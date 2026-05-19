Cotrina ya tiene fecha para su primer cara a cara con Guardiola: acudirá con "lealtad", pero con una agenda dura en sanidad y educación

María Guardiola y Álvaro Sánchez Cotrina ya tienen fecha para su primer encuentro político desde que el dirigente socialista asumió el liderazgo del PSOE extremeño. La cita entre la presidenta de la Junta de Extremadura y el secretario general del PSOE en la región, ambos líderes de los principales partidos con representación en la Asamblea de Extremadura, se celebrará el próximo martes 26 de mayo en Presidencia de la Junta. Servirá para medir el nuevo tono entre el Gobierno autonómico y el principal partido de la oposición, en una etapa en la que ambos dirigentes han apelado al diálogo institucional, aunque desde posiciones políticas claramente enfrentadas.

Cotrina ha avanzado a este periódico que acudirá a la reunión con una disposición que resume en dos ideas: "responsabilidad y lealtad" con los extremeños y con las instituciones, pero también "firmeza y contundencia" ante las políticas de la Junta que, a juicio del PSOE, no son buenas para Extremadura. "La presidenta tiene capacidad de apoyarse en la oposición, sí; ahora, la oposición va a ser firme en la defensa de los extremeños en las cuestiones en que entendemos que el Gobierno no lo está haciendo bien", ha señalado el secretario general socialista en declaraciones a este diario.

El encuentro llega después de que Cotrina solicitara formalmente a Guardiola una reunión para abordar el marco de relación entre el Ejecutivo autonómico y el principal grupo de la oposición. En esa carta, el líder del PSOE extremeño defendió una oposición "firme, exigente y rigurosa", compatible con la lealtad institucional, la educación democrática y la voluntad de mantener canales de interlocución abiertos.

Primer cara a cara

La cita tendrá una evidente carga simbólica. Cotrina ha reivindicado desde su victoria en las primarias la necesidad de "desterrar la polarización" y recuperar una relación institucional basada en el respeto entre adversarios. De hecho, fue la línea que marcó cuando respondió a la felicitación de Guardiola tras su elección como nuevo secretario general del PSOE de Extremadura.

Esa voluntad de diálogo tendrá su primera prueba en Presidencia. El dirigente socialista pretende llevar a la reunión una agenda centrada en los grandes retos de la comunidad, entre ellos la despoblación, la financiación municipal y la defensa de unos servicios públicos de calidad. Sanidad y educación ocuparán buena parte de la conversación.

Cotrina también quiere situar sobre la mesa el peso territorial del PSOE, que gobierna en 211 de los 350 ayuntamientos extremeños. A su juicio, ese dato obliga a abordar la financiación local y el papel de los municipios en la prestación de servicios, especialmente en el medio rural.

Listas de espera

La sanidad será uno de los asuntos centrales del encuentro. Cotrina ha advertido de que Extremadura atraviesa "un problema bastante serio" con las listas de espera en AtenciónPprimaria y ha puesto como ejemplo el centro de salud de San Fernando, en Badajoz, donde, según ha indicado, se están dando demoras de 17 días para ser atendido por el médico de cabecera. También ha citado el caso de Cabezuela del Valle, con 16 días de espera.

"Esto está siendo un sinsentido", ha afirmado el líder socialista, que ha vinculado la situación con las reclamaciones de profesionales sanitarios que piden refuerzos en la UCI el hospital de Badajoz. El PSOE considera que la Junta debe destinar más recursos a la sanidad pública y evitar una mayor derivación hacia el ámbito privado.

Álvaro Sánchez Cotrina y María Guardiola, en el arranque de la nueva legisatura. / Javier Cintas

Cotrina ha acusado al Ejecutivo autonómico de replicar "el modelo de Ayuso en Madrid" y "el modelo de Juanma Moreno en Andalucía". Según ha sostenido, la apelación a la colaboración público-privada esconde una decisión política de fondo por parte de la Junta. "Eso es una trampa discursiva. Te está diciendo que quiere meter 500 millones de euros a la sanidad privada", ha señalado.

El secretario general del PSOE ha asegurado que su partido hará "todo lo posible" para frenar esa orientación porque, según ha recalcado, los socialistas confían en la sanidad pública. Ese será uno de los mensajes que trasladará a Guardiola en la reunión del martes.

Homologación docente

La educación será otro de los bloques principales. Cotrina ha puntualizado que el PSOE planteará a la presidenta de la Junta la homologación salarial del profesorado extremeño con el de otras comunidades autónomas. La propuesta socialista, ya recogida en la camaña electoral, pasa por un incremento de 200 euros al mes por docente, una medida que, según ha defendido, es viable por el carácter expansivo del presupuesto autonómico.

El líder socialista ha vinculado ese margen presupuestario a las entregas a cuenta del Gobierno de España y ha señalado que Extremadura debe aprovechar esa capacidad para atender una reivindicación histórica de los docentes. "Creemos que es posible", ha indicado.

Cotrina también llevará a la reunión la situación de los Técnicos de Educación Especial (TEI), que reclaman mejoras laborales. El dirigente socialista ha señalado que este colectivo está defendiendo su "dignidad laboral" y ha reprochado a la Junta que no esté dando una respuesta suficiente a sus demandas.

Aulas y calor

Otro de los asuntos que el PSOE pondrá sobre la mesa será la climatización de los centros educativos, especialmente ante el aumento de temperaturas previsto para los próximos días. Cotrina ha vinculado este problema con los efectos del cambio climático y ha criticado que la respuesta de la Junta pase por pedir a los ayuntamientos que asuman parte del coste de los sistemas de refrigeración.

"La única propuesta que hace el Gobierno de la Junta a los colegios y a la comunidad educativa es que los alcaldes paguen el 25% de un nuevo aire acondicionado", ha censurado. "Hay que ayudar en aquello que son tus competencias. Hay que ser un poquito más serio", ha añadido.

El PSOE defenderá ante Guardiola la necesidad de un plan integral de infraestructuras educativas que incluya la climatización de las aulas. Según Cotrina, sin una planificación autonómica será difícil garantizar condiciones adecuadas en los colegios durante la recta final del curso, especialmente en los episodios de calor más intenso.

Transporte escolar

El transporte escolar también formará parte de la agenda socialista. Cotrina ha advertido de que la Junta debe estar pendiente de este servicio para evitar que se repita lo ocurrido al inicio del curso 2025/2026, cuando el paro de las empresas dejó a miles de alumnos sin poder acudir a sus centros.

"No vuelvan a dejar a 7.000 chicos en la puerta de los autobuses o en las estaciones de autobuses de los pueblos", ha reclamado el líder socialista, que ha calificado aquel episodio como "un error imperdonable" de la Junta de Extremadura.

A su juicio, aquella crisis tuvo consecuencias políticas y fue uno de los factores que derivaron en el cese de la anterior consejera de Educación. Sobre la nueva responsable del área, Cotrina ha apuntado que afronta un escenario complejo y ha ironizado con que "no le arriendo las ganancias".