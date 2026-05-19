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Guardiola nombra nuevos altos cargos en vivienda pública y la Consejería de Desregulación de Vox

Víctor Manuel Caro Gil y Miguel Ángel Sánchez-Rodilla Sánchez se incorporan a la estructura del Ejecutivo autonómico en puestos clave

La Junta nombra nuevos cargos en vivienda pública y en la Consejería de Desregulación

La Junta nombra nuevos cargos en vivienda pública y en la Consejería de Desregulación / Juntaex

Rocío Entonado Arias

Mérida

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes los decretos de nombramiento de dos nuevos altos cargos dentro de la estructura de la Junta de Extremadura. Víctor Manuel Caro Gil será el nuevo secretario general de la Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, mientras que Miguel Ángel Sánchez-Rodilla Sánchez asumirá la Dirección General de Promoción y Mantenimiento de Vivienda Pública, dependiente de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.

Con estas designaciones, la Junta continúa completando la reorganización interna abierta tras la remodelación del Ejecutivo autonómico. El proceso arrancó con una primera tanda de 35 nombramientos de secretarios generales, direcciones generales y responsables de organismos públicos, a la que se sumó la pasada semana una segunda fase de cambios en distintos departamentos de la administración regional.

Reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura.

Reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. / Juntaex

Dos áreas estratégicas

Los nombramientos afectan a dos ámbitos con peso político y social en la nueva etapa del Ejecutivo autonómico: la reorganización administrativa vinculada a la nueva vicepresidencia que gestiona Vox, en manos de Óscar Fernández, y la gestión de la vivienda pública, uno de los asuntos con mayor impacto ciudadano.

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La Secretaría General de la Vicepresidencia tendrá un papel central en la coordinación interna de la consejería que reúne desregulación, servicios sociales y familia. Por su parte, la Dirección General de Promoción y Mantenimiento de Vivienda Pública será clave en la gestión del parque público residencial y en las políticas vinculadas al acceso a la vivienda.

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