP. "Claro, Zapatero sí está, pero M. Rajoy no sabemos quién es", ha ironizado el delegado del Gobierno.

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Cotrina ha evitado centrar su intervención en esa comparación y ha remarcado que no le gusta entrar en la política "del y tú más". "A mí no me gusta la política del y tú más, pero me sorprende la noticia", ha concluido.

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