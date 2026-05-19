EXT ESTAT: medir para fortalecer la Economía Social extremeña

La Economía Social extremeña dio un nuevo paso adelante el pasado 14 de mayo con la presentación oficial de EXT ESTAT, el nuevo portal estadístico impulsado para recopilar, analizar y difundir información vinculada al sector en Extremadura. La jornada, celebrada en el espacio El Toril de Caja Rural de Extremadura, en Mérida, reunió a representantes institucionales, investigadores, cooperativas y profesionales ligados a un modelo económico que continúa consolidándose como uno de los motores de desarrollo territorial de la región.

Más allá de una herramienta tecnológica, EXT ESTAT nace con el objetivo de convertirse en un punto de referencia para comprender el alcance real de la Economía Social extremeña, medir su impacto y facilitar la toma de decisiones tanto a administraciones públicas como a entidades, investigadores y agentes económicos.

Expertos

El acto, moderado por Ascensión Barroso, comenzó con la bienvenida institucional de Urbano Caballo Arroyo, presidente de Caja Rural de Extremadura, quien reafirmó el compromiso de la entidad con el tejido cooperativo, el medio rural y el acompañamiento a proyectos vinculados a la Economía Social. En la misma línea, Diego Sánchez Duque, director general de Cooperativas y Economía Social de la Junta de Extremadura, destacó la necesidad de contar con herramientas estadísticas útiles y accesibles que permitan medir el impacto real del sector y mejorar las políticas públicas vinculadas a la Economía Social.

José Luis Monzón Campos, director ejecutivo de CIRIEC España. / El Periódico

Una de las intervenciones más relevantes de la jornada fue la de José Luis Monzón Campos, director ejecutivo de CIRIEC España y una de las principales voces de referencia en el ámbito de la Economía Social a nivel nacional e internacional. Durante su participación, Monzón defendió la importancia de disponer de herramientas estadísticas capaces de legitimar y reforzar las políticas públicas de apoyo al sector, insistiendo en que el verdadero reto no pasa únicamente por medir balances económicos, sino por cuantificar el impacto social que generan cooperativas, cajas rurales y entidades sociales en el territorio.

Monzón puso como ejemplo el papel que desempeñan las cajas rurales en muchos municipios donde continúan siendo la única entidad financiera presente. “Mantener oficinas en pequeñas poblaciones quizá no sea rentable desde un punto de vista económico, pero sí tiene un enorme valor social”, señaló, reivindicando precisamente esa capacidad de internalizar costes sociales como uno de los grandes valores diferenciales de la Economía Social.

También destacó el papel estratégico de las cooperativas agroalimentarias, especialmente en el medio rural extremeño, donde en muchos casos representan uno de los últimos motores económicos y de empleo. Según explicó, las cooperativas nacen allí donde existe una comunidad con voluntad de permanecer en el territorio y generar oportunidades de futuro.

Durante su intervención, Monzón recordó además la resiliencia demostrada por la Economía Social en momentos de crisis como la pandemia y defendió la necesidad de seguir fortaleciendo la colaboración entre universidad, administraciones públicas y entidades representativas del sector para impulsar nuevas herramientas de análisis y conocimiento.

En un tono más reflexivo, dejó una de las frases más destacadas de la jornada al afirmar que “la política no debe ser solo el arte de lo posible, sino el arte de conseguir que aquello que es necesario llegue a ser posible”.

Diego Sánchez Duque, director general de Cooperativas y Economía Social de la Junta de Extremadura. / EL PERIÓDICO

Impacto social medido

La relevancia de los datos y de la medición del impacto social también centró parte de la intervención de Ángel Juan Pacheco Conejero, representante de Cooperativas Agroalimentarias Extremadura (en representación de las entidades de economía social de la Cátedra de Economía Social y Cooperativas de la Universidad de Extremadura). Pacheco defendió la necesidad de visibilizar el trabajo que desarrolla la Economía Social en Extremadura y reivindicó su capacidad para generar empleo, fijar población y sostener tejido social en numerosos municipios de la región.

Asimismo, puso sobre la mesa la necesidad de avanzar hacia modelos capaces de medir no solo el impacto económico, sino también el valor social que genera este ecosistema en el territorio.

La parte más técnica de la presentación corrió a cargo de Ramón Sanguino Galván, director de la Cátedra CESYC, quien mostró el funcionamiento del portal y explicó las posibilidades de consulta y análisis que ofrece EXT ESTAT.

Demostración

Durante la demostración, los asistentes pudieron conocer cómo la plataforma permitirá acceder a datos históricos de la Economía Social desde 1999, así como filtrar información por años, familias y tipologías de entidades. Sanguino destacó además el carácter abierto y participativo del portal, que permitirá incorporar sugerencias y mejoras procedentes de las propias organizaciones del sector.

La jornada concluyó con un espacio de intercambio entre representantes institucionales, investigadores y entidades sociales que sirvió para reforzar una idea compartida entre los asistentes: la necesidad de medir, analizar y visibilizar el impacto real de un modelo económico que desempeña un papel fundamental en la cohesión territorial, el empleo y el desarrollo sostenible de Extremadura.