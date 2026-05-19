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Sanidad Pública

Terapia pionera en Extremadura para un tumor cerebral raro: la supervivencia a cinco años se duplica

El SES destinará 1,34 millones a aplicar campos eléctricos alternos en los hospitales de Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia para pacientes que sufren glioblastoma

Terapia pionera en Extremadura para un tumor cerebral raro: la supervivencia a cinco años sube del 5% al 13%

Terapia pionera en Extremadura para un tumor cerebral raro: la supervivencia a cinco años sube del 5% al 13% / El Periódico

Rocío Entonado Arias

Mérida

Extremadura incorporará por primera vez en la sanidad pública una terapia innovadora dirigida a pacientes con glioblastoma, un tipo de tumor cerebral considerado enfermedad rara y del que se diagnostican entre 30 y 40 casos al año en la región. El Consejo de Gobierno ha autorizado al Servicio Extremeño de Salud (SES) la contratación del suministro de transductores para aplicar la terapia de campos eléctricos alternos, conocida como Tumor Treating Fields, por un importe de 1,34 millones de euros.

La medida permitirá extender esta técnica a los hospitales de Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia, siempre bajo prescripción médica. Según ha explicado la portavoz de la Junta, Elena Manzano, el objetivo es asegurar que esta terapia llegue a todos los pacientes extremeños que puedan beneficiarse de ella.

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, en rueda de prensa.

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, en rueda de prensa. / Juntaex

Refuerzo al tratamiento convencional

La nueva terapia no sustituye a los tratamientos habituales, sino que actúa como complemento a la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia. El sistema funciona mediante cuatro transductores adhesivos no invasivos, acompañados de un kit portátil, que emiten campos eléctricos de baja intensidad sobre el cuero cabelludo.

Estos campos interfieren en la división de las células tumorales y buscan mejorar la respuesta al tratamiento estándar. La técnica ya se ha aplicado a un primer paciente en Badajoz y ahora el SES la incorporará de forma organizada en los principales hospitales de la región.

Más supervivencia

Manzano ha destacado que los estudios realizados han registrado resultados positivos en supervivencia. Según los datos trasladados por la Junta, la media aumenta de 16 meses a 20,9 meses en los pacientes tratados con esta terapia añadida al tratamiento convencional. El beneficio también se aprecia a largo plazo. A los cinco años, la probabilidad de supervivencia pasaría del 5% al 13%, según las cifras expuestas por el Ejecutivo regional.

Noticias relacionadas y más

La Subdirección de Atención Especializada de la Dirección General de Asistencia Sanitaria del SES será la encargada de incorporar esta técnica en los hospitales de Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia. La contratación autorizada cubre el suministro de los transductores necesarios para aplicar el tratamiento a las personas usuarias del SES con glioblastoma de nuevo diagnóstico que cumplan los criterios clínicos.

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