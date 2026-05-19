Una semana para entrar en la trastienda de la administración extremeña

La administración suele aparecer ante el ciudadano en forma de cita previa, certificado digital, expediente, ventanilla, archivo o llamada de emergencia. Esta semana, sin embargo, ha querido enseñar parte de lo que ocurre al otro lado. La Junta de Extremadura y la Delegación del Gobierno han iniciado este lunes, 18 de mayo, la Semana de la Administración Abierta, una programación que permitirá asomarse a servicios públicos que habitualmente funcionan lejos de la mirada diaria de los ciudadanos.

La iniciativa, impulsada a nivel mundial por la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Gov Week), busca acercar las administraciones públicas a la ciudadanía y reforzar principios como la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la integridad pública y la colaboración. En Extremadura, ese propósito se ha traducido en una agenda doble: la Junta desarrollará más de una docena de actividades entre el 18 y el 24 de mayo, mientras que la Delegación del Gobierno en Extremadura y la Subdelegación del Gobierno en Cáceres han organizado cinco propuestas entre este lunes y el viernes 22.

No se trata solo de explicar trámites. La semana incluye visitas al Archivo General de la Junta, a una Oficina de Atención y Participación Ciudadana, al Centro de Emergencias 112, al nuevo viaducto sobre el río Tajo y al puente romano de Alcántara, además de sesiones sobre administración electrónica, prevención de riesgos laborales, homologación de estudios extranjeros o el uso del certificado digital.

Trámites, accesibilidad y salud

La primera jornada ha tenido dos focos. En Mérida, la Junta ha arrancado la programación en la Escuela de Administración Pública con un taller sobre el cuidado de la espalda dirigido a una veintena de mujeres de la Asociación de Mujeres Rurales Nuestra Señora de la Asunción (Fademur), de La Garrovilla. La sesión ha sido impartida por profesionales de FREMAP y ha combinado una parte teórica sobre factores de riesgo dorsolumbar con ejercicios prácticos de fortalecimiento y estiramiento.

La fisioterapeuta María Cidoncha ha recordado que el dolor de espalda "tiene una incidencia muy alta, situada en torno a un 80 por ciento". La jornada ha servido para trasladar pautas preventivas a un colectivo que puede aplicar esos consejos en su vida cotidiana.

También este lunes, la Delegación del Gobierno en Extremadura ha iniciado su propia programación en Badajoz con el seminario "Conocer la administración electrónica", dirigido a ciudadanos con dificultades para realizar trámites en línea y, especialmente, a personas con discapacidad o movilidad reducida. La sesión ha acercado el uso del DNI electrónico, el certificado digital y otras herramientas que permiten realizar gestiones desde casa sin necesidad de desplazarse.

EFE

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha explicado que esta primera actividad pretende avanzar en una administración más inclusiva. Según ha señalado, herramientas como el DNI electrónico o el certificado digital permiten realizar multitud de gestiones de manera "intuitiva, fácil y ágil desde casa".

El presidente de Cocemfe Badajoz, Jesús Gumiel, ha valorado la iniciativa y ha subrayado que no se trata de medidas "caritativas ni asistenciales", sino de actuaciones "tangibles" que facilitan el día a día de muchas personas. También ha destacado la importancia de que las instituciones acerquen sus recursos a la ciudadanía y lo hagan, además, en espacios accesibles.

Entre los participantes, Javier Domínguez ha explicado que herramientas como el DNI digital o el certificado electrónico son "bastante factibles" para cualquier trámite. En su caso, ha señalado que su movilidad reducida complica pedir cita o desplazarse a una administración, por lo que poder hacer gestiones desde casa resulta "mucho más sencillo".

El calendario de la semana

La consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, ha presentado este lunes la programación autonómica y ha defendido que el objetivo es que los ciudadanos conozcan mejor cómo funciona la administración regional. "Lo que hacemos es decirle a la ciudadanía extremeña que estamos aquí para ellos, que queremos que nos conozcan, que vengan a visitarnos", ha afirmado.

El calendario continuará este martes, 19 de mayo, con una jornada de puertas abiertas en el Archivo General de la Junta de Extremadura, en Mérida. La visita permitirá conocer sus instalaciones y una exposición de expedientes históricos custodiados por el centro. La página oficial de la Junta precisa que esta actividad se realizará con una asociación de ámbito cultural.

Ese mismo martes, la Delegación del Gobierno organizará la exposición del II Concurso de Pintura, destinada a escolares de diferentes colegios y centrada en la representación de la fachada de la Delegación del Gobierno en Extremadura.

El miércoles 20, Manzano mantendrá un encuentro con asociaciones locales en la Hospedería de Hervás para explicar las principales áreas de gestión de su consejería y los proyectos previstos. También el miércoles, la Delegación del Gobierno celebrará la entrega de premios del II Concurso de Pintura.

El jueves 21, la actividad autonómica se trasladará a la Oficina de Atención y Participación Ciudadana de Plasencia, que abrirá sus puertas para mostrar cómo funciona este servicio de atención directa. El personal explicará el sistema de recepción y envío de documentación a las distintas unidades de la administración autonómica, la información sobre trámites y ayudas, y la solicitud y descarga de certificados electrónicos.

Ese mismo jueves, la Delegación del Gobierno celebrará una jornada sobre el reconocimiento de estudios extranjeros, dirigida a entidades y asociaciones que trabajan con población inmigrante.

El viernes 22, la Junta llevará una charla didáctica sobre prevención de riesgos laborales a alumnos de sexto de Primaria del CEIP San José de Calasanz de Fuente del Maestre. La sesión será impartida por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería y abordará pautas básicas para prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

También el viernes, la Delegación del Gobierno cerrará su programación con la presentación de "El Trío Ibérico de Eclipses", dentro de una agenda que combina formación práctica, inclusión, participación escolar y divulgación.

Viaducto, 112 y datos abiertos

La programación de la Junta incluye además una visita explicativa al nuevo viaducto sobre el río Tajo y al puente romano de Alcántara. En esta actividad, la consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, con técnicos especialistas, expondrá a vecinos de la localidad la historia del puente romano y los retos técnicos del nuevo viaducto.

Jorge Valiente

También está prevista una visita de alumnos de tercero de Enfermería de la Facultad de Medicina de la Universidad de Extremadura al Centro de Emergencias 112 y al puesto de mando avanzado. La actividad permitirá conocer el funcionamiento del servicio de emergencias y contará con una charla específica en materia de enfermería.

A las actividades presenciales se suman varias acciones divulgativas disponibles en la web de la Junta. Entre ellas figuran el nuevo buscador de solicitudes de información pública en el Punto Único de Acceso a la Información, las nuevas funcionalidades de Miespacio para consultar pagos, depósitos y avales, los nuevos datos abiertos publicados por la Junta en 2026 y una explicación de los principios del gobierno abierto.