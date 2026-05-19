La Junta busca con urgencia técnicos para Protección Civil en Extremadura: estas son las especialidades

La Junta de Extremadura busca reforzar el área de Protección Civil con una bolsa de empleo destinada a cubrir puestos temporales de personal funcionario cuando existan vacantes o sustituciones. La convocatoria, publicada en el Diario Oficial de Extremadura, se tramitará mediante pruebas selectivas y permitirá crear listas de espera en ocho especialidades técnicas.

En el Cuerpo de Titulados Superiores se convocan las especialidades de Protección Civil-Hidráulica, Protección Civil-Industrial, Protección Civil-Meteorología, Protección Civil-Montes, Protección Civil-Química Industrial, Protección Civil-Sistemas de Información Geográfica y Protección Civil-Telecomunicaciones. En el Cuerpo Técnico se incluye Protección Civil-General.

La orden justifica la urgencia de la convocatoria por el aumento de fenómenos adversos que afectan a la seguridad ciudadana, los bienes y el medio ambiente, como incendios forestales, lluvias torrenciales, inundaciones y otras emergencias tecnológicas, industriales o sanitarias. El texto también alude a los incendios registrados en Extremadura el pasado verano como uno de los factores que han evidenciado la necesidad de reforzar los recursos humanos.

Reunión del CECOP del Plan Territorial de Protección Civil de Extremadura / J. C.

Solicitudes

Las personas interesadas disponen de 10 días hábiles para presentar la solicitud, contados desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura. Al haberse publicado el viernes 15 de mayo, el plazo finalizaría el 29 de mayo, salvo que algún festivo altere el cómputo administrativo.

Todo el proceso se realizará por medios digitales a través del Portal del Candidato de la Junta de Extremadura. Para inscribirse será necesario darse de alta en la plataforma y utilizar DNI electrónico, certificado digital de la FNMT o tarjeta/certificado de empleado público. La documentación deberá incorporarse en formato PDF al perfil de la persona aspirante y no se admitirán solicitudes registradas por otra vía.

La convocatoria prevé una lista de espera exclusivamente para la zona de Mérida, según recoge la orden. Quienes formen parte de estas listas podrán ser llamados para ocupar vacantes o sustituciones mediante nombramiento de personal interino, siguiendo el orden de puntuación obtenido.

Requisitos

Las personas aspirantes deberán tener 18 años cumplidos, no superar la edad máxima de jubilación forzosa, contar con capacidad funcional para el desempeño del puesto y no haber sido separadas del servicio de una administración pública ni estar inhabilitadas para funciones públicas.

La titulación exigida varía en función de la especialidad. Para Hidráulica se piden grados vinculados a Caminos, Canales y Puertos o Ingeniería Civil; para Industrial, Ingeniería Industrial; para Meteorología, Física o Geofísica y Meteorología; para Montes, Ingeniería de Montes; para Química Industrial, Química o Ingeniería Química; para Sistemas de Información Geográfica, un máster universitario en SIG y Teledetección junto a grados como Ingeniería Geomática, Topografía, Geodesia, Cartografía o Geografía; y para Telecomunicaciones, Ingeniería de Telecomunicaciones.

En la especialidad de Protección Civil-General, dentro del Cuerpo Técnico, se admiten titulaciones como Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica Agrícola, Forestal, Industrial, Obras Públicas, Ingeniería en Topografía o los grados correspondientes.

Refuerzo del sistema regional

La convocatoria encaja con el plan anunciado este lunes por el vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, para modernizar la respuesta autonómica ante inundaciones, incendios, terremotos, calor extremo u otros riesgos.

Bautista avanzó en la Asamblea una actualización profunda de planes de emergencia que en algunos casos llevan hasta 15 años sin revisarse, la creación de nuevos protocolos y la incorporación de personal técnico especializado a la Junta. Según explicó, Extremadura contará por primera vez con plazas específicas de Protección Civil en áreas como sistemas de información geográfica, meteorología, química industrial, hidráulica, montes, ingeniería industrial, telecomunicaciones y perfil general.