Un hito en la UEx: la Facultad de Documentación de Badajoz estrena el primer grado con Formación Dual

La Universidad de Extremadura y la Junta de Extremadura han puesto en marcha una profunda transformación de su mapa académico. El nuevo plan de titulaciones oficiales, que abarca la renovación de grados existentes, como la licenciatura de Información y Documentación en Badajoz, la implantación de nuevos másteres y programas de formación permanente, busca entrelazar por completo la docencia universitaria con los sectores industriales y productivos clave de la región.

Dentro de esta remodelación, la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación de Badajoz vive un hecho histórico, ya que para el próximo curso será la primera facultad de la historia de la Universidad de Extremadura que contará con un grado con Formación Dual.

Tras la espera de un veredicto final de la ANECA, se ha confirmado que el grado de Información y Documentación, actualmente conocido, pasará a llamarse grado en Documentación y Gestión de la Información Digital e integrará formación académica y experiencia profesional en empresas durante año y medio. "Estamos muy satisfechos porque ha sido un trabajo realizado durante los dos últimos dos años", ha desvelado el decano de la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación de Badajoz, Daniel Martín Pena.

La Junta de Extremadura ha explicado que esta resolución supone un "avance significativo en el modelo formativo de la universidad, al permitir al estudiantado combinar desde etapas tempranas su aprendizaje en el aula con su incorporación progresiva a entornos profesionales reales". La llegada de la formación dual a la licenciatura permitirá que una parte sustancial de los créditos de la carrera se cursen directamente en entornos laborales reales. Los alumnos aplicarán sus conocimientos en analítica de datos, gestión de contenidos, ciberseguridad documental y comercio electrónico dentro de las organizaciones que opten a las prácticas del estudiantado. "Esperemos que los futuros estudiantes respondan y se matriculen en esta puesta que tiene la universidad que es muy buena para el futuro laboral de los jóvenes extremeños", ha asegurado el decano.

Reestructuración global

Sin embargo, los cambios en el grado de Información y Documentación son solo la punta de lanza de una reforma integral que afecta a toda la institución de cara a los próximos cursos. La Universidad de Extremadura y la Consejería de Educación han confirmado que el resto de las facultades también adaptarán sus planes de estudio.

Se diseñarán titulaciones enfocadas en áreas estratégicas con alta demanda laboral, como el grado en Ingeniería Informática, que va a presentar una estructura innovadora con un primer ciclo compartido entre los campus de Cáceres y Mérida. Además, incorporará seis menciones de especialización, entre ellas ámbitos emergentes como la inteligencia artificial y la ciencia de datos. El grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación también vivirá cambios en su programación mediante el refuerzo de su orientación tecnológica con especial relevancia de la mención en sistemas de telecomunicación.

En el ámbito de posgrado, el Máster Universitario en Calidad, Seguridad e Innovación en la Industria Cárnica también gozará de cambios en su programa anterior, adaptándose a las necesidades actuales del sector agroalimentario. Asimismo, se ha analizado el Máster Universitario en Química Teórica y Modelización Computacional, que refuerza la dimensión investigadora y la colaboración académica en el ámbito científico.