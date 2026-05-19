Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia de géneroMatías de PaulaHomenaje a RobeEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Actualidad

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 19 de mayo

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Una persona usando Bizum en un bar.

Una persona usando Bizum en un bar. / Manu Mitru

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

El comercio extremeño recibe Bizum con optimismo, pero con dudas sobre su implantación

Aunque Fedacoex, patronal extremeña del sector, destaca que será un medio más para facilitar las compras, también incide en que todavía se desconoce cómo se implementará o las comisiones que va a conllevar

El alquiler se dispara en Cáceres: ya supera la mitad del sueldo medio

El encarecimiento del mercado inmobiliario en Cáceres sitúa a la ciudad entre las más afectadas por la subida de los arrendamientos en el último ejercicio

FCC anuncia un ERTE en el ecoparque de Badajoz que coincide con las obras de modernización

Los residuos del contenedor amarillo se tendrán que acopiar hasta que terminen los trabajos, aunque sí se seguirán tratando los del verde

Blanca Lusilla, psiquiatra de Plasencia: "Un adolescente que se autolesiona es siempre una persona que experimenta un nivel elevado de sufrimiento"

A raíz de la alerta por casos de autolesiones en adolescentes de Plasencia debido al reto viral 'El abecedario del diablo', la psiquiatra Blanca Lusilla aporta su experiencia profesional para dar su visión y explicar cómo se deben abordar

Noticias relacionadas

Arranca en Asturias el II Foro del Noroeste, que ya atisba en su mano "el triunfo para poner de verdad en el mapa" un territorio "estratégico para España y Europa"

Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, da la bienvenida en una cena ante más de un centenar de asistentes al II Foro del Noroeste, una oportunidad para “vertebrar” Asturias, Galicia y Castilla y León

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere un hombre en un tiroteo en Villanueva de la Serena
  2. La Junta de Extremadura aprueba una segunda tanda de nombramientos en el nuevo Ejecutivo con Vox
  3. Las extremeñas ya lideran una de cada cuatro explotaciones agrarias: 'Somos esenciales en el mundo rural
  4. Extremadura pierde por Salamanca la alternativa directa para viajar en tren al País Vasco y al norte
  5. Baile de sillones en la Asamblea de Extremadura: nuevos diputados, cambio de papeles y bronca por la 'prioridad nacional
  6. Los dos proyectos empresariales que toman impulso para atraer más de 1.600 millones a Extremadura
  7. Seguid mirándome como una maestra', la carta de la nueva consejera de Educación a las familias extremeñas
  8. Extremadura pierde 7.400 hectáreas protegidas tras la revisión de 39 ZEPA

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 19 de mayo

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 19 de mayo

Un equipo de la UEx se alza con el primer premio en la competición de manos protésicas

Un equipo de la UEx se alza con el primer premio en la competición de manos protésicas

El comercio extremeño recibe Bizum con optimismo, pero con dudas sobre su implantación

El comercio extremeño recibe Bizum con optimismo, pero con dudas sobre su implantación

EXT ESTAT: medir para fortalecer la Economía Social extremeña

EXT ESTAT: medir para fortalecer la Economía Social extremeña

Una semana para entrar en la trastienda de la administración extremeña

Una semana para entrar en la trastienda de la administración extremeña

Guardiola, Cotrina, Óscar Fernández y el misterioso caso de los correos perdidos en Extremadura

Guardiola, Cotrina, Óscar Fernández y el misterioso caso de los correos perdidos en Extremadura

Extremadura se blinda ante los grandes incendios tras Jarilla: cuatro aviones anfibios y más de mil efectivos

Extremadura se blinda ante los grandes incendios tras Jarilla: cuatro aviones anfibios y más de mil efectivos

Inundaciones, terremotos o calor extremo: Extremadura actualizará planes de emergencia que llevan hasta 15 años sin revisarse

Inundaciones, terremotos o calor extremo: Extremadura actualizará planes de emergencia que llevan hasta 15 años sin revisarse
Tracking Pixel Contents