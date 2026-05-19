Guardiola reorganiza el PP extremeño con más peso municipal y nuevas áreas ante las elecciones de 2027: así queda el organigrama

María Guardiola ha puesto al PP de Extremadura en modo municipal. La presidenta regional de los populares ha presentado este martes en Mérida la nueva estructura del comité de dirección autonómico, una reorganización interna con la que el partido pretende reforzar su despliegue territorial, ampliar el peso de algunas áreas estratégicas y preparar desde ahora las elecciones municipales de 2027.

La líder del PP extremeño ha inaugurado la Junta Directiva Regional que ha celebrado el Comité Ejecutivo Autonómico en Mérida con un mensaje directo a los suyos: hay que activar la maquinaria del partido para llegar con fuerza a la próxima cita local. Guardiola ha pedido a los cargos populares que se preparen para "trabajar con limpieza y salir a ganar las próximas elecciones municipales de 2027".

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La nueva dirección mantiene a María Guardiola Martín como presidenta y a Abel Bautista Morán como secretario general, pero introduce cambios relevantes en la arquitectura interna del partido. Pedro Pablo González Merino asume la Vicesecretaría General; Francisco José Ramírez González, la Vicesecretaría de Organización y Territorial; y Elena Manzano Silva amplía su ámbito de responsabilidad con una Vicesecretaría de Economía, Hacienda y Vivienda.

Más peso territorial

La principal lectura de la nueva estructura está en el refuerzo del ámbito municipal. El PP crea una Vicesecretaría de Política Municipal y Movilización, que estará en manos de Manuela Sancho Cortés, una pieza clave para preparar el ciclo que culminará en las elecciones locales de 2027.

Guardiola quiere que el partido llegue a esa cita con una organización más pegada al territorio, a los pueblos y a las ciudades. La apuesta por una estructura específica de movilización apunta a un objetivo político claro: convertir los resultados autonómicos en más poder municipal y consolidar la presencia institucional del PP en toda Extremadura.

Javier Cintas

La nueva dirección mantiene también a los presidentes provinciales de Badajoz y Cáceres dentro del comité, dos figuras decisivas para articular la estrategia territorial de los populares en las dos provincias.

Nuevas áreas

El rediseño orgánico incorpora además nuevas áreas o refuerza competencias ya existentes. La inclusión de Vivienda dentro de la Vicesecretaría de Economía y Hacienda, dirigida por Elena Manzano, refleja el peso creciente de este asunto en la agenda política. También aparece una Vicesecretaría de Educación y Juventud, que asumirá Mariema Seck Moreno, y una Vicesecretaría de Comunicación y Portavocía, al frente de la cual estará Luis Miguel Núñez Romero.

La estructura se completa con Mercedes Morán Álvarez, responsable de Emergencia Demográfica, Agricultura y Ganadería; Teresa Tortonda Gordillo, al frente de Acción Social; Isabel Cortés Gervilla, como portavoz adjunta; y José Ángel Sánchez Juliá, como portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura.

La comparación con la estructura que figuraba hasta ahora en la web regional del PP muestra una remodelación de calado. En ese organigrama aparecían, entre otros, Pedro Pablo González como coordinador territorial, Elena Nevado del Campo como responsable de la Vicesecretaría General, José Manuel García Ballestero como vicesecretario de Organización y Tina Rodríguez Martínez como vicesecretaria de Estrategia y Comunicación. También figuraba José Ángel Sánchez Juliá como portavoz del PP de Extremadura.

Balance electoral

Guardiola ha enmarcado la reorganización en los resultados obtenidos por el PP en las últimas citas electorales. La presidenta popular ha hecho un repaso de lo que ha definido como los "excelentes resultados" cosechados por su partido en las cuatro últimas elecciones autonómicas y ha destacado especialmente el respaldo logrado por el PP extremeño, con un 43,2% de los votos.

La dirigente autonómica ha sostenido que Extremadura ha sido la primera comunidad en demostrar que "se puede acabar con el bloqueo". En esa línea, ha presentado al PP como una formación centrada en la gestión y en dar respuesta a quienes han depositado su confianza en el partido.

"El trabajo siempre habla más alto que el ruido", ha señalado Guardiola, que ha utilizado esa idea para contraponer la acción de gobierno con la actitud que atribuye a la oposición.

Críticas a la izquierda

La presidenta del PP extremeño ha cargado contra la oposición y ha asegurado que su Gobierno ha sufrido en los últimos meses "desprecio, hostigamiento y presión constante" con el objetivo, según ha dicho, de hacerles dudar.

Guardiola ha acusado a la izquierda de estar "desmontada" y de trabajar para desgastar al Ejecutivo regional. A su juicio, la oposición "solo quiere que nos callemos y nos cansemos", aunque ha defendido que el PP seguirá centrado en los problemas de los extremeños.

La presidenta popular también se ha referido a la investigación judicial abierta al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra, un asunto por el que ha sido citado como investigado y en el que ha negado haber cometido irregularidades. Guardiola se ha mostrado "sorprendida" porque, según ha dicho, desde el PSOE "no han dicho ni mu", mientras, a su juicio, "no paran de criticar al PP".

Pulso con Sánchez

El tramo final de la intervención ha estado centrado en el Gobierno de España. Guardiola ha acusado a Pedro Sánchez de "ignorar" las necesidades de Extremadura y de dejar a los extremeños "esperando", especialmente en el debate sobre la financiación autonómica.

La presidenta regional ha pedido a los cargos del partido que se sumen para "exigir al Gobierno de España lo que nos corresponde" y ha criticado que el nuevo modelo de financiación autonómica ayude, según sus palabras, con "cero euros a Extremadura".

"Extremadura no quiere esperar, quiere avanzar", ha reivindicado Guardiola, que ha instado a los asistentes a hacer lo posible para "sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa". La líder popular ha concluido que, mientras Sánchez siga al frente del Ejecutivo central, "a los extremeños nos dejará esperando".