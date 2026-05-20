Agryga desvía el foco de Mercoguadiana y apunta a Europa por los bajos precios del arroz en Extremadura

La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Villanueva de la Serena (Agryga) ha rechazado las críticas dirigidas por La Unión Extremadura contra Mercoguadiana por los bajos precios del arroz y ha defendido que la crisis que atraviesa el sector no puede atribuirse a una empresa concreta. La entidad sostiene que el verdadero origen del problema está en la política comercial europea y en la entrada de arroz procedente de terceros países producido con exigencias inferiores a las que soportan los agricultores españoles.

Rechazo a la denuncia contra Mercoguadiana

La Unión Extremadura anunció este lunes que presentará una denuncia ante la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) contra Mercoguadiana, a la que acusa de imponer a los productores extremeños un precio “ridículo” que, según la organización agraria, ni siquiera cubre los costes de producción. Agryga, sin embargo, considera injusto centrar las críticas en Mercoguadiana y advierte de que señalar a empresas concretas no ayuda a resolver la situación de fondo que afecta al cultivo del arroz en la región.

Precios similares en cooperativas y empresas

En una nota, Agryga ha defendido que las liquidaciones realizadas por cooperativas y empresas de la zona han sido “prácticamente iguales”. La asociación sostiene que existe una única empresa que compra la totalidad del arroz y que utiliza a entidades locales como intermediarias. Por ello, la organización entiende que las diferencias entre operadores son mínimas y que el precio final responde a una dinámica de mercado mucho más amplia que la actuación de una compañía determinada.

La asociación ha señalado que el precio del arroz se fija “en función de cómo se encuentra a nivel mundial” y ha insistido en que el foco debe situarse en Europa. Agryga denuncia que la Unión Europea permite la entrada de arroz de terceros países producido con menores costes, menores exigencias y condiciones de seguridad alimentaria distintas a las que se imponen al sector agrario español.

“Competencia desleal clara”

A juicio de Agryga, esta situación genera una “competencia desleal clara” para los agricultores españoles, que deben cumplir normativas más estrictas mientras compiten con productos importados más baratos. La organización asegura que los productores están “hartos” de que Europa exija al campo español unas condiciones que no reclama con la misma firmeza a los productos que llegan desde fuera del mercado comunitario.

La asociación también ha recordado que en 2025 hubo empresas que inicialmente no abrieron sus puertas para recoger arroz a los agricultores, aunque finalmente lo hicieron tras conversaciones con asociaciones como Agryga. Según la entidad, esa mediación permitió que no quedara cosecha en el campo y evitó un perjuicio mayor para los productores de las Vegas Altas y del conjunto del sector arrocero extremeño.

Críticas que “perjudican al agricultor”

Por todo ello, Agryga considera que los ataques contra empresas concretas son “injustificados” y terminan perjudicando principalmente al agricultor. La asociación defiende que la solución a la crisis del arroz en Extremadura debe pasar por revisar las políticas comerciales europeas y por exigir las mismas reglas de producción a todos los arroces que compiten en el mercado.