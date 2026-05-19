La UEx renueva cinco titulaciones para el próximo curso: "Más de diez asignaturas se impartirán en empresas"

La Universidad de Extremadura estrenará el próximo curso cinco títulos con la idea de acercar más la formación al empleo. Son tres grados y dos másteres, aunque no todos parten de cero, ya que algunos son estudios nuevos y otros renovaciones importantes en titulaciones que ya existían. La principal novedad será el Grado en Documentación y Gestión de la Información Digital, que sustituirá al actual y abrirá una vía inédita hasta ahora en la UEx: un itinerario dual en el que una parte de la carrera se cursará dentro de empresas.

Mercedes Rico, vicerrectora de Planificación Académica, ha explicado que no se trata de añadir más prácticas al final del grado, sino de cambiar la forma en la que se aprende con formación teórica y práctica impartida en empresas con convenio. "Al haber 72 créditos, hablamos de un conjunto de más de diez asignaturas que se van a impartir en la propia empresa".

El grado tendrá 30 plazas y diez de ellas estarán reservadas para quienes elijan ese itinerario dual. Los alumnos no tendrán que decidirlo al entrar en la universidad, sino cuando ya hayan avanzado en la carrera y conozcan mejor el contenido del título. A partir de ese momento contarán con un tutor de la UEx y otro de la empresa, de forma que el aprendizaje no dependerá solo del aula, sino también del contacto directo con profesionales del sector.

Novedades en Ingeniería

La reorganización también llega a Informática, una de las áreas donde la universidad llevaba tiempo intentando adaptar sus estudios a nuevas salidas profesionales. Hasta ahora, la UEx tenía tres grados vinculados a este ámbito repartidos entre Cáceres y Mérida, pero el nuevo modelo los ordenará en un único Grado en Ingeniería Informática con los dos primeros cursos comunes en ambos campus.

La especialización llegará después, cuando el alumno pueda orientar su formación hacia una de las seis menciones previstas. A las ya existentes en Ingeniería de Software, Ingeniería de Computadores y Tecnología de la Información se sumarán tres perfiles con fuerte demanda laboral, como Inteligencia Artificial, Ciberseguridad y Ciencia de Datos. La primera se impartirá en Mérida, mientras que Ciberseguridad y Ciencia de Datos estarán en Cáceres.

Rico explica que estas menciones no han podido incorporarse antes porque faltaba la autorización administrativa necesaria. "Aunque el título estaba diseñado desde el año pasado, no se pudo implantar porque no estaban publicadas en el BOE las nuevas menciones", afirma la vicerrectora, que sitúa el cambio dentro de una actualización obligada para responder a sectores tecnológicos que avanzan con rapidez.

Cambios en Telecomunicaciones

El Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación seguirá una estructura parecida a la de Informática, con dos primeros cursos compartidos entre Cáceres y Mérida y una elección posterior de especialidad. De esta forma, la universidad pretende que el estudiante tenga una base común antes de decidir hacia qué rama quiere orientar su carrera.

En Cáceres se mantendrá la mención de Sonido e Imagen y se añadirá Sistemas de Telecomunicación, mientras que en Mérida continuará Telemática. El cambio busca ordenar mejor una formación que está ligada a redes, conectividad, comunicaciones digitales y servicios tecnológicos que ya forman parte del funcionamiento diario de empresas y administraciones.

Máster cárnico adaptado

La oferta de posgrado también se mueve. El actual Máster Universitario en Ciencia y Tecnología de la Carne pasará a llamarse Máster Universitario en Calidad, Seguridad e Innovación en la Industria Cárnica, con una actualización de contenidos y un formato más flexible para atraer a profesionales que ya trabajan en el sector.

La principal novedad será que el primer semestre se impartirá online y en directo, mientras que las prácticas de laboratorio quedarán concentradas en el segundo semestre en la Facultad de Veterinaria de Cáceres. Con este modelo, la UEx intenta reducir los desplazamientos obligatorios durante buena parte del curso sin renunciar a la parte práctica, que seguirá realizándose de forma presencial.

La apuesta tiene sentido en Extremadura por el peso de la industria agroalimentaria y, en particular, por la necesidad de perfiles formados en calidad, seguridad alimentaria e innovación. La universidad quiere que el máster resulte más accesible para quienes ya están dentro de ese mercado y necesitan especializarse sin dejar de trabajar.

Máster de Química en inglés

El quinto título será el Máster Universitario en Química Teórica y Modelización Computacional, un programa compartido con otras universidades españolas y coordinado por la Universidad Autónoma de Madrid. En este caso, la reforma reducirá la duración de 120 a 60 créditos, incorporará la docencia en inglés y permitirá cursar parte del primer semestre en formato híbrido.

La modificación busca abrir el programa a más estudiantes, también de fuera de España, y hacerlo compatible con perfiles que ya están trabajando o investigando.

Para la UEx, estos cinco títulos suponen "seguir trabajando de forma muy intensa" en la mejora de la formación de sus estudiantes y egresados. La vicerrectora defiende que el objetivo es actualizar los estudios a las competencias que demandan sectores estratégicos como la tecnología o la industria cárnica, "garantizar o mejorar la empleabilidad" y dar respuesta al tejido productivo extremeño.