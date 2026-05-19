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Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 19 de mayo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
El comercio extremeño recibe Bizum con optimismo, pero con dudas sobre su implantación
Aunque Fedacoex, patronal extremeña del sector, destaca que será un medio más para facilitar las compras, también incide en que todavía se desconoce cómo se implementará o las comisiones que va a conllevar
El alquiler se dispara en Cáceres: ya supera la mitad del sueldo medio
El encarecimiento del mercado inmobiliario en Cáceres sitúa a la ciudad entre las más afectadas por la subida de los arrendamientos en el último ejercicio
FCC anuncia un ERTE en el ecoparque de Badajoz que coincide con las obras de modernización
Los residuos del contenedor amarillo se tendrán que acopiar hasta que terminen los trabajos, aunque sí se seguirán tratando los del verde
Blanca Lusilla, psiquiatra de Plasencia: "Un adolescente que se autolesiona es siempre una persona que experimenta un nivel elevado de sufrimiento"
A raíz de la alerta por casos de autolesiones en adolescentes de Plasencia debido al reto viral 'El abecedario del diablo', la psiquiatra Blanca Lusilla aporta su experiencia profesional para dar su visión y explicar cómo se deben abordar
Arranca en Asturias el II Foro del Noroeste, que ya atisba en su mano "el triunfo para poner de verdad en el mapa" un territorio "estratégico para España y Europa"
Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, da la bienvenida en una cena ante más de un centenar de asistentes al II Foro del Noroeste, una oportunidad para “vertebrar” Asturias, Galicia y Castilla y León
- Muere un hombre en un tiroteo en Villanueva de la Serena
- La Junta de Extremadura aprueba una segunda tanda de nombramientos en el nuevo Ejecutivo con Vox
- Las extremeñas ya lideran una de cada cuatro explotaciones agrarias: 'Somos esenciales en el mundo rural
- Extremadura pierde por Salamanca la alternativa directa para viajar en tren al País Vasco y al norte
- Baile de sillones en la Asamblea de Extremadura: nuevos diputados, cambio de papeles y bronca por la 'prioridad nacional
- Los dos proyectos empresariales que toman impulso para atraer más de 1.600 millones a Extremadura
- Seguid mirándome como una maestra', la carta de la nueva consejera de Educación a las familias extremeñas
- Extremadura pierde 7.400 hectáreas protegidas tras la revisión de 39 ZEPA