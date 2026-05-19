La tuberculosis bovina baja en Extremadura, pero sigue disparada en cuatro comarcas ganaderas

La tuberculosis bovina ha registrado un ligero descenso en Extremadura durante 2025, con una prevalencia media en las comarcas ganaderas que ha pasado del 4,73% de 2024 al 4,01%, según la resolución de la Dirección General de Agricultura y Ganadería publicada este martes en el Diario Oficial de Extremadura. El documento declara nuevas zonas de especial incidencia de tuberculosis bovina en la región y fija medidas de control tanto para el ganado bovino como para el caprino.

El DOE fija las zonas de especial incidencia

La resolución establece las medidas de sanidad animal que deberán aplicarse para controlar esta enfermedad en ganado bovino y caprino, además de preservar el estatus de Extremadura como territorio oficialmente libre de brucelosis en rumiantes. El texto toma como referencia los datos epidemiológicos obtenidos en 2025 en las 43 comarcas ganaderas extremeñas, especialmente la prevalencia de rebaño, es decir, la relación entre rebaños infectados y rebaños controlados.

Plasencia Sur, entre las comarcas más afectadas

Entre las comarcas con mayor incidencia durante el pasado año figuran Valencia de Alcántara Oeste, con un 17,63%; Zorita Este, con un 13,95%; Plasencia Sur, con un 13,83%; y Herrera del Duque Norte, con un 13,43%. También se han detectado incrementos respecto al año anterior en Castuera Centro, Cáceres Norte y Sur, Zorita Centro, Navalmoral de la Mata Norte, Jerez de los Caballeros Centro y Sur, Zafra Norte y Centro, Trujillo Este y Badajoz Sur.

Incidencia cero en varias zonas

Frente a estos aumentos, la resolución destaca la evolución positiva de Don Benito Este, Herrera del Duque Centro y Castuera Oeste, que han pasado de registrar prevalencias del 6,67%, 6,56% y 4,35%, respectivamente, en 2024, a situarse en incidencia cero durante 2025. Estos datos contrastan con las zonas que continúan bajo especial vigilancia y muestran una evolución desigual de la tuberculosis bovina en el territorio extremeño.

Más controles en explotaciones reproductoras

La Junta considera zonas de especial incidencia de tuberculosis bovina a las comarcas veterinarias de Badajoz Centro y Norte; Cáceres Centro y Norte; Castuera Centro y Oeste; Coria Norte, Oeste y Sur; Don Benito Este; Herrera del Duque Centro y Norte; Navalmoral de la Mata Centro y Sur; Plasencia Centro, Este, Norte y Sur; Valencia de Alcántara Este y Oeste; y Zorita Centro, Este y Oeste. En estas zonas se reforzarán los chequeos rutinarios en los establecimientos de aptitud reproductora T3 mediante dos pruebas anuales, aunque quedarán excluidas las explotaciones con calificación T3H salvo decisión contraria de la autoridad competente.

El caprino mantiene la mejora

En el caso del ganado caprino, la evolución sigue siendo favorable, ya que la prevalencia regional de tuberculosis se mantiene en el 1% durante 2025, el mismo nivel registrado en 2024 y muy por debajo del 6,05% contabilizado en 2017. La Junta iniciará expedientes de inclusión en el programa de calificación sanitaria de tuberculosis caprina para explotaciones que hayan obtenido resultados negativos en dos controles consecutivos realizados con una diferencia de entre seis y doce meses.

Extremadura conserva el estatus frente a la brucelosis

La resolución recuerda además que Extremadura mantiene desde 2022 la condición de territorio oficialmente libre de brucelosis en bovino y desde 2016 en pequeños rumiantes. Pese a esta situación sanitaria favorable, seguirá siendo obligatoria la notificación de abortos sospechosos compatibles con brucelosis para garantizar la vigilancia y el mantenimiento del estatus sanitario de la comunidad autónoma.