Vivienda, empleo y salud mental: las demandas que la juventud extremeña traslada al PSOE

Miembros del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura han mantenido este martes una reunión de trabajo con representantes del Consejo de la Juventud de Extremadura para abordar las principales preocupaciones que afectan a los jóvenes de la región.

Tras el encuentro, Aitor Vaquerizo, portavoz de Juventud del Grupo Socialista, ha destacado "el compromiso del Grupo Socialista con las reivindicaciones planteadas por el Consejo de la Juventud". El diputado ha defendido la necesidad de mantener un diálogo permanente con las organizaciones juveniles extremeñas, especialmente en un momento en el que asuntos como la vivienda, el empleo o la salud mental condicionan el proyecto de vida de muchos jóvenes.

En la reunión se han tratado cuestiones como las dificultades de acceso a una vivienda, la emancipación juvenil, el desempleo joven, el abandono escolar y la salud mental. Son problemas que, según ha trasladado el Grupo Socialista, requieren respuestas decididas y políticas públicas útiles para garantizar oportunidades reales en Extremadura.

Vivienda, empleo y formación

Aitor Vaquerizo ha señalado que "la juventud debe situarse en el centro de las políticas públicas". En esa línea, ha apostado por medidas que favorezcan la estabilidad laboral, el acceso a una vivienda digna y mayores oportunidades formativas y educativas.

El Grupo Socialista ha enmarcado estas demandas en la necesidad de reforzar las políticas dirigidas a una generación que afronta dificultades para emanciparse, encontrar empleo estable y desarrollar su futuro en la comunidad.

Críticas al pacto entre PP y Vox

Vaquerizo también ha advertido de que el Grupo Socialista permanecerá "vigilante" ante las consecuencias del pacto entre PP y Vox en Extremadura. Según ha señalado, el Ejecutivo regional debe responder a las demandas y necesidades de la juventud extremeña.

En este sentido, el diputado socialista ha mostrado su rechazo a medidas como la eliminación del Consejo de la Juventud de Extremadura, al considerar que supondría "un ataque directo a la participación y representación de los jóvenes en la comunidad autónoma".

Trabajo conjunto

El Grupo Parlamentario Socialista ha valorado positivamente el encuentro, que considera "fundamental para seguir construyendo propuestas desde el diálogo y la escucha activa con quienes representan la voz de la juventud extremeña".

La formación ha reiterado su disposición a seguir trabajando conjuntamente con el Consejo de la Juventud de Extremadura para mejorar las condiciones de vida y el futuro de los jóvenes de la región.