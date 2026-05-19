Un equipo de la UEx se alza con el primer premio en la competición de manos protésicas

El equipo Extremanus, formado por cuatro alumnos del máster Universitario en Ingeniería Industrial, de la Universidad de Extremadura, ha logrado el primer premio en la categoría de Mano Protésica No Pilotada en la II Competición Universitaria de Manos Protésicas, celebrada el pasado viernes en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeroespacial y Diseño Industrial de la Universitat Politècnica de València (UPV).

La II Competición Universitaria de Manos Protésicas, organizada por la UPV con la colaboración de la Universitat Jaume I de Castelló y la Universitat Politècnica de Catalunya, reunió a 140 participantes de diez equipos procedentes de ocho universidades españolas. El certamen forma parte de una jornada dedicada a compartir y divulgar los avances en tecnología aplicada al diseño de prótesis de brazo desarrollados por grupos de estudiantes universitarios.

Carrera de obstáculos

La competición consistió en una carrera de obstáculos cronometrada con 14 pruebas de agarre de objetos y actividades de la vida diaria (entre ellas voltear una botella de agua, abrir un tarro, transportar objetos con una cuchara o lanzar una pelota de tenis), que los participantes debían superar en un tiempo máximo de 15 minutos. La puntuación se determinó por el número de pruebas superadas correctamente, desempatando por mejor tiempo.

El equipo extremeño compitió bajo el nombre Extremanus en la categoría de Mano Protésica No Pilotada, modalidad en la que la prótesis opera sin usuario con amputación, lo que exige un elevado nivel de diseño mecánico y electrónico para proponer una solución funcional. El primer premio obtenido supone un destacado reconocimiento al trabajo del grupo Dédalo y de los estudiantes participantes, así como de la apuesta de la Universidad de Extremadura por la investigación e innovación en el campo de la ingeniería de rehabilitación y la accesibilidad.

El equipo estuvo integrado por Teresa González Rubio, Juan Luis Martínez-Carande Cue, Manuel Medina Parra y Violeta Trujillo Mulero, estudiantes del Máster Universitario en Ingeniería Industrial, de la Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Extremadura, bajo la tutela de Francisco Romero Sánchez, investigador del grupo Dédalo. "Este resultado refleja el esfuerzo y la dedicación de nuestros alumnos y demuestra que la Universidad de Extremadura está a la altura de los retos propuestos y de los mejores equipos universitarios del país en el campo de la ingeniería biomédica", expresa el tutor.

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Próxima competición

El grupo Dédalo de investigación en Ingeniería Mecánica de la Universidad de Extremadura lleva más de 20 años trabajando en el campo de la ingeniería de rehabilitación, en el desarrollo de dispositivos biomédicos innovadores con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. La próxima competición se celebrará dentro de un año en la Universitat Politècnica de Catalunya para lo cual el equipo Extremanus ya busca piloto para su propuesta de mano protésica.