Quintana sobre la imputación del expresidente: "Zapatero sí está, pero M. Rajoy no sabemos quién es"

En la mañana de este martes se ha conocido que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha citado a declarar al expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero. Lo hará en calidad de investigado por el caso del rescate de la aerolínea Plus Ultra. Poco después de conocerse la noticia, José Luis Quintana, delegado del Gobierno en Extremadura, ha reaccionado diciendo que no contaba con mucha información: "No conozco el caso, poco puedo hacer", señalaba en la sede de la delegación en Badajoz.

El juez Calama ha señalado el 2 de junio como fecha para que el expresidente del Gobierno se siente a declarar y lo hará en calidad de imputado. El magistrado lo investiga por presunto delito de tráfico de influencias y otros delitos anexos, según han confirmado fuentes jurídicas a Prensa Ibérica.

"M. Rajoy no sabemos quién es"

José Luis Quintana ha referido pocas palabras a este asunto judicial, tan solo ha comparado con otros casos como la Gürtel que investigó la financiación ilegal del PP: "Claro, Zapatero sí está, pero M. Rajoy no sabemos quién es".

Según ha podido conocer este grupo editorial, Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha puesto en marcha una operación relacionada con estas pesquisas sobre las que acaba de levantar el secreto. En el marco de esta investigación, en la mañana de este martes se está registrando la oficina del expresidente en la sede socialista de Ferraz y varias empresas.

La investigación

La operación está relacionada con el rescate de la aerolínea Plus Ultra, pero va más allá e investiga las relaciones de Rodríguez Zapatero con la sociedad mercantil Análisis Relevante, propiedad de su amigo Julio Martínez Martínez. En concreto, se centran en la indagación sobre posibles pagos que superaron los 600.000 euros por trabajos de consultoría tanto a él como a través de una mercantil propiedad de sus hijas.

Este caso fue asumido por la Audiencia Nacional a final del mes de febrero tras inhibirse la jueza de instrucción que lo investigaba en secreto. Cabe destacar que Martínez Martínez fue detenido en diciembre junto a otros empresarios quien tras recibir una querella de la Fiscalía Anticorrupción imputó inicialmente los directivos de la aerolínea Plus Ultra por supuesto blanqueo de capitales, organización criminal, apropiación indebida y tráfico de influencias. Todo esto relacionado con el presunto uso indebido del rescate de 53 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez concedió a la compañía.

Un día clave en lo judicial

Pedro Sánchez estará muy pendiente de lo que ocurra el próximo martes 2 de junio cuando José Luis Rodríguez Zapatero se siente en el banquillo de la Audiencia Nacional para declarar, pero también de lo que pase a 400 kilómetros de distancia, en la Audiencia Provincial de Badajoz. Ese día será la cuarta sesión, y última según las previsiones, del juicio por el Caso Azagra que investiga y juzga presuntas irregularidades en la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno de España, en la Diputación de Badajoz.

Desde el día 28, en cuatro sesiones, se juzgarán a 11 personas por la contratación de Sánchez como coordinador de la Oficina de Artes Escénicas dependiente de la institución provincial y la contratación de Luis María Carrero, exasesor de Moncloa y amigo de David Sánchez, dentro del entorno de la mencionada oficina como Jefe de Sección de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas.

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Pese a que inicialmente se ha fechado en cuatro sesiones todo apunta a que puede extenderse durante varias jornadas más dado el número de acusaciones particulares y de la cantidad de testigos que tendrán que declarar en esta fase, más de 40.