Montaña Román ingresa en la Academia de Medicina de Extremadura con alegato contra el edadismo

La doctora Montaña Román García, especialista en Geriatría y médica colegiada en Cáceres, ha ingresado como Académica Correspondiente en la Academia de Medicina de Extremadura (AMEdEx) en un acto solemne celebrado en el Salón de Actos del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Cáceres. Durante la ceremonia, Román García ha pronunciado su discurso 'Abriendo caminos contra el edadismo', en el que ha abordado uno de los "retos emergentes" en la práctica clínica y en la sociedad actual: la discriminación por razón de edad.

En su intervención, ha reflexionado sobre cómo el edadismo influye en la atención sanitaria, en la toma de decisiones médicas y en la percepción de las personas mayores, al tiempo que ha subrayado la necesidad de una medicina "más inclusiva, equitativa y centrada en la persona". Asimismo, ha planteado la importancia de identificar y superar estos sesgos, promoviendo un cambio cultural que reconozca el valor, la dignidad y la diversidad en todas las etapas de la vida.

La contestación al discurso ha corrido a cargo del Académico de Número, el doctor Francisco de Asís Buitrago Ramírez, una "destacada" figura del ámbito médico y académico, ha informado el Colegio de Médicos de Cáceres en nota de prensa.

Este nombramiento reconoce la "destacada" trayectoria profesional, científica y asistencial de la doctora Montaña Román García, así como su compromiso con el avance de la medicina y la mejora de la atención sanitaria en Extremadura.

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El acto ha contado con la presencia de numerosas autoridades del ámbito sanitario y académico, entre ellas académicos de la Academia de Medicina de Extremadura, representantes de los colegios profesionales sanitarios de la región, sociedades científicas, así como miembros de la Junta de Gobierno y colegiados del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Cáceres.