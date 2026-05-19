Oposiciones en Extremadura: el SIP pide temarios oficiales para depender menos de las academias

El Sindicato Independiente Progresista (SIP) ha cuestionado el actual modelo de oposiciones en las administraciones públicas de Extremadura y ha situado el foco en la ausencia de temarios oficiales. Según el sindicato, "los tiempos y la sociedad cambian", pero las instituciones mantienen inercias que no se han adaptado a las necesidades actuales de los procesos selectivos.

El SIP sostiene que el sistema sigue apoyándose en contenidos que "poco tienen que ver" con el trabajo que después desempeñarán los empleados públicos. En su comunicado afirma que las nuevas generaciones de opositores "se resisten a memorizar contenidos absurdos" y que las administraciones y los sindicatos tradicionales "no saben salir del modelo de oposiciones" actual.

El sindicato considera que la falta de materiales cerrados "incrementa las posibilidades de corrupción y arbitrariedad en los tribunales" y, además, "fomenta el negocio de las academias sindicales y privadas". Por eso defiende que el primer paso para mejorar los procesos selectivos debe ser la publicación de contenidos oficiales.

La organización plantea que la Escuela de Administración Pública sea el organismo encargado de iniciar ese trabajo. En una primera fase, propone publicar "una bibliografía con un número manejable de volúmenes" en los que se garantice que están las respuestas a las preguntas de los exámenes. Más adelante, añade, deberían elaborarse temarios oficiales propios y completos.

Malos resultados en los procesos

El SIP relaciona esta situación con las tasas de aprobados en algunos procesos selectivos, que califica de "insostenibles". Según el sindicato, esos resultados están generando frustración entre opositores y también problemas en los centros de trabajo que necesitan cubrir plazas de forma estable.

En su análisis, la organización advierte de que este modelo puede bloquear la consolidación de empleo estable en los porcentajes exigidos por la Unión Europea y ralentizar la atención en servicios públicos esenciales. También señala que las bolsas de trabajo, que deberían ser "estrictamente excepcionales", corren el riesgo de convertirse en una vía habitual de acceso a la función pública.

Críticas a academias y sindicatos

El comunicado también carga contra el peso de las academias en la preparación de oposiciones. El SIP afirma que es "el único sindicato de Extremadura que rechaza integralmente el actual modelo", al considerar que beneficia a academias privadas y sindicales.

La organización sostiene que a los sindicatos mayoritarios "les conviene este sistema" porque, denuncia, obtienen beneficios de esa actividad. También asegura que una parte de los afiliados acude a esas organizaciones porque se siente vinculada a academias en las que espera preparar mejor las oposiciones.

Una propuesta para cambiar el sistema

Para el SIP, la publicación de temarios oficiales haría los procesos "más justos, igualitarios, transparentes e ilusionantes para los opositores". El sindicato defiende que una referencia común permitiría estudiar con más seguridad y reducir la dependencia de materiales privados.

La organización enmarca esta propuesta en el "creciente malestar" que, según afirma, existe por los resultados de los procesos selectivos en Extremadura. Su planteamiento inicial es que las administraciones avancen hacia un modelo con contenidos cerrados, públicos y accesibles para todos los aspirantes.