Covap absorbe la cooperativa extremeña Alto Ruecas y refuerza su vínculo con Las Villuercas

La Sociedad Cooperativa Agroalimentaria Extremeña Alto Ruecas, con sede en Logrosán, será absorbida por COVAP, Sociedad Cooperativa Andaluza Ganadera del Valle de los Pedroches, tras la aprobación de la operación por parte de las asambleas generales ordinarias de ambas entidades. La fusión por absorción consolida una relación empresarial y cooperativa que desde hace más de una década ha vinculado a ganaderos de Las Villuercas con la estructura comercial e industrial de la cooperativa cordobesa.

Una operación aprobada en Logrosán y Pozoblanco

El acuerdo fue aprobado en segunda convocatoria por la Asamblea General Ordinaria de Alto Ruecas el 16 de abril de 2026 en Logrosán y por la Asamblea General Ordinaria de Covap el 22 de abril de 2026 en Pozoblanco. La integración se realizará en los términos recogidos en el proyecto de fusión suscrito por ambas sociedades el 19 de marzo de 2026 en Pozoblanco.

Un mes para la oposición de acreedores

El anuncio recoge que los acreedores de las sociedades que se fusionan disponen de un plazo de un mes, desde la publicación del anuncio de fusión, para ejercer su derecho de oposición. Este trámite se contempla tanto en la Ley 14/2011 de Sociedades Cooperativas Andaluzas como en la Ley de Sociedades Cooperativas de Extremadura.

Derecho de baja para los socios disconformes

Los socios de las cooperativas que se extingan y que no estén conformes con el acuerdo de fusión podrán solicitar la baja de su sociedad cooperativa. En el caso previsto por la normativa extremeña, deberán hacerlo mediante escrito dirigido al órgano de administración dentro de los cuarenta días siguientes a la última publicación del anuncio.

Una alianza que arrancó en 2013

La relación entre Alto Ruecas y Covap no es nueva. En 2013, la cooperativa de Logrosán comenzó a comercializar su producción de carne de vacuno a través de la entidad cordobesa, con el objetivo de “aprovechar sinergias” y dar una salida “real y efectiva” a la producción de sus ganaderos socios, según informó entonces Europa Press. Aquel paso se presentó como una vía para concentrar oferta, acceder a estructuras industriales de mayor dimensión y mejorar la posición de los productores en el mercado.

Juan Masa defendió la intercooperación

El entonces presidente de Alto Ruecas, Juan Masa, explicó en 2013 que la decisión respondía a varios motivos y afirmó: “Tenemos claro que por sí solos no podremos afrontar los retos que los mercados nos exigen. Debemos concentrar todo lo posible la oferta, y COVAP nos lo ofrecía”. Masa también destacó en aquel momento que la colaboración permitía a los socios acceder a recursos de Covap como su fábrica de piensos, cebaderos comunitarios y un matadero de gran capacidad.

De la colaboración a la integración

Aquella intercooperación arrancó con un volumen de 1.100 vacas nodrizas, en torno al 50% de la cabaña ganadera de Alto Ruecas, y con la previsión de incrementar la adhesión desde la comarca de Las Villuercas. Trece años después, la fusión por absorción supone un nuevo paso en el proceso de integración de la cooperativa extremeña en la estructura de Covap.