Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 19 de mayo

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Aunque Fedacoex, patronal extremeña del sector, destaca que será un medio más para facilitar las compras, también incide en que todavía se desconoce cómo se implementará o las comisiones que va a conllevar

El encarecimiento del mercado inmobiliario en Cáceres sitúa a la ciudad entre las más afectadas por la subida de los arrendamientos en el último ejercicio

Los residuos del contenedor amarillo se tendrán que acopiar hasta que terminen los trabajos, aunque sí se seguirán tratando los del verde

A raíz de la alerta por casos de autolesiones en adolescentes de Plasencia debido al reto viral 'El abecedario del diablo', la psiquiatra Blanca Lusilla aporta su experiencia profesional para dar su visión y explicar cómo se deben abordar

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